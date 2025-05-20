鄧稼先，為中國大陸造出第一顆核彈，也賠上自己生命

鄧稼先。（取材自百度百科）

楊振寧1971年那次回到大陸時，首先要求與鄧稼先見面。當時文革尚未結束，鄧稼先還在青海原子彈研究基地應付紅衛兵的批鬥，周恩來立即把鄧接回北京參與接待楊振寧。當時有好幾位在青海的科學家已被紅衛兵整得死去活來，周恩來這道命令不僅救了鄧稼先，也解除了其他科學家的危運。

楊鄧相聚後，楊要轉往上海繼續參訪，鄧到機場送行。臨別前，楊終於忍不住問鄧：中國研製原子彈到底有無外國人參與？鄧因事涉國家機密，就跟楊說，你先趕飛機吧！鄧將此事報告周恩來，周說可如實告訴楊振寧。楊振寧離開上海前，接受上海「革委會」送行晚宴，有專人從北京送來一封信，是鄧稼先寫給他的：中國研製核子彈，完全沒有外國人參加。

據報導，楊振寧看了信，即離席走進化妝室，在裡面泣不成聲。這情節很動人，但它的真實性如何？我曾向台北資深媒體人、《楊振寧傳》和《吳健雄傳》作者江才健查詢。他說事情是真的，楊振寧曾親口向他證實，鄧稼先夫人許鹿希也對他這樣說過。

撇開台灣、大陸的政治立場不論，百年積弱的中國，有了抵禦外侮的核子武器，楊振寧或任何中國人的「百感交集」，自都非無因。

但應特別強調，核子武器只是防禦外侮，而不是對付自己同胞。兩岸的問題，仍應在理性和平的基礎上，經過協商得到解決。（下）（本文曾參考北京清華大學校史館、人民網、科學網和《中國科學報》）

造出兩核彈 ，獎金二十元

∎張作錦

鄧稼先因「兩彈」的成就獲得國家特等獎，很多人問他，拿了多少獎金，他總是笑而不答。

1986年，楊振寧回國，在北京會見鄧稼先，也問起這個問題，鄧稼先夫婦終於回答了他。一張，十元。不對，是兩張，原子彈十元，氫彈十元。楊振寧不信，許鹿希嚴肅地說，這是真的，不開玩笑。當時中央撥了一筆獎金給研發單位，單位分給每個人十元、二十元，這是那時大陸「平均主義」下的產物。