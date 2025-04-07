青春版牡丹亭 來台二十週年慶演紀實

〈如杭〉，青春版《牡丹亭》下本，江蘇廣電荔枝大劇院，南京市，二○二四年十二月。 （圖／許培鴻攝影）

序《此曲只應天上有》（聯經出版）

▋空一個位子都是浪費

台北多年來不斷有崑曲演出，老早培養出一大批崑曲觀眾，各種年齡都有，不少大、中學生。但高雄的情況完全不同，高雄一直沒有培養崑曲觀眾，幾年前衛武營劇院演過一場崑曲，票房不佳。二○一九年六月我自己率領北京高校學生組成的校園版《牡丹亭》，到高雄社教館演出過一次，社教館有一千座位，那天倒是滿座，北京高校學生演員演得出彩，觀眾反應熱烈，我發覺年輕觀眾還不少。

我的結論是，高雄的觀眾不見得不喜歡崑曲，但需要引介開發。校園版《牡丹亭》到高雄演出是趨勢教育基金會贊助的，董事長陳怡蓁也去了高雄，當時的高雄市長韓國瑜及夫人李佳芬兩人出席。

二○二四年青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演是從高雄開始。衛武營的大劇院有一千五百六十個座位，三天四千六百多張票要銷光相當吃重。滿座一向是我的目標，空一個位子都是浪費。

青春版《牡丹亭》在台北、台中都演出過了，這次第一次到高雄演出，我希望南部的觀眾，尤其大、中學生藉此難得的機會，觀賞到我們這個民族最優雅、最精美的表演藝術崑曲，明朝戲曲的翹楚、大劇作家湯顯祖的扛鼎之作《牡丹亭》。然而開始的時候，我們在高雄並沒有催票人脈，幸而老朋友丘彥明從歐洲返台及時幫了我們一把，她引介她在高雄的表親陳家三姊弟陳雪亭、陳雪晴、陳修給我們，並敦促他們盡量幫忙。

陳家是老高雄，在文教界商界有廣大人脈，自從陳家姊弟加入我們的團體，我們在高雄的勢頭便動起來了。因為台北大勢已定，我們全副精力便導向高雄，高雄衛武營是這次慶演的首場，絕對不能有任何差池，高雄演出氣勢不足會影響接下來的幾場。高雄演出如此重要，我只好親自出馬，三下高雄，作了一系列的演講，兩次在衛武營，一次在高雄女中，共有七、八百人聽講；我演講時同時放映《牡丹還魂》這部紀錄片，把青春版的來龍去脈說得一清二楚，對聽眾產生很大效果。

尤其在高雄女中那一場，由退休 老師陳雪晴安排，當場便有百多師生登記購票。我們的主要目的是鼓動南部大、中學生到衛武營來看戲，但學生經濟能力有限，一連三天的票價的確有點沉重，於是我們便去找贊助，以低折扣票價賣給學生，台積電 加碼捐贈兩百套學生票，薇閣文教基金會也加入贊助。於是我們便擴大宣傳，去高雄師範大學、高雄醫學大學、中山大學、左營高中（這所高中有表演、舞蹈科目）等高雄本地學校兜售低價票，學生反應熱烈。

最靠近高雄的大城是台南，那裡學生的大本營是成功大學，我們當然希望成大的學生到高雄參加這次盛會。我三月六日下台南一趟，在成大作了一次演講，有四百六十位師生列席。我們每晚的戲近三個鐘頭到晚上快十一點，高雄跟台南之間的高鐵都沒有了，於是我向成大師生保證，看完戲我們包交通車送他們回台南，學生們雀躍，當場便有兩百多人登記到高雄看戲。

高雄的票的確走得緩慢，不像台北秒殺，據說這是高雄人看戲的習慣，最後兩週才買票，開演前一週，我們的票賣光了，我才鬆了一口氣。

▋原班人馬來台二十周年慶演

為了這次青春版《牡丹亭》來台慶演，我們事前便花功夫準備了。二○二三年七月，青春版《牡丹亭》應香港 中國文化推動中心的邀請到西九戲曲中心演出，我們便派吳素君（花神編舞）、曾詠霓（服裝造型）去香港觀察，看看有什麼地方需要補強。本來我也打算去的，後來臨時身體不適取消，由祕書鄭幸燕代行。

演出後我得到的消息是，花神頭飾錯亂，有幾位花神演員必須更換，小鬼及春香的衣服已破舊必須重做。香港演完，吳素君及曾詠霓便跟到蘇州去監督完工。吳素君重新挑選了一堂高矮整齊，形貌亮麗的花神，尤其三位男花神，年輕高䠷、英氣勃勃，裝扮起來，甚為搶眼，吳素君把花神舞蹈重編一次，〈驚夢〉一場，加了不少舞蹈身段。

我一向看重花神在青春版《牡丹亭》扮演的地位，我們把傳統版本中花神「堆花」大大地改良了一番，其他版本花神最多出現兩次，青春版則五次登場：〈驚夢〉歌頌杜、柳夢中兩情相悅，〈離魂〉護送杜麗娘步往冥府，〈冥叛〉替杜麗娘辯護，〈回生〉慶祝杜麗娘還魂，〈圓駕〉恭賀杜麗娘、柳夢梅大團圓，終成眷屬。

花神是青春版《牡丹亭》一大亮點，獲得各界的好評。這次曾詠霓把花神的頭飾都調整過來，又經吳素君一番重練，青春版來台慶演，花神一亮相，滿台春色無邊，觀眾驚豔叫好。我們這一更動，便花了十八萬人民幣，由我們主辦單位出資。

高雄首演一切準備就緒，就等開鑼。我三月十三日便下高雄了，因為十四日下午有一場新聞發布會要參加，各界媒體來了不少，對岸新華社、《人民日報》也跟到了高雄，媒體跟我做了多方採訪。

隔了四年多，我又見到青春版《牡丹亭》的小蘭花班演員了，心裡是高興的，這次來台二十週年慶演還是原班人馬，居然沒有散掉，也算是奇蹟。

老一輩的演員有的已經退休了，如陶紅珍，我們特別打電話敦請她務必參加這次慶演，因為她扮演的石道姑一角無人可替代。三月十五日青春版《牡丹亭》上本登台，演出前我先到後台替演員們一一打氣加油。演員們狀態甚佳，士氣很高。我到前面大廳做了十五分鐘導聆，本來這項工作由王安祈擔任，她臨時有事，我只好接過來。我沒料到來聽導聆的竟有數百人，以年輕學生為主，我接觸了他們一下，除了高雄本地生以外，竟有從嘉義、台東過來的；高雄場各地學生觀眾占了大宗。

最有趣的是，每天晚上演完戲大門口便有一群七、八個政治大學的女學生，在那裡等候男女主角出來照相簽名，她們在台北買不到票，揪團下高雄來看戲。衛武營大歌劇廳的設備很新，燈光音響一流，戲院座位的設計相當舒適，那晚座無虛席，場子裡人氣旺盛。上本是女主角沈丰英的重頭戲，沈丰英表現沉穩，唱作俱佳，因為劇院設備優良，那晚的舞台效果特別好，落幕時掌聲爆起，演員出來謝幕，台下一片歡呼，那些學生觀眾都興奮到不行，大概都是頭一次接觸崑曲，發覺到原來我們老祖宗留下來的東西這樣美，這樣動人。

中本、下本演出，順利過關，中本以小生戲為主，男主角俞玖林在他的重頭戲〈拾畫〉裡有超水準的演出，這折三十分鐘獨角空台戲考驗演員的功夫，第二晚俞玖林的〈拾畫〉演得出神入化，達到他巾生藝術的最高峰。第三天下本最後〈圓駕〉演完，觀眾的情緒也就漲到了最高潮。那晚我們在衛武營的西餐廳「跳舞香水」舉行慶功宴，特別感謝陳家姊弟大力協助，也慶賀蘇崑演員成功演出，青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演高雄場圓滿落幕。

▋觀眾裡的崑曲行家雲集

台北才是重頭戲

三月二十日佛光山、三月二十三日新竹兩場精華版都順利演出，每場上千人。佛光山跟各級學校關係密切，有的學校校長帶領師生來看戲。新竹場主要是清華、交大兩校的師生，台積電的大本營在新竹科學園區，台積電的員工去了不少。新竹演完青春版，劇組便上台北來了，台北這一場才是這次慶演的真正重頭戲。

觀眾裡的崑曲行家都集中在台北，有許多青春版《牡丹亭》死忠粉絲紛紛從世界各地，美國、香港、大陸、新加坡，甚至澳洲，趕回台北來參加這場盛會。我們這次的宣傳做得也很大，觀眾的期待又提升到最高點，台北場是青春版《牡丹亭》二十年來一次總體大考。

劇組到台北住進市中心的凱撒大飯店，這次主辦單位接待周到，演員們都很滿意，無形中也加強了他們的士氣。三月二十六日，我在凱撒大飯店宴請蘇崑小蘭花班十位演員，我自從二○○二年跟他們結識，相處二十餘年，眼看著這十個生、旦、淨、末、丑從二十出頭的「草台班」，一個個成長為獨當一面的角兒。頭幾年我領著他們到處跑碼頭、闖江湖，他們在台上台下的起起伏伏也緊緊牽動著我的心，我跟這撥演員可以說是休戚與共了。這次高雄慶演能有這樣的成績，我心裡是感到欣慰的。

為了這場慶演，我策畫了一本大書《牡丹花開二十年：青春版〈牡丹亭〉與崑曲復興》，替青春版《牡丹亭》二十年來一齣戲啟動了崑曲復興的來龍去脈作了一個總結，這本書有八百四十七頁，六十萬字，八十位撰稿者，兩百多張這齣戲幕前幕後的照片。

這本書我跟聯合文學出版社合作，趕在台北場慶演前出版。我跟小蘭花聚餐這天，書已經出來了，每人我送他們又厚又重的兩冊，小蘭花們捧著書歡天喜地，因為他們每人都有文章收在書裡，而且還有他們跟著大師排練以及他們漂亮的劇照。用餐完畢，我跟他們每人個別談話，這是我的老規矩，在重要演出前後，我會對小蘭花們做一番「精神訓話」，鼓勵他們把戲演好，再三提醒他們這次慶演，台北場的重要性。我了解他們的處境並不容易，各人有各人的難處，我也跟他們話話家常，安慰他們一番。（中）

註：本文完成於二○二四年八月一日。