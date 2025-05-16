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在美國，有那麼一小部分夫妻，他們甚至在婚床上也要維護自己的自由權利，他們選擇開放式婚姻（Open Marriage），或者說，比開放式婚姻更進一步的還有開放式關係（Open Relationship）。開放式關係是指夫妻或情侶雙方都有保持伴侶關係的意願，但又允許另一方與第三者約會、旅遊、接吻，甚至發生性行為。

開放式婚姻中的夫妻和那些放縱的性行為，如嫖妓、偷情或一夜情還是有很大的不同。簡單說來，開放式婚姻中的夫妻在精神上是有感情歸宿的，夫妻都認同並願意保留現有婚姻狀態或者是情侶關係。在他們的感情世界裡，他們更加注重於精神上的超脫，認為精神出軌的危害遠大於肉體出軌。肉體出軌只是在為身體內的荷爾蒙尋找臨時發洩出口，而精神出軌才是婚姻或者情侶關係最根本的斷裂點。

開放式婚姻的成因是層出不窮，方法與方式也按照個人口味來決定，大致分為以下幾種：

一，夫妻或情侶中一方因某種生理原因，不能滿足對方的需求，所以他們願意讓對方以身體出軌來繼續維持彼此的關係。

二，夫妻各自另有性伴侶來取悅自己多樣化的性生活，雙方心照不宣並且同時能處理好夫妻和情人之間的關係。

三，在性生活上，一對夫妻和另一對夫妻互相交換伴侶來滿足自己的新鮮感，達到精神刺激後的生理發洩。完事後各回自己的家從此互不相干。但是以上這種類型的開放式婚姻容易引發到後來的移情別戀，導致最後以離婚收場。

四，當然也有的是在婚姻期間遇見了自己的老情人，或者是心中崇拜的偶像，欲罷不能，但是由於社會地位或其他條件不允許他們在一起，最後也只能成為眞正可以交心的閨密。他們之間無話不談，雙方可以用心靈來溝通，當他們在一起時，偶爾也會在生理上放縱一下。

五，有些少數族群和民間的風俗習慣，他們至今還保留著開放式的兩性關係民風。

對我個人來說，由於生長在一個傳統文化的家庭，受到正規化教育，盡管後來受到西方文化洗禮，但是根深蒂固的觀念還是會比較認同人類必須對感情專一，接受不了夫妻或者情侶身心出軌。但是如果在不妨礙別人的前提下而進行的各種行為，是為了追求性福也好，或者是為了某種目的也罷，我願意抱著寛容之心去看待，尊重這些人去選擇追求適合自己的生活方式，讓他們自己能過上幸福愉快的生活。

為什麼如今社會上，對開放式婚姻的反對聲遠大於贊成聲呢？就是因為開放式婚姻的副作用往往會傷害另一半，或者無辜的孩子們。所以開放式婚姻還是不被社會看好，更不被承認，使得這種交易性關係的婚姻，至今都無法擺到檯面上來，人類婚姻的關係模式一直保持以一夫一妻制為基礎。

每個人都有一些比較尷尬或私密的事情不希望讓別人知道，所以這種開放式關係一般都以比較隱蔽的方式私下交易。我有一個叫鄧梅姨的顧客，表面看上去老實巴交，老土得掉渣，一個毫無姿色的中年婦女。她從不穿緊身牛仔褲和超短裙之類的服裝，也從不蹬高跟鞋，更沒有大罩杯的矽膠胸脯。土頭土腦的她拒絶參加那些狂野派對，也絶不會醉醺醺地隨便跟著陌生男人回家，所以外人永遠都不會想到她和丈夫羅冰有一段令人切齒的婚姻。

梅姨有一個兒子，她平時總是默默無聞地忙孩子，忙家庭，她的外表絶對讓人感到在她的世界裡只有這個家。她雖然在一家房屋買賣的中介公司上班，工作時間相對自由，樸實的她開著一輛破舊的大眾牌麵包車，每天傍晚時分，她都會在忙完家事後，繞著住家慢跑幾圈鍛鍊身體。

萬萬沒想到，她和貌似老實的先生羅冰私底下有一個怪異的愛好就是性開放，他們的婚姻就是所謂的開放式婚姻。他們知道開放式婚姻並不是什麼光彩的事，所以對外絶對保密，那些發現了他們婚姻狀況的親朋好友，都十分不理解並且遠離他們，大家更擔心他們的所做所為會影響到各自孩子們的身心健康。

其實每個開放式婚姻都有所不同，首先並不是每個喜歡開放式婚姻的人都是性癮者。在這種關係中的大多數年輕夫妻，有工作，有家務，要撫養孩子，還要維持與伴侶的情感關係，即使他們有想法，也沒有辦法騰出這麼多的時間和精力；再來是他們並不一定會見一個愛一個。

梅姨和羅冰這一對畸形的開放式婚姻夫妻，是在這樣的一種情況下産生的。十五年前，兩人相識在一家酒吧，一見面就談得很投機，尤其對性的追求也都十分開放，情投意合的他們交往沒多久，梅姨就懷孕了，所以只得奉子成婚。

在婚後的十多年中，婚姻就如一扇被封閉的鐵門，梅姨從來沒有過逾越的雜念。盡管羅冰是一個十分飢餓的性亢進者，但是他們結婚的前十多年裡，無論羅冰多次提出要過三人行或者多人行性生活的建議，但由於工作、家務還有孩子，所以梅姨並沒有決心跨出此步。羅冰心有不甘，經常感嘆錯過了人生中最精采的美好時光，沒有充分享受到多樣的性愛。

其實羅冰和梅姨都出生於保守且沒有知識的土八路家庭，早年國家的傳統教育婚前性行為被認為是一種恥辱。雖然梅姨在遇到羅冰前，也有過許多不檢點的祕密，但她感覺自己不能算是個「壞女孩」。結婚十五年後，工作上有了經驗，壓力逐漸變小，孩子長大飛遠了，他們的空巢期到了，四十多歲的梅姨一放鬆下來，虎狼之年的她突然有了一種好奇感：「想和陌生人性愛，這正好迎合荷爾蒙過剩的羅冰的願望。」

他們私底下向朋友們打探，然後上網去搜尋視頻和群體，他們在一個叫「性自由」的網頁中結識了一對開放式婚姻的夫婦，並和他們交了朋友。他們相約一起前去不遠的一家名叫「換妻俱樂部」增長見識。在第一次去的路上，他倆既興奮又緊張，渴望探究既神祕又刺激的俱樂部。

到了俱樂部，其實就是一個位在偏僻山區的一棟燈光昏暗別墅，別墅的圍牆外空空蕩蕩，與其他房子隔得很遠。別墅裡面燈光昏暗，一走進院子就看見有幾對穿著暴露的男男女女依偎在一起。客廳裡有三三兩兩的人相擁著跳舞，有的喝著飲料和談天。客廳裡的燈光閃爍噴出了淡淡的烟霧。客廳後面幾個敞開著門的房間裡，一些人衣冠不整甚至一絲不掛地坐在沙發上說笑愛撫。

隨著音樂節拍聲，梅姨的心臟怦怦直跳，有點心虛，有點驚喜，又有點尷尬。她轉身看了眼邊上的羅冰，只見他兩眼發光，呼吸急促。此刻，梅姨知道羅冰已經深陷了，他們已經沒有回頭路可走了。梅姨心中萌發出一絲後悔，心想「我們從此墮落了？」俱樂部裡隨時隨地，好像什麼事都在發生著，那裡的一切景象讓梅姨緊張地拉著羅冰的手不放。

他們來之前說好，就因為是第一次他們沒有想要分開尋歡。可就在這時，他們在網上認識的這對夫妻走了過來，並熟練地和他們交換伴侶互相撫摸，原本那晚打算只是先來看看的他們，在羅冰隱忍了這麼多年的性慾大爆發，完全不顧一切就進入了狀況。當著梅姨的面，就和那對夫妻的妻子在大庭廣眾之下大幹了一場，而梅姨則是推開了那個男人在她身上遊走的手，獨自在黑暗中默默地掉下了眼淚。

可是自那天過後，讓梅姨吃驚的是，他們的婚姻似乎發生了翻天覆地的變化，他們之前爭吵不停、冷戰不斷的局面不再重現，而多了份互讓、互助和互愛。接下去，他們幾乎把所有的業餘時間，都安排到享受魚水之歡去了，完全把性愛當成生活的中心和一種必要的身體鍛鍊。

幾年後，多樣化的性知識讓他們變得更加成熟，他們深信開放式婚姻無疑是最適合他們夫妻的。他們感到這樣的生活讓他們享受了人生的巔峰。他們似乎懂得要維持更好的夫妻關係，關鍵就是忘我、大度、溝通和尊重，這也意味著雙方在理念上堅信，夫妻精神是最重要的理念。

他們之間也試著重新約會，羅冰非常主動地幫忙做家務、洗衣、燒飯和打掃屋子。慢慢地，他們的開放式婚姻發展到夫妻任何一方，可以獨自出門在外面過夜，而不必有後顧之憂。他們心靈的大鐵門已經完全敞開，他們會讓自己最大限度地玩得開心。他們想趁自己還沒老，抓住外貌體型都還沒有完全走樣的機會盡情享受。他們一度對自己選擇了開放性婚姻覺得非常正確，也十分滿意。

他們夫妻雙方甚至會在一起交流尋歡的經歷和詳細的過程，他們對性這件事，已經上升到沒有任何約束和限制，只要他們雙方都知道對方安全而完全不在乎正在做什麼。他們從開始的一起玩到後來各玩各的，開放式婚姻對他們來說似乎意味著新的生活，他們把日子過得充滿刺激和滿足，而把內疚和羞愧拋到了九霄雲外。（上）