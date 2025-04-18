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雪映

梓影
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圖／PPAN
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雪映，是我初中的同學，也是我沉浮人生幾十載中，無論得失都最想與之分享的人。

「孫康映雪」是古代勵志故事，孫康在極其困難的條件下，利用白雪的反光堅持不懈、努力學習的精神傳頌至今。而雪映卻是在我最需要幫助時挺身而出，如普羅米修斯（Prometheus）給人間帶來了光和熱，令我刻骨銘心。

想起那年在運動場上，「嗶」聲未完，我已像離弦的箭衝向終點，八百米和五十米金牌早已如囊中取物，我感覺腳下生風，身體飄飄然像飛了起來一樣。紅線和激動的人群已觸手可及了，突然，我腳尖踩著啥？「叭！」「啊！」都在瞬息之間同時響起。我「叭」一聲重重地跌倒了，全場「啊！」一聲，然後啞然無聲，整個世界停頓了嗎？可是我不能停。

我立即爬起來，繼續勇往直前，雖然只是第二名，但所有觀眾都和我同時間衝向了終點。有人立即幫我清理手腳的傷口。化學老師嬋姨撥開人群，一邊觀察我傷口一邊感性地說：「跌得這麼重，我還以為妳放棄不繼續跑了。唉！腰也傷了，快扶去衛生室處理。」

發燒了兩天沒上學，第三天姊姊剛送我回初三二班教室，女班長立刻迎過來說：「昨天同學們約好準備今天中午去探望妳。」同學們都圍過來問候並表達敬佩之情，感動和傷痛令我熱淚盈眶。

我住在長長的大宿舍中間，受傷時，每次換藥都會被愛美的女生嫌棄，那厭惡的目光重重地壓著我，真慶幸在運動場上沒碰到這種目光，失落無助的我咬著紗布獨自搒手肘。患難見真情，床位在尾角、寡言獨行的雪映二話不說就過來幫我。她非但不嫌髒幫我清冼傷囗，還幫忙打飯，最重要的是不怕累，每天往返兩次，穿過整個校區幫我打熱水沖涼。

雪映的家是在航運隊，可說是泡在水裡長大的，所以皮膚曬得黑黑的，顯得身形更瘦長，以至於那晚女班長一回宿舍就神祕卻又誇張地說：「班主任給雪映的評語是『本質差』。」旁人個個憤憤不平地說，肯定是把「體質」錯寫成「本質」，只有我和雪映沒說話。

班主任是我的姨丈，我不敢去找他理論，所以我無言以對。最後還是班長在熄燈後說明天去找班主任更正。事後，全宿舍一起要雪映帶我們去航運隊「探險」，個個爭著要雪映教游泳。高中時，我沒和雪映同班，高二剛開學就聽說她遇上「頂職潮」，去了全市最出名的滌綸廠。

我剛步入社會就想方設法找到雪映，自她入廠後就只有同事，沒有同學了，我的出現令她很驚訝。幾年封閉式的廠區生活，令雪映的皮膚變得白皙光滑了，而不變的是楊柳細腰和那爽朗的笑容。無微信的年代，每次失聯後都是我主動找到她，而她都會像小孩那般驚喜，還以為我把她給忘了。

每搬一次家，我都丟棄了很多東西，究竟搬了多少次家，丟了多少東西，我也數不清了。滿抽屜的運動金牌，我偏要留這個第二名的銀牌。

每每憑窗遠眺之際，情發於心，不禁哼唱「十五的月亮，照在家鄉照在邊關……軍功章啊，有我的一半，也有你的一半。」

有一年暑假，我又回廣東找她。她一如既往，帶著我喜歡吃的水果不卑不亢地出現了，不論在場的是家庭主婦、校長還是局長，在她眼中只有朋友才聚在一起。我每次說到初三那次跌傷，她都輕聲說早已忘記了。

雪映和銀牌，讓我看清了很多人和事，得和失並非絕對的，跌倒了不要緊，最重要的是爬起來繼續跑。

失意時，能感受到真摯感情，這種純粹的友情才會千載不變。（寄自紐約）

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