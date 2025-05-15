手中握的鋼筆有些沉，給予它重量的不是墨水，而是逾期滯留的淚。恍惚中，我聽見規律有序的滴答聲，彷彿來自冥冥之中虛實相生的夜光表，它敲開苦惱，敲透徹骨的悟，敲醒失意者無人問津的心跳。從喜到悲，再走向不悲不喜，我正經歷著艱難的漸變。

「喜」像是與倒影調情，下意識演繹著希臘神話中有關水仙花的預言；「悲」是面對漲潮的海發呆，站到雙腿麻木，也聽不到疾風吹枯了塵世僅存的回音；「不悲不喜」是堆起沙堡，然後把目光伸進這座倒數計時中的桃花源，觀測它內部的海嘯。不過我所經歷的悲不完全是悲，因為我結識了欣賞我作品的人，我相信讀者的反饋是給予作者最豐饒的安慰。

悉數被時間相中的藝術家，誰不是殫精竭慮地去創作？尊嚴、權力、地位、財富……甚至神諭，沒有什麼可以逃脫時間的裁決。當榮辱升沉灰飛煙滅，時間這位不動聲色的真理代言者，為嗷嗷待哺的靈魂分配的遺產唯有作品，一部又一部令人驚豔、沉思、迷醉、癲狂的作品。

我想起私人收藏夾裡的歌單，它總被我的墨筆引來複述流金歲月裡的自己，懷念的維度遠遠超越歌曲本身，倘若我愛的他活在我的回憶裡，我活在他的作品裡，那麼我們是否獲得了某種程度上的永生？每首歌都填補了聽覺齒輪上的一處齒槽，填充物高於齒頂，變齒槽為齒，令齒輪一圈圈擴大，卻總也拼不成一個圓，於是我擁有了更大的齒輪，向前滾動、尋找，盼望用更多的旋律來填補夢的淚溝。

神經逐漸敏感，不斷從未來的音符裡挖掘舊事，直到耳蝸抵達徹底的寂靜，如同攀上峰巔，眺望萬里冰川 緩緩融流又環環相扣的布局，在慢鏡頭滑動變焦的真空中，俯瞰命運赤裸的模樣。

百孔千瘡，誰言退場？誰又能正襟安坐於無相梵剎之禪堂，揮散虎墨沉香？我捫心自問，有沒有能力寫出這樣的作品，它無須製造光源也是中心，它溫暖過並且大於這個世界，它的每個詞都為六欲提升了配置，每句話都為七情示範了舞姿。如果沒有，那就繼續寫吧！一直寫到生命熄滅的時刻，除此以外，什麼都不重要。（下）（寄自喬治亞州 ）