青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演紀實

白先勇說，「牡丹亭」的愛情神話穿越時空，在400年後還能感動大量年輕人。「這是人們對中華傳統文化的集體覺醒。」（取材自看台海微信公眾號）

序《此曲只應天上有》（聯經出版）

▋沈丰英證明了

她是張繼青衣缽傳人

因為跟著青春版《牡丹亭》到處巡演，看過各地不少劇院，可是演來演去，我發覺還是台北國家戲劇院的氣場最適合演崑曲。首先，國家戲劇院是中國傳統宮殿式的建築，氣氛就跟崑曲合拍，大門迎面而來的幾根大紅柱子不容小覷，增添了幾許熱鬧喜氣。

三月二十九日晚，青春版《牡丹亭》二十週年慶演台北場壓軸上演，這晚文化界該來的人都來了，我在前廳遇見許多老朋友，他們很多二十年前就在同一個地方看過青春版《牡丹亭》首演了，二十年後大家居然又聚在一起看同一齣戲，人生的際遇有時真不可思議。台北場也來了不少學生觀眾，我看見薇閣中學的學生就來了幾十個，國家戲劇院四樓的座位全都賣光。

果然，台北場演員們全卯上了，因為他們存著熟戲生演的心態，並沒有把戲演油掉。他們已經成熟，都有了他們老師的風範。上本戲又是押在女主角沈丰英身上。沈丰英那晚的表現特別突出，她的唱腔有時會嗓音偏細窄，但台北場一開始，沈丰英嗓音大開，寬洪嘹亮，運腔轉調如行雲流水，唱到〈尋夢〉，三十分鐘獨角空台戲，《牡丹亭》中最考驗演員功夫的一折，沈丰英使出了渾身解數，似乎累積了二十年的能量此刻爆發出來，那天晚上好像她的老師張繼青附身，一舉一動莫不是張派作風。

〈尋夢〉是張繼青繼承姚傳薌的看家本領，是張繼青崑曲藝術的巔峰之作，那晚沈丰英證明了她的確是張繼青的衣缽傳人，把張派藝術在國家戲劇院發揮得淋漓盡致。

▋青春版《牡丹亭》

啟動了崑曲復興運動

台北場其他演員也都各自展現他們的特長，個個氣勢如虹。周雪峰（湯顯祖）一出場就定調了，男主角俞玖林保持了他一向的水準，與女主角沈丰英分庭抗禮，幾折生旦對子戲，你來我往，絲絲入扣，把《牡丹亭》這則愛情神話浪漫旖旎的風光，細細敷演出來。難為俞玖林，沈丰英那樣強勁的表現並沒有壓倒他。

最奇特是小春香沈國芳，二十年來她的身形面貌好像一點也沒有改變，在台上依舊嬌巧玲瓏、活潑可愛。呂佳（溜金娘娘）、唐榮（溜金王），這一對喜劇人物給這齣戲帶來一陣熱鬧，呂佳一出場，一身標勁，儼然軍中母大蟲，她跟溜金王一對賊公賊婆的愛情也有動人之處。

屈斌斌（杜寶）、陳玲玲（杜母），兩人的表現不俗，已經很有派頭，這對老生老旦是這朵牡丹花最搶眼的綠葉。其他大大小小演員個個發飆，好像要在國家戲劇院的舞台上把自己最佳的功夫展現給台灣的觀眾看。

青春版《牡丹亭》一路從高雄演上來，佛光山、新竹，到了台北，前面那幾場等於替演員們暖身，為台北場準備。三天下來，愈演愈旺，場子裡的人氣已經達到沸點。我看過青春版《牡丹亭》近兩百場，我認為這次台北場的慶演是二十年來最精采的一次，我要給這場表演打一百分。香港 余志明先生也同意我的說法，這齣戲他看過一百場。台北場的觀眾，不分老少，都深深被感動了。連崑曲行家學者王安祈、鄭培凱都讚不絕口，撰文表揚。

金聖華教授從香港飛來，她去年在香港才看過全本青春版《牡丹亭》，她這樣寫道：「這次來台北再看，怎麼突然有驚豔的感覺，彷彿是初次觀賞，激動不已呢？」年輕觀眾，興致高昂，演完後在大廳裡排長龍要我簽書、簽節目單。有一位十六歲的高中生林小寶，一直跟在我身後要告訴我，他有多麼被這齣戲感動，感動到掉淚。林小寶熱愛傳統戲曲，還會寫劇評，他寫了一篇七千字評青春版《牡丹亭》的文章，很有水準。台灣的崑曲觀眾年齡層已經降到中學生了。

三月三十一日演完戲，我們在米其林三顆星的君品頤宮大飯店開了一個盛大的慶功宴，席開十桌，由趨勢教育基金會董事長陳怡蓁作東，陳怡蓁對青春版《牡丹亭》從頭支持到尾，二十年不變，我們封她為牡丹幫幫主。那晚從香港、從蘇州、從美國各地的老朋友都來參加了，台灣的主創人員幾乎全到，王童、曾詠霓、張淑香、華瑋、辛意雲、奚淞、吳素君、王孟超、董陽孜 ，二十年前就是我們這一夥人東想西想，打造出一齣上中下三本九個鐘頭的崑曲來，二十年後，同一夥人居然還能聚在一起慶祝青春版《牡丹亭》二十週年的演出，這是什麼緣分。

當初誰也沒有想到這齣戲能演五百場，而且演員還是原班人馬沒有散掉，我想大家除了感嘆似水流年外，也會想到大家群策群力、眾志成城，完成一件巨大的文化工程而感到欣慰吧！演員卸裝後跟樂隊一齊來了，男女主角俞玖林、沈丰英、院長林琳跟我坐在主桌。我起身致詞，首先恭喜蘇崑來台慶演成功，接著我大大地讚揚了演員們一番，大聲告訴他們台北場是二十年來青春版《牡丹亭》演出最棒的一次。演員們都異常興奮開心，因為他們知道他們這次在台灣出盡風頭，載譽而歸。

青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演就此圓滿完美落幕。青春版《牡丹亭》一齣戲啟動了崑曲復興運動，在崑曲演出史上留下一頁輝煌的紀錄。（下）

註：本文完成於二○二四年八月一日。