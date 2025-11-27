（圖／123RF）

我的年紀都奔六了，從沒做過美甲。

這些年，在工作、養娃、寫作、社區事務中像一個上了發條的陀螺旋轉不停，哪裡還顧得上為自己添一抹顏色？家中養的全是男孩，雄性荷爾蒙瀰漫，久而久之，我也變得粗枝大葉，離「精緻」越來越遠。

可每當看到年輕女孩指尖綻放的色彩，明亮、俏皮、像蝴蝶搧翅，我總會下意識地多看幾眼。心底輕嘆一句：年輕，真好。隨即又自嘲地把這點悸動按下：美甲嘛，是小姑娘的專利，我，早就too old了。

▊靠手指謀生 扎根異鄉起點

偶爾在商場，看到那些售貨員的指甲像小型燈塔，粉的、藍的、玫瑰金的，形狀各異，有光澤、有圖案，好像在平淡日常裡悄悄安插了一點儀式感。我一邊欽佩她們從指縫中流露的生活熱情，一邊又忍不住心生疑惑：這樣的指甲怎麼做家務？洗菜時會不會有汙染？於是，我不由自主地把她們從「賢妻良母」的隊伍中劃了出去，彷彿塗了指甲，就失去了某種傳統資格。

不久前，隔壁村一個美國老太太參選市議員，在她的競選集會上，我看到她的指甲塗著鮮紅，濃烈如火如血，又像一朵張牙舞爪的玫瑰。那一刻，我的內心竟升起一絲不安：這樣的「招搖」，真能傾聽民意、服務百姓嗎？

認識一個朋友，當年初到美國，沒身分、沒語言，一頭扎進唐人街的美甲店，從此靠十根手指謀生。那時我才瞭解，美甲不只是裝飾，也是一種手藝，是她扎根異鄉的起點。對她而言，指甲油是通行證，是飯碗，是汗水和韌性的形狀。

可不論是市議員的火紅張揚，還是朋友的辛勤謀生，美甲在我心中仍停留在「他者」的邊緣。我始終覺得，那不是「我們」這一代人的事，不屬於「母親」、「大人」、「華人 女性」這些角色的範疇。

直到一次回中國探親，一切悄然改變。那天，先生的姪女帶我們去逛街，昆明市中心人來人往，美甲店與服飾店比肩而立，幾乎每個街角都藏著一抹顏色的誘惑。我們在一家服裝店門口閒看，一個中年女子迎上來，笑意盈盈地說：「大姐，做個美甲吧？這年紀了，更要對自己好一點。」

我下意識地環顧四周，確認她是在對我說話。那句話，就像指甲銼，輕輕刮過心頭。

「人生就該體驗點新鮮事兒，」姪女也起鬨，「試一次唄，不喜歡就洗掉。」

我站在猶豫的邊緣，一腳還在舊觀念裡，一腳已踩入新的可能。想到這趟回中國可以暫時放下鍋碗瓢盆、身分標籤，也沒人會認出我，做點「出格」的事又如何？

於是，我就這麼被老闆娘笑著請進了美甲店。熱水浸腳、指腹輕揉，一股暖流從腳底升起，漫過胸口。姪女早已下單：「手腳一起，總共130塊人民幣。」老闆娘笑著應和：「今天開張，給妳優惠。」

我坐在那兒，竟有些恍惚：這就要做美甲了？才二十美元？我也開始「老不正經」了？

▊不過分惹眼 又能取悅自己

色板遞到眼前，一整排的紅、橙、藍、金，像潑灑在生活裡的調色盤。我手足無措，不知該選哪種顏色能既不過分惹眼，又偷偷取悅自己。

「別太小心翼翼了。」姪女替我挑了橘紅，「紀念妳人生新一章。」我本有些遲疑，那橘紅太跳、太亮，可那一刻，我竟被它吸引。彷彿一抹熾熱，闖進我從未敢觸碰的禁區。

不一會兒，兩位年輕美甲師分坐兩邊，老闆娘照料我的腳。我被三人「伺候」，心中飄飄然。正陶醉時，兒子們跟了上來，看著「回國放飛」的老媽，竟搬來板凳坐成一排觀眾，笑而不語。

顏色一層層塗上去，愈發飽滿、鮮亮。指尖跳出橘紅，腳趾點染墨紅，中指還被畫上金色，像一排整齊舞者中冒出一個領舞的頑童。

我低頭看看，心中竟有些忐忑，又有點歡喜。彷彿打破了某條無形的邊界，向這個世界，也向自己，發出一個無聲卻熾熱的宣言：我，也可以這樣亮起來。

走出美甲店，橘紅的指尖在昆明街頭的陽光中閃著光。經過櫥窗時偷偷一瞥，看見橘紅的十指在玻璃倒影中跳躍，我心虛地笑了：我這個60歲的「老人家」，終於幹了一件不太「合適」的大事。這一抹橘紅，不只是裝飾，也是一次選擇和告別。

那幾天我一有空就低頭欣賞自己的指甲，越看越喜歡，彷彿十指之上盛開著某種自由與歡愉。就在這樣盯著的某一刻，我突然想起那位塗著紅指甲的參選市議員候選人。當初我質疑她的濃烈，如今，我的橘紅又與她有多大不同？

偏離他人期待的軌道，就是輕浮嗎？我們對「正經」的想像，往往裹挾著文化、性別、道德的沉重包袱。而一抹亮色，正照見這些觀念的深處，它不是叛逆，而是一種溫柔的覺醒。

那一刻，我也想起兒子的「指甲挑戰」。

那是他高三的暑假，參加了一個野外探索營。那群青春正盛的孩子，在山野中紮營、攀岩、看日出、游泳、漂流......一身陽光汗水，還不忘「折騰」點儀式感。離營前，他們突發奇想，每人都塗了指甲油，顏色各異，像給夏天畫上最後一筆。

接他回家的那天，我一眼看見他十指閃著彩光，心裡猛地一跳：你這小子，你媽我活了半輩子都沒塗過指甲油，你倒是搶了先？

▊超越外表標記 看見人本身

幾天後就要開學了，我輕聲提醒他：「是不是該洗掉了？別人會笑話你的。」

他卻很堅定地搖頭：「媽媽，我還是我。我沒有變壞，也沒變成別人。為什麼就因為我手指塗了點顏色，就要被貼標籤、被異樣對待？要改變的，不是我，是你們的觀念。」

他說得那樣平靜，又那樣有力：「第一印象不能代表一個人的真實。我只是想挑戰自己，也挑戰這個社會。希望有一天，大家能超越外表的標記，真正看見人本身。」

聽完他的話，我竟然一時語塞。他的話像一個小鐵錘，敲得我心中的成見紛紛墜落，我頓悟。是啊！美，不該有性別；自由，不該設限。而我當初無法理解的「叛逆」，其實是他對世界的溫柔挑戰。也許該更新的，是我的世界觀，而不是他的選擇。

也許那時兒子的挑戰，就在我心裡埋下了一粒的種子，在昆明那個春暖花開的環境，種子終於破土發了芽。一個多月後回到美國，新長出的指甲像是裸露的肌膚，從色彩邊緣悄悄探了頭，提醒我：是時候該「換裝」了。

我隨手一搜，竟在家附近發現了一家美甲店，就藏在熱鬧大街一家餐館旁。我在這住了二十六年，卻從未注意過它的存在，美甲店大概一直不在我的座標中。

我推門而入，從容地選擇了顏色，美甲師為我的指甲換了新裝，共為我建了檔，還溫柔地叮囑：「每三周來打理一次哦。」

我低頭看著指尖，那抹橘紅靜靜閃耀，彷彿歲月深處燃起的一簇小火。60歲做美甲，不只是一次對生活的溫柔擁抱，更是一種觀念的鬆動，是為自己打開的一扇心窗，讓自由，勇敢，真實照進來。

原來，美從來不是某個年齡的專利，自由也不是青春的特權。心若願意，美就會駐進來。（寄自加州 ）