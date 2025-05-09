「維士與女，伊其相謔，贈之以勺藥。」這些被春水浸潤了三千年的詩句，如同河底溫潤的鵝卵石，在時光長河裡折射出永恆的光暈。上巳節從遠古的巫祝儀式蛻變為中國人的精神圖騰，如同春溪帶著桃紅柳綠，在歷史中留下美麗的痕跡。

「溱與洧，方渙渙兮」，先秦時期的溱水和洧水，見證了最早的愛情詩歌。《鄭風．溱洧》裡描繪青年男女嬉笑玩樂的場景，讓河水都充滿了浪漫氣息。采詩官站在春草叢生的堤岸，看著少女把芍藥花送給心儀的少年，彼此傾訴心意。

魏晉時期，竹影搖曳，為春天增添了詩意。在會稽山陰的蘭亭，四十一位文人墨客讓酒盞帶著墨香順流而下。王羲之揮筆寫下《蘭亭集序》，不僅留下了墨寶，更傳遞出春天的生機。「後之視今，亦猶今之視昔」，這句感慨讓曲水流觴這一活動有了更深的文化內涵。陸機在洛水邊寫下「遲遲暮春日，天氣柔且嘉」，與此同時，竹林七賢的琴音在新竹間飄蕩，將原本的祭祀儀式變成了文人雅士的風雅聚會。

在長安，三月的春色格外濃郁。杜牧看見「弱柳扶風披翠幕」的曲江池畔，浮橋被遊人的錦履踏出春的韻律。「畫堂三月初三日，絮撲窗紗燕拂簷」，白居易與春色做伴，邀春光喝酒，愜意安適，讓整個盛唐都醉在了春醪裡。「故人家在桃花岸，直到門前溪水流」，常建划著輕舟尋找李九莊時，桃花流水，溪水潺潺，小橋人家，勝似仙境。

到了宋代，文人用筆墨描繪出永不褪色的春天畫卷，歐陽修在醉翁亭揮毫潑墨，寫下「遊人不管春將老」，盡顯灑脫。李清照南渡後，在翡翠杯的歡聲笑語中，將「空夢長安」的惆悵融入詞中。蘇東坡在西湖留下的春酒，每年都在煙柳畫橋邊等待知音。而汴京的春色，在《清明上河圖》中得以永久保存。

如今的暮春三月，漢服少女的裙裾飛揚，恰似《鄭風》裡走出的采芍藥人。當孩童忙趁東風放飛紙鳶，櫻花雨飄滿朋友圈，那些沉睡在典籍裡的詩句便悄然甦醒。

這場持續三千年的春日雅集，從祓除不祥的莊嚴祭祀，到曲水流觴的詩酒風流，最終沉澱成整個民族對生命的禮讚。當新柳再次蘸著春水寫下「上巳」二字，那些消逝在波光中的平仄從未老去，它們只是換上了新的韻腳，繼續在時光長河裡，書寫著浪漫的上巳節。（寄自甘肅 ）