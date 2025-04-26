搖櫓船。（圖／作者夏洋洲提供）

四十年前的留下鎮，破敗凌亂，離父母家不遠，只兩站路。往東行數站，近杭城中心，一條髒兮兮的小溪流經鎮中，兩邊低矮的木製民舍倒影其內。鎮邊的西溪濕地，同樣破敗凌亂，我從未細看，也未踏足，因為彼時我嫌髒。

而千餘年前，靖康之變後的宋高宗趙構，逃亡路過時只多看了西溪一眼，踏了濕地一足，便被美景震懾，在此建都的念頭升起來又降下去，他護景心切，於是丟下一句：「西溪且留下。」據傳追趕趙構的金兵也進了西溪，抓獲一個欲拋下幼子卻帶走幼侄的男子。如此有違常理之舉，始於男子的哥嫂已死於戰亂，為延續手足的香火，他不得已而為之。金軍感慨此地民風淳樸，遂放下屠刀，留下三人及濕地附近百姓，後人據此將西溪濕地毗鄰的小鎮命名為「留下」。

留下因濕地而揚名，濕地因留下而播種歷史。自然與文化，兩廂助陣，相輔相成，皆具聲名。滋潤聲名的，則是大地母親五千年的澆灌。

五千年來，浙西天目山山水潺潺而下，我大學植物學在此實習時，教授指點，其中一分支流向西溪，將廣袤的部分杭州平原衝得水道縱橫，引來鳥鳴枝頭，魚翔淺底，蘆狄生根，生態萬千。西溪是西面的溪流，成名遠早於五里外名氣盛大到飄渺的西湖，由於它沒有三潭印月、沒有斷橋殘雪、沒有柳浪聞鶯、沒有曲院風荷，沒有蘇小小、更沒有蘇東坡，於是縮在一隅，長久被忽視。

多少年，西溪村民以船代步，那裡的生活廢水橫行，垃圾漂浮河道。細想起來，三十年前赴美前，拋棄一切，口袋空空，懷著「壯士」一去不復返的心境，四處告別亦炫耀。一日走到西溪邊，張望了一眼，被一片水葫蘆糾纏汙物的景象嚇退，遠遠掩鼻而去。

新世紀隨著杭州政府整治，西溪北接餘杭塘河，再接京杭大運河，最終匯入太湖。二十年來，「有錢能使鬼推磨」的開發，西溪舊貌換新顏，濕地被推崇為城市「綠肺」，一甩千年的鬱悶，恢復了「曲水彎環，群山四繞，名園古剎，前後踵接，又多蘆汀沙漵」的美名。

一部「非誠勿擾」喜劇電影的熱賣，順勢讓濕地的一潭綠水席捲九州。電影中葛優和舒淇 沉醉於搖櫓船艙，夜游西溪，悠悠蕩漾，流連忘返，把憋屈的小家碧玉，呈現的似夢似真，名聲大噪，引無數遊客打卡掏腰包。

大疫消退後，歸心似箭的「壯士」返鄉探親，衝著這名聲，也探探曾經掩鼻的西溪，如今真出落得那麼迷人嗎？出乎意料，西溪頗大，十六平方公里的景區，勝過二千二百四十個足球場，一百多公里的水道環繞著十大遊覽點。友人們說若細細品味，沒幾天是探不完的。而我極緊湊的日程，只能留給西溪三小時，於是我想到葛優和舒淇，決定坐上搖櫓船。

搖櫓船神似魯迅家鄉的烏篷船，船身以杉木、柳安木和香樟木製成。船篷由竹片打造，杭州最不缺的就是竹，離家不遠的黃龍洞、寶俶山，漫山遍野的竹，春風拂過時，攪亂一灣竹葉的綠海。竹篷下的船夫小哥是西溪人，操一支三米長擼，四兩搏千斤，或快或慢地搖著。

擼浸於綠水，猶如一條沒在水下的木魚，無聲無息地推著輕舟。輕舟剪皺的水紋，匯入長擼翻滾出的水跡，磨合了幾秒便渾然一體，彷彿什麼都未發生，只留下一片光滑的水面，等待下一擼的撕裂。

「櫓搖漁浦蒼茫月，帆帶松江浩蕩秋。」這年，陸游離了唐琬，來到杭州，做了大官，留下詩情，那是宋高宗趙構遊西溪三十年後。彼時精忠報國的岳飛，怒髮衝冠寫下「靖康恥，猶未雪」的滿江紅，流傳千古，已被奸臣秦檜以「莫須有」的罪名害死在臨安風波亭，三十九歲的生命，永久留住於西子湖畔，與西溪長青。

然而，英雄的早逝未能阻擋百姓抗金的信念。搖櫓船極靈活，握在宋軍手中，偵察、巡邏、小規模作戰，使不識水性的金軍吃遍苦頭。

八百年後，金軍換成日軍，大刀換成機槍，鐵騎換成坦克，國難席捲杭州。一九三二年「一二八」事變，國軍精銳八十八師從杭州星夜奔馳，赴上海「廟行戰役」，血戰三天三夜，打到肉搏，寸土必爭，此役為甲午戰爭以來，對抗日寇最輝煌一役。

大捷後，千餘官兵的忠骨長眠於我家附近的松木場，這是離西溪三里的荒郊。可惜種種原因，英魂未能享受岳飛墓數百年的拜謁，直到近年來在西溪路豎起的一座豐碑，碑中嵌滿了壯士的英名。

事變數年後，落後就要挨打的時代，杭州的中國軍隊依然以地雷、炸藥包和血肉之軀與來犯的坦克抗衡。不對稱較量的結果是無法抗衡，國軍退到錢塘江南岸。彼時，簡陋的搖櫓船馱著不少走投無路的杭城百姓，惶惶恐恐地搖進西溪濕地避難。可沒幾年，濕地中的避難者，像見證了金軍的灰飛煙滅，也見證了不可一世的日軍在杭州向國軍的投降儀式。

此刻的搖櫓船，早已擺脫逃難工具的角色，強大的現實讓它卸下了歷史重負，載著我，輕裝上陣，穿梭於星羅棋布的沙洲。前面的船走著走著，悠然消失在峰迴路轉的水道中，船客的笑語，一波波從空谷傳來。人們陶醉於斜陽下泛著淡青的水波，更驚豔於此刻水道邊一簇簇一叢叢的蘆荻花。

「回看深浦停舟處，蘆荻花中一點燈。」早於陸游三百多年前，彼時的白居易《浦中夜泊》，也在西溪泛舟，一筆一劃地描繪著蘆荻花。

蘆荻花著實令人震撼，西溪共有蘆田三百六十畝，荻蘆為主，成熟時高達四、五米。此刻深秋，船行荻蘆下，似特大號雞毛撢子的荻花泛著白，微藍天色襯映著，一陣陣地向左俯首，對滿眼綠水低吟：「白了少年頭，空悲切」。又仰頭向右倒下，伸出滑溜溜的手臂，接待一船船訪客，像擁抱又像傾訴「蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂伊人，在水一方。」極盡浪漫之舉。

穿梭於河道，滿眼的蘆荻花，細膩而柔美，滿耳的蘆葦聲，似乎匯聚成理查德·克萊德曼（Richard Clayderman）的鋼琴曲「水邊的阿荻麗娜」，而每一球蘆花，則演繹著一個音符。空氣裡，散著被擼攪亂了的水息，溢出天目山溪流的原味，西溪十景之一的「秋蘆飛雪」在眼前上演，難怪有詩人如此吟道：「短棹穿蘆碕，四面都是水。屋在蘆花上，船入蘆花裡。」

正這麼想著，一隻白鷺無聲息從眼前滑過，雙腳緩緩地降落在不遠的蘆根下，一頭扎進綠水，尋覓牠的晚餐「草魚」，草魚是西湖裡的常客，略經樓外樓大廚的妙手點化，便出落為鼎鼎有名的西湖醋魚。而坐落西溪的豪華食府裡，自然不缺醋魚。

如此賞心悅目，有種不真實的感覺，飄飄欲仙。友人將我從夢幻中叫醒說：「我們來早了，幾天後將有聽蘆節。」

那是穿越時空的節日，帥哥靚女們身著唐裝漢服，扮演著兩浙詞人，你來我往比詩賽詞。但見蘇東坡、李清照、陸游，吟著「大江東去」、「綠肥紅瘦」、「王師北定中原日」，乘坐搖櫓船緩緩而來。民國的徐志摩也不甘落後，漫步在水邊的曉風殘月下，輕聲誦出：「我撿起一枝肥圓的蘆梗，在這秋月下的蘆田......我試一試蘆笛的新聲，在月下的秋雪庵前。」

詩人幸會的場所，正是滿灘蘆花中的孤島「秋雪庵」，庵建於宋朝一一七四年，明代畫家陳繼儒迷戀唐人詩句「秋雪濛釣船」，取其意境，秋風起時捲起漫天如雪的蘆花，題名「秋雪庵」。張岱則在「西溪夢尋」也為秋雪庵描了一筆：「一片蘆花，明月映之，白如積雪。」

搖櫓船泊於孤島邊，人們迅速下船，沿著窄窄的石階步向秋雪庵，西溪十景中的最美。

秋雪庵在一九二一年被文人實業家周慶雲買下，為兩進庭院。一進庭院大多佛教文化；二進庭院設周慶雲增建的兩浙詞人祠堂，供奉千餘詞人名錄，袒露著西溪的人文積澱。庵內建築滿滿的中國風，報本堂、圓修堂、彈指樓、蓮花幢等建物，登臨彈指樓，倚在二樓陽台的我，放眼望去，景色銷魂。

東面是著名的秋雪灘，正是剛剛船行之路，一個沙洲接一個沙洲的蘆荻，層層疊疊，覆蓋了水道，恰似一片廣袤灘野，布滿棉球。棉球雪一樣的在灘頂上隨風搖擺，又像百萬白色蝴蝶落滿枝頭，同時展開羽翅瑟瑟抖動，鼓起一波波銀色湧浪。

南面有楊柳城，一水之隔處柳枝垂垂。前面遠遠的是百家樓，開闊的濕地芳草青青。而前面的前面，更遠處在濕地深處的福堤上，隱約著西溪水滸文化展示館。旅居杭州的施耐庵，身著褪色灰衫，手持一管竹筆，黃卷青燈間搔首苦思，歷經無數寫作瓶頸，終將水道、灘頭、秋雪、冬梅等風景融為一體，於此寫下水泊梁山一百零八將的鴻篇巨著。水滸，少時的我，不知癡讀了多少遍。

館門前的草坪上，施耐庵雕像飄逸威武，演武場牆壁，上演著梁山泊好漢仗義疏財、為民除害、該出手時就出手的傳奇。林冲、武松、魯智深們，留給我幾多的快樂童年。

然而快樂總是那麼短暫，如黑擼劃開又復合的水面，又如眼前漸沉於蘆花灘的日落。下了搖櫓船，雙腳出離西溪，思緒卻在西溪留下，難捨難分。

夢中再回首，眼裡映入五個墨黑的行書，潑在濕地蔣相公祠堂粉白的長牆上：「西溪且留下」筆畫流暢，回轉自如，似為十里芳菲的濕地做著一個美學的歸結。它像一枚圖章，永久蓋在綠水青山的留白處，又似一條書籤，世代夾在煙雨江南的畫冊中。