周末天氣出奇涼爽，坐在陽台上，我耳機裡放著一張吉他唱碟「Crillon le Brave」，溫柔的男聲與清新的弦音交織在秋日微涼的空氣中，這就是我喜歡的來自普羅旺斯的聲音。

秋天是旅行的好季節，我生來怕熱，夏天除了偶爾去海邊一下，總喜歡在秋天出行。去年這時在法國，從斯特拉斯堡、第戎，一路南下到查特山。再早兩年的秋天，我們去了普羅旺斯，在那裡第一次聽到我的普羅旺斯之聲。

那年我們飛到巴黎後，坐高鐵先去阿維尼翁（Avignon）玩了幾天， 然後去鄉下的一個旅館「Crillon le Brave」，這個旅館和它所在的小鎮同名。小鎮坐落在阿維尼翁北面車程一小時左右的一個小山頭上，如今那裡已沒有居民了。

法國的鄉村與美國、中國一樣，年輕人都想去巴黎或其他大城市發展，老鎮漸漸沉寂。這一帶也不例外，一路過去看到好些關門的麵包房和咖啡 館，廢棄的民房在路邊長滿雜草。所幸的是有一個投資者看中了它的位置，購置了鎮上幾乎所有的房子，把它改造成一個旅店，讓人來休閒度假。

整個小鎮就是一個旅館，確實有點奇怪。沒有富麗堂皇的大廳，鎮口的一棟房子是酒店登記入住的地方，客房就是街上一座座原來的民居和商店。鎮中心的教堂也整修好了，但很久沒人來做禮拜了。有的房子上刻著市政府（Mairie）和小學（ecole）的字樣，可以想像以前著鎮裡充滿居民和小孩的模樣。

到達那天，陽光暖而不烈，午飯後我躺在床上看書，不知不覺就睡著了。不知過了多少時間，我睜開眼，太陽已開始下山，一抹斜陽塗在牆上。窗外遠處，是淡藍的山影與小鎮的教堂尖頂，耳邊傳來輕柔的吉他聲，和一個極富磁性的溫柔男聲輕聲唱著「Sabor a Mi」，一切都是那麼陌生。迷迷糊糊中，這是在哪裡？哦，對了，我們已在普羅旺斯。

從那一刻起，那種吉他和溫和的男聲就成了我的普羅旺斯之音。每天下午，房間裡就會充滿輕柔的音樂，就像山上暖暖的陽光和清風，我們猜想那是旅館特意為客人準備的，定時播放。我跟我先生說，這應該就是普羅旺斯的聲音吧！他取笑我「妳知道裡面的歌是用西班牙語唱的，不可能是普羅旺斯本地音樂，可能就是旅館隨便買來的流行輕音樂。」房間裡也找不到關於這音樂的任何信息，所以真有可能如他所說。

但是我已不在乎了，我不知道是誰寫的歌，誰彈的吉他，是哪個男人的聲音，但我就特別喜歡。臨走時我有點不捨，還用我的手機錄下了我最喜歡的那首歌。

回到家以後，我把錄在手機上的歌，播放給一個從哥倫比亞來的朋友聽，她一聽就說這是拉丁世界很流行的情歌， 叫「Sabor a Mi」，意思是「我的滋味」。終於認定那並非普羅旺斯的音樂，但我對那些歌曲還是戀戀不忘，但在網路上卻總是搜查不到。

大概一年以後，突然收到旅館寄來的的顧客調查表，我納悶怎麼這麼過了這麼久才來要反饋， 還暗自嘲笑法國人的低效。但我還是給他們填寫了一下， 打了高分。最後我寫了一句，我在旅館裡聽到的音樂很好聽，不知道叫什麼名字。

幾天以後，旅館經理回信了。他說他們為客人播放的音樂，是當地的音樂家為旅館定製的 ，不是大街上隨意買的流行歌。根據我的住房記錄，當時播放的版本已經找不到了，但現在酒店播放的音樂是同一個樂隊做的，風格很相像，市場上買不到，但他們可以給我寄一張過來。我當時真的好興奮，立刻答應。

數天之後，一個從法國來的包裹送到我家門口，唱碟的名字和小鎮和旅館的名字一樣，也叫「Crillon le Brave」。我用Google查了音樂家的名字，這是一個三人樂團，吉他手和主唱真的不是法國人，是阿根廷 人，難怪聲音那麼性感，他年輕去法國學習， 後來留在阿維尼翁。

這張唱碟我反覆聽了好多次了，遺憾的是那首「Sabor a Mi（我的滋味）」不在裡面。但每一次都把我帶回普羅旺斯的鄉間，遠處風禿（Ventoux）山上的雲霧，山下的葡萄園，傍晚的斜陽，路邊的羊群， 以及羊隻身上叮噹的鈴聲。

對我來說，這張唱碟雖然是阿根廷人用西班亞語來唱，卻正是今天的普羅旺斯之音。一個新的普羅旺斯，藝人們從世界各地到來，愛上了這片土地，不同的文化在此融合，發出他們的聲音。（寄自維吉尼亞州 ）