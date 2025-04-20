蘇軾生在宋仁宗景祐三年（1036年）12月19日。這是中國舊曆，換算西洋曆是隔年（1037年）的1月8日。真的是「摩羯」。

當時沒有西洋曆法，蘇軾如何換算？沒有把自己的「12月19日」誤以為是人馬座。

我生在民國36年舊曆11月28日，有朋友多事，用西洋曆換算，發現是1948年的1月8日。

「你和蘇軾同一天誕生欸……」朋友好像有大發現。

「是嗎？」

還是不要像蘇軾那麼多牢騷吧！我也沒有覺得這麼多小人要坑害我。

人的一生，總要遇到幾個小人，否則也不知道小人長什麼樣子。

東坡抱怨因為是摩羯座，老被小人糾纏。他其實隨便查一下，可能就發現「烏臺詩獄」一案，陷害他入罪、要置他於死地的「小人」中，說不準也有幾個「摩羯座」。

所以，有命好的摩羯，有命不好的摩羯，有坦蕩正直的摩羯，也有小鼻子小眼睛的摩羯。觀天上星象，還是寬容一點好，到了AI 大數據時代，統計可以一秒鐘掃描上億個摩羯座，還是可能找不到全善或全惡的摩羯。吉凶禍福有太多因果，靜看因果，知道沉默是金。

我很晚才知道自己是「摩羯」，沒有受蘇軾怨嘆的影響。母親只記舊曆，每逢11月28日，她總是煮碗素麵，加一個水煮蛋，祝福我平安。

她隨口會用家鄉方言祝福我：「初八、十八，不算八。二十八是個福疙瘩。」沒有什麼邏輯，但是念起來押韻順口，好像真有其事。把抽象的「福」，用「疙瘩」形容，我喜歡這種俚俗語言。

我珍惜母親給我的非常簡單粗樸的生日麵，和順口的歌謠。

其實蘇軾一生命很好，雖然有過小人陷害，入過大牢，但是他每次貶官去的地方，都像是免費旅遊。杭州西湖不用說了，到了嶺南，他也大啖荔枝，「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」我覺得他是藏不住喜悅開心的人，明明是懲罰，下放到嶺南，別人都哭哭啼啼，偏偏這個「磨蝎」，還大口大口吃荔枝。吃也就罷了，還要作詩張揚，統治者一怒，就要再整整你，把蘇軾再貶到海南島上。

要怪應該怪自己多嘴，怪到「磨蝎」，也是無辜。

蘇軾到了海南島，人老了，有一種慵懶，我特別喜歡他晚春時節看繁華飄零的心境：「酒闌病客惟思睡，蜜熟黃蜂亦懶飛。」

酒後，身體有病，客居異地，他是真的想睡覺，好好睡一覺。

《東坡志林》有一小段，是老年摩羯的大領悟，記下來分享有緣者：

有二措大，相與言志。一云：「我生平不足，惟睡與飯耳。他日得志，當飽吃飯，飯了便睡，睡了又吃飯。」一云：「我則異於是，當吃了又吃，何暇復睡耶？」

「措大」現在很少人用，小時候常聽長輩指那些窮到脫褲的讀書人叫「窮措大」。蘇軾大概聽到兩個窮書生討論，一個說：有天若得志了，一定要吃飽就睡，睡飽再吃。另一個飢腸轆轆，回答：我要吃了再吃，哪裡有空睡。

聆聽不相干的窮苦人這樣無聊的言語，記在心裡，還寫下來，這是摩羯座吧！東坡可愛在此，比他的滿腹牢騷更像摩羯。

謝謝魏禎宏為這篇文字配木刻版畫，他是東海美術系第三屆，也是摩羯座。他做了兩張〈摩羯〉，要我挑選，我覺得都好，版面允許就都分享給讀者。（下）