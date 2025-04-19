我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

摩羯蘇軾

蔣勳
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）
圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蘇軾是「摩羯座」，這幾年網路上討論很熱絡。

有人懷疑，一千年前，宋朝人就知道星座嗎？

是的，不只宋朝人談星座，唐朝人也談星座。韓愈就談星座，不過他搞錯了，他以為自己是「摩羯」，其實他是「射手」。

韓愈在〈三星行〉這首詩裡大談自己的星座命盤：

我生之辰，月宿南斗。

牛奮其角，箕張其口。

這是韓愈自己生辰的星座定位。「斗」、「牛」、「箕」是中國古代二十八星宿裡的三個。

「北斗」有七顆星，「南斗」有六顆星，排列成斗杓形狀。南斗六顆星也正是西方星座裡人馬座（射手座）的一部分。

「箕宿」是東方七宿最後的尾宿，是蒼龍之尾，形狀像篩米糠的簸箕。對應在西方星座裡也與人馬有關。

「牛宿」是牽牛星，有流傳很廣的文學故事，大眾比較知道。「牛宿」是北方玄武的第二宿，就在「斗宿」旁。「牛宿」已屬西方星座的「摩羯」，所以韓愈認為自己是「摩羯」，其實他的太陽在射手，月亮是在摩羯。

韓愈對星宿的觀察很準確，但是，他在〈三星行〉這首詩裡真正要談的，似乎不是星座，而是發一發文人時運不濟的牢騷。

〈三星行〉後面說的「牛不見服箱（駕車），斗不挹酒漿」，純粹是發牢騷了，說這牛，也不駕車；這斗，也倒不出酒漿。「無善名已聞，無惡聲已讙」，自己怎麼會落到這般地步，被小人誹謗，朝廷排擠，一貶再貶。抬頭看看自己命盤的三星座，十五顆星，自東而西排列。韓愈最後指著天上的星，罵將起來：「三星各在天，什伍東西陳。嗟汝牛與斗，汝獨不能神。」你們做什麼星，這麼不能神。

今天玩星座，媒體也趨之若鶩，每天有星座吉凶預告，舉世若狂，比政黨惡鬥的消息更夯。

這些星座消息，大抵也和韓愈相似，重點不是星座本身，而是想知道自己星座操控的命運吉凶。有人每天都追著星座網，今天戀愛如何，財運如何，會不會挨主管罵？身體會出狀況嗎？應該穿什麼顏色衣服？買彩券哪一個號碼最幸運？

我們在一切茫然未知的星辰間，密密麻麻，尋找一個卑微無助的自己。

就像韓愈，知道自己的命盤星宿，可是，唉，牛不像牛，斗不像斗，只有簸箕張著大口，一生招惹口舌是非。

我們真的在觀星嗎？

東方的二十八星宿，傳到印度，成為二十七。巴比倫、埃及很早也在觀星，演變出希臘已很完備的星座故事。西方星座也在向東方傳布，天象與星座包含了東西方文化交流的活絡有趣歷史。

在星座裡，我們看見廣闊天象，還是只看到了自己？

其實，我有點喜歡韓愈的牢騷。和我許多射手座的朋友相似，他們很開朗，大剌剌的，常常直話直說，直接到刺傷了一邊臉色慘白的處女座，射手渾然無覺。

我的星盤有三個射手，所以身邊也多射手的朋友，一起吃飯，很聒噪，我受不了的時候，知道自己畢竟太陽在摩羯，三個射手還算收斂。

射手聒噪到不行的時候，我就冷冷告誡他們：千萬別碰政治。

「為什麼？」射手常常覺得自己很懂政治。

歷史上不乏處心積慮政變，自以為隱藏得天衣無縫，卻早被政敵一刀斃命的案例。

韓愈的〈三星行〉談到「箕星」，箕星主風，是口舌是非的開始。

韓愈不會不知道自己常常大嘴巴，皇帝信佛教，千里迢迢迎來佛舍利入宮。韓愈看不下去，洋洋灑灑，上諫阻止。本來看他不順眼的小人，瞧在眼裡，敢跟皇帝作對，不要命了？小人自然落井下石，把一件小事，鬧到要人命。韓愈被貶到潮州，那裡夜間觀星，或許頭腦會清楚一點？

在潮州的韓愈寫〈祭鱷魚文〉，回到他「道濟天下之溺」的眾生關懷，鱷魚雖然沒有盡除，卻留下一篇知識分子關懷蒼生的好文章。

蘇軾是韓愈粉絲，隔著兩百年，他定位了韓愈在文化歷史上不可撼動的地位。

蘇軾定位韓愈的兩句關鍵語，大家都熟悉：「文起八代之衰，道濟天下之溺。」「八代之衰」與〈諫佛骨表〉有關，韓愈是站在「道統」的維護者立場，反對統治者過度崇仰「夷狄」之法。

韓愈不會反對佛學，他在生活裡和佛教高僧如大顛和尚來往，私交甚篤。我們很容易認為韓愈的〈諫佛骨表〉是反對佛教，意識型態偏狹，排斥異文化。

也許我們忽略了他是針對唐憲宗從印度迎接佛的指骨舍利入祀。大眾的信仰和統治者的信仰也許不能相提並論。統治者迎接佛的指骨舍利，韓愈或許覺得有表率性，已經是政治態度，在維護道統的立場下不得不辯。

天上的「牛」、「斗」、「箕」三星到底主導了什麼樣的命運？

在滿朝官吏都對統治者順服吹捧的時刻，韓愈為什麼提出尖銳批評？

「文起八代之衰」，「衰」的豈止是文學，蘇軾點出的是知識者在道統維護上振衰起敝的勇氣吧！

不與統治者一個鼻孔出氣，「牛宿」有叛逆性，摩羯大概注定是「牛」脾氣。

蘇軾顯然是讀了韓愈的〈三星行〉，感慨萬千，也要好好談一談自己的星座。

《東坡志林》是一冊好看的書，不嚴肅，不沉重，不教條。短短一段，是東坡的隨興筆記，可以消遣，也可以發人深省。

看一看《東坡志林》談「命分」這一段，他果然是從韓愈的〈三星行〉談起。

退之詩云：「我生之辰，月宿南斗。」乃知退之磨蝎為身宮。而僕乃以磨蝎為命，平生多得謗譽，殆是同病也。

網站上許多討論蘇軾星座的文字，主要就來自《東坡志林》這一段。

蘇軾筆下的「磨蠍」，即是「摩羯」。唐代玄奘留學印度，對印度教神話很熟。玄奘《大唐西域記》裡就提到一種海獸，名叫「磨蝎（音喝）」，魚身，象首，鱷魚牙齒。「磨蝎」是梵文「Makara」音譯。

古埃及和巴比倫都有摩羯星座，也都有魚身羊頭的造型。摩羯星座到了希臘，還是羊頭魚身，附加了神話故事：牧神潘（Pan）有羊角羊身，喜歡睡覺，睡醒就追逐美女。祂遇到暴風襲擊，墮入水中，下半身變成魚，上半身仍是羊身。

摩羯的造型很古老，也流傳很廣。隨著希臘征服印度，這羊頭魚身的造型就和印度教神話的「磨蝎」結合，都有魚身，但是頭部不完全相同。

神話的交流融合，圖像藝術的交流融合，常常突破種族對立、戰爭、政治分裂，形成文化的和諧對話。

唐宋紫微星圖裡的「磨蝎宮」，和古印度、古希臘，甚至巴比倫、埃及都有血緣基因牽連。這個造型也在民間影響廣大，陶瓷器上，屋脊裝飾，玉雕或木雕工藝，處處可見。

吳哥窟受到印度教和原始佛教影響，我在當地的石雕看到許多「磨蝎」造型，上網找餐廳，竟然也有一堆以「Makara」命名，神話影響久遠而普及。

《東坡志林》裡，蘇軾指出自己的命宮是「磨蝎」，韓愈的身宮也是「磨蝎」，所以兩個人的一生都多「謗譽」，口舌是非纏身，小人落井下石，注定坎坷。

他說的「命宮」、「身宮」，也是東方星象命理的專有名詞。「命宮」是先天內在的命格，「身宮」是後天環境造就的現實。

也有人認為：「命宮」主導前半生，「身宮」影響後半生。

這有點像今天星座的太陽、月亮或上升。蘇軾想：自己「命宮」在「磨蝎」，韓愈則是「身宮」在「磨蝎」，好像自己一生遭小人陷害，比韓愈更甚。

這還是有點文人的牢騷吧！什麼不好比，要比賽哪個人身邊小人更多，比賽哪個人更倒楣。

韓愈貶官，下放到潮州，瘴癘蠻荒之地，簡直活不下去。最後厚著臉皮寫信向皇帝求情，唐憲宗沒有追殺到底，把他往北調了一點。

蘇軾在這一點上顯然更倒楣，最後貶到海南島。

「磨蝎」真的那麼倒楣嗎？

蘇軾不但哀嘆自己，也拉了身邊同樣摩羯座的朋友一起證明。

《東坡志林》下一段說：

馬夢得與僕同歲月生，少僕八日。是歲生者，無富貴人，而僕與夢得為窮之冠。即吾二人而觀之，當推夢得為首。

我相信當時蘇軾並沒有做準確統計，如果有AI大數據過濾，應該可以準確比較出「磨蝎」有多麼命苦。

王永慶是摩羯，貧苦出身，最後建立巨大商業帝國。

蘇軾不知道耶穌，也不知道毛澤東，這兩個人都是摩羯。

摩羯刻苦耐勞，可以成功，也夠叛逆。叛逆的結果，一個被統治者釘死在十字架上，一個變成更大的統治者。

很難說，蘇軾希望自己是耶穌，還是毛澤東？

毛澤東的詩詞豪邁，頗有蘇軾風格，他年輕時的〈沁園春〉過癮：

惜秦皇漢武，略輸文采。唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大鵰。俱往矣，數風流人物，還看今朝。

近代古詩現代詩，有開國氣象的也只有這一首。他如果不開國，也就像耶穌被逮捕處死吧！

蘇軾要做哪一種摩羯？（上）

圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）
圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

三星 印度 埃及

上一則

遠親不如近鄰

延伸閱讀

川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機

川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機
華裔演員參演「黑豹」導演新作 分享甘苦談

華裔演員參演「黑豹」導演新作 分享甘苦談
4月16日星座運勢 雙子有異性助力 摩羯容易起爭執

4月16日星座運勢 雙子有異性助力 摩羯容易起爭執
4月9日星座運勢 獅子工作順利 摩羯防三角戀

4月9日星座運勢 獅子工作順利 摩羯防三角戀

熱門新聞

圖／江長芳

詐欺犯的委託

2025-04-16 02:00
圖／abwu

詐欺犯的委託

2025-04-17 02:04
新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

2025-04-13 17:36
圖為瓊瑤在2017年8月1日出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書發表會留影。 （中央社）

作家的緣分–隱地日記四則

2025-04-14 02:00
圖／陳完玲

流金歲月的餘暉

2025-04-14 02:00

台北鄰居

2025-04-12 02:09

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明