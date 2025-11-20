布魯日聖母大教堂。（圖／作者方秋停提供）

車停布魯日時，天微雨，跟隨眾人腳步穿過霧氣濃重的綠林，放眼只見一道道曲橋起伏於路與路之間。自石牆側邊走過，風靜寂，陽光露出為牆圍裡的草坪補光，或自樹梢量測群樹被大西洋海風吹斜的角度，幾回彎轉，便走進那中世紀古城。

布魯日為隸屬比利時西法蘭德 斯省的港口城市，通行荷蘭語，歷經複雜的興衰演變，目前為世界文化遺產。史書實際展開，行入其中，便得於牆垣、渠道間感受前人的步履與思維。

靜謐之牆相繼湧入好奇目光，一進貝居安女修道院，時間彷如靜止。入院便見一牌上寫著：「這是布魯日最安靜的地方。」提醒遊客切勿喧譁。修道院建於1245年，由法蘭德斯伯爵夫人開始籌建，現為天主教本篤會修院。

據說十三世紀時有群未婚婦女和寡婦組成名為Begijnen的宗教團體，她們雖非正式修女，卻自願住在修道院內且承諾終身不嫁，安於貧窮生活並履行關懷弱小教旨。如今居院的修女大多終身不離修道院，導遊解說時，正好一輕裝婦人牽著狗經過，應是此境中人。

薄陽照亮雲層，人心因啟蒙而清朗，院前水仙、鬱金香靜靜開著。樸素的磚牆、小徑周圍，草葉隨興自律地生長。再往前走幾步，湖中有白天鵝悠遊，為馳名的愛之橋湖。伴隨此湖有則淒美的愛情故事，據說羅馬人初征高盧時，老水手女兒明娜與她心儀的戰士相戀，卻因命運捉弄無法結合。結局雖然悲慘，真愛卻成祝福，民間盛傳情侶只要一同走過橋上，便得永恆之愛。

馬蹄踐踩鵝卵石街道，身上鈴鐺錚錚鏦鏦隨步搖晃，路邊山形牆接連運河風情，感覺今昔時空交疊環繞，優雅寧靜並帶有活力。多少神職人員、藝術家及商人旅客曾經來此，於水岸間留下難忘行跡。

半月啤酒廠坐落巷中，隱藏在紅色磚牆裡面，酒廠自1856年創立至今，一彎新月含藏浮出人面是經典招牌。清水良麥加上虔敬心意，此處釀造的啤酒感覺特別清洌甘醇，暢飲一杯，記憶更愈顯明。

串串鐘聲於耳畔響起，時如輕雷時如樂音，叮叮噹噹敲開時空縫隙，散布來自天國的祝禱……路邊被剪禿的樹枝橫接一排排新枝，春天正在路上。建於十三至十五世紀的古鐘樓位於市廣場南側，高83公尺，為由四十七口鐘組成的編鐘，每十五分鐘響一次。據載當年拿破崙兵臨城下，大鐘同時響起，淹沒法軍隆隆的砲聲。

聖母教堂頂著藍天，挺身護衛這溫馨小城。行於古城區，自任何房樓縫隙或街巷彎轉出，皆可見那赭紅尖塔連著淺棕色高樓。聖母教堂樓高122公尺，為市內最高建築，大祭台後面的唱經樓有瓦盧瓦王朝最後一任勃艮第公爵大膽的查理、和他女兒勃艮第的瑪麗的墳墓。南部走廊大禮拜堂裡保存米開朗基羅的大理石雕塑作品〈布魯日聖母〉。聖靈集會，地靈人傑，行於歐洲，豐饒視野且讓人滿懷敬意欣喜的，是隨處可見的藝術家手筆。

浮雲環繞市集廣場，日照於樓牆上移行，車伕拉緊韁繩，馬兒奮力前奔，達達馬蹄豐富去來的路，予人一種輕快、沉重之感。駿馬拉車帶人追懷往昔，榮耀與戰亂化成一座座雕像、紀念碑。

市政廳屬晚期哥德式建築風格，帶有的角樓反映當日繁榮，內含木穹頂天花板和歷史壁畫，優實內涵使這1421年完成的建築至今耐看。聖血聖殿初建於十二世紀，藏有亞利馬太的約瑟收集的聖血。聖救主主教座堂建於十世紀，十九世紀祝融之後重建。聖潔與黑暗交織，神人精采會集，神靈悠久，人間短暫，信仰與永恆的追求相應連綿。

於街坊間來回行走，腳痠痛遊興仍強，不同於荷蘭到處奶香，比利時的商店街瀰漫著甜味。或許該找家巧克力專賣店，找尋合適的含量比例，細細品味那精緻的苦與甜。

鐘聲揚起，一波波人潮乘船而去復歸返岸上。細雨飄來，船上有人打起了傘，經拱橋下便彎低身，雨絲斜畫，建築倒影於河上泛起一圈圈細紋。方才用餐的啤酒餐廳就在一邊。運河環繞，保存世代相承的生活型態。船未靠岸，雨已歇止，天笑開，房樓和樹都變年輕了。

午後盡是自由時間，得空於城中繼續悠遊，黑棕、灰白馬車絡繹不絕，蹄聲清脆而沉重，驀地想到今天是復活節 ，不經意的巧合讓此行寓意更深刻。傍晚雨絲又來，馬蹄疲累，市集人潮消退，洗去鉛華與人煙，街坊恢復一些純粹的生活顏色。趁著人少排上馳名的鬆餅店，於路邊捧著那烘壓過的麵糊，連著風雲一起入口，未曾遇見的滋味於是加進記憶。

夜宿舊城老旅店，窗外屋簷起落，遠近鐘聲漸地沉寂，夜來得既晚且短。夢中我當把握時機，繼續於此悠久古城神遊……