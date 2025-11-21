墾丁椰子蟹。（取材自墾丁管理處）

夏日颱風過後，一早有民眾來電辦公室，說她買下一隻被盜捉的椰子蟹，請我們前往領回。

第一眼看見這隻椰子蟹，所有人的反應都是：好大隻。這是我到台灣屏東墾丁工作以來見過最大隻的椰子蟹，盾背寬達十五公分，重達一千六百公克，整隻形體比壯漢頭部更大。對椰子蟹極著迷的年輕同事說：因為生長緩慢，這樣的個體應有四、五十歲了，屬神獸級。

這隻椰子蟹，召喚了許多同事前來觀看，保育研究科難得門庭若市。椰子蟹屬數量極為稀少的保育類野生動物，有些同事從未見過，初識即遇如此壯碩個體，驚喜之情溢於言表。椰子蟹迷更說這是他來到墾丁半年多來最開心的一天，自覺因為太興奮午休時間可能無法入睡。整個上午，科室內人來人往，這隻椰子蟹掀起的效應，與牠的體型一樣神妙。

由於棲地喪失與沉重的捕捉壓力，椰子蟹在這座島嶼上要長到如此碩大，極為不易。多數同事皆稱以往看到的個體只有這隻一半或三分之一。而這隻神獸級的椰子蟹，正因為被捕捉而來到我們科室。

買下牠的女士，是入夜時經過一處海角公路，見路旁有人手捉巨大的螃蟹，便停車借問原由，對方說是捉來吃或賣。那女士認出是保育類椰子蟹，與對方說明了一番，但對方執意不釋放，女士不忍椰子蟹入人口腹，於是問明捕捉處後討價還價買下牠，隔日通知我們接回。能遇如此慷慨善心人士，也是這隻椰子蟹的奇遇。

文獻記載，椰子蟹是世上現存最大型的陸生甲殼動物，屬陸寄居蟹家族，幼年時也需背負空殼以保護柔軟腹部，待約兩年之後腹部硬化，才能卸下寄居的殼；成年椰子蟹一般為暗紫或藍灰色。而細看眼前這隻椰子蟹，全身以或深或淺的藍與紫調和棕褐色彩，並以灰藍色斷散的橫紋或密或疏繪飾，盾背中央及節肢相接處則以土耳其 藍鑲嵌，高貴綺麗又帶著神祕的叢林氣質。

牠肩背一角有大塊舊傷疤，也許是打鬥，也許是天敵攻擊所留下，一身彷彿寫滿難以探究的長篇故事。這樣的神獸，差點被人吃了。

椰子蟹多夜間活動，夜色成為盜捕者的護幕。一般當地捕捉椰子蟹，多為海邊活動時偶遇，捕捉後自家烹食或販賣給饕客。將如此珍貴稀有又奇特的野生動物煮食，無疑是焚琴煮鶴、暴殄天物。

午休時間，科室內只留我一人。我忍不住打開椰子蟹暫時棲身的箱籠，對牠低語：「下午就要送你回大自然，回去之後你行動要謹慎小心，看到人切記躲藏好，一兩餐沒吃東西不要緊，安全最重要，你長到這麼大不容易，千萬別再被人捉到。」雖然這樣碎念有些可笑，但我多麼希望牠能懂得我的叮嚀與祝福。

後來以外勤為主的當地同事回到科室，我對他說來了一隻我見過最大型的椰子蟹。他探看之後說二十多年前他曾在野外遇到比這更大的，但不知牠後來是否被人捉去吃了。

中午過後我們送椰子蟹回大自然。為安全考量，先向在地陸蟹達人諮詢了野放地點建議，也聽了童年有捕捉椰子蟹經驗的老同事意見（作為避開區域），再參考捕捉地點之後，我們載著牠向海岸而去。這一次的野放，隊伍頗為華麗，不少同事都願送牠返回自然家園，親見牠置身牠該存在的地域。

有人開車，也有人騎機車，我們帶椰子蟹來到一處熱帶叢林，然後徒步入林、翻越珊瑚礁岩，走向彷彿天涯海角的海岸。午後天氣驟變，重雲低垂，我們在陽光裡匆匆出門，無人攜帶雨具。大夥兒快步向設定的區域奔去，強風透露大雨將至的信息。一路上，椰子蟹迷興奮地說著有關這螃蟹生命中種種的可能，其他同事相視而笑，完全看懂他今天的心情。

這男孩研究所畢業即通過國家考試來到國家公園的保育研究科工作，而自然保育工作大多沒有「完工」的一天，只有一次又一次的面對，事發突然時可能還需獨自應變，對他而言壓力不言可喻。但我想，他今天應該愛上他的工作了。與這隻椰子蟹的相遇，將成為他日後面對工作難題時的能量。

幾經尋覓後，選定一處有珊瑚礁岩、有樹叢，也有淡水溪澗的所在，讓牠回歸無人的自然地域。濤聲轟然處，牠向水石之境行去，然後停留在灌叢葉片之下，細長觸角不停地向外搖擺探索，像似與送行者告別。椰子蟹迷獨自蹲在水間礁岩上，隔一段距離拍攝眼底神獸，我拍攝下他與椰子蟹的合影，彷彿凝結了天地美好的瞬間。不容送行者流連，大雨隨風大步抵達，大多數同事退至背風的岩壁稍稍躲避風雨，椰子蟹迷仍蹲在礁岩上盯著椰子蟹。等了會兒，隊伍離開時有同事硬將他喚回，如果將他留下，他不知何時才肯離去。

回到車前，同事們髮稍滴著雨水，但大家神情愉悅，且欣喜上天安排這樣的天氣。因為這樣的天氣，海岸不會有人活動，椰子蟹有足夠的時間先覓食再躲藏。有人擔心著牠是否再被捕捉，我則安慰：這隻椰子蟹可以長到這麼大，身上有那麼明顯的傷痕也安然度過，被捕捉後還能遇貴人即時伸出援手，應該是一隻超越自然天擇的「天選」個體，相信會平安的。但心底，還是不免默念：不要忘記我的叮嚀啊！