好友陳昱大學時領洗，從左到右為馮允文神父、陳昱、王慧敏。（圖／作者王慧敏提供）

二○二三年底，我從台灣回美國後，寫了一篇重訪童年故居的文章，文中提及失聯多年的好友陳昱。令人驚喜的是，一名北一女校友在報上看到這篇文章後，幫我們重新聯絡上了。原來，陳昱與她丈夫十多年前已經在台北定居，上次和她通電話，是一九九九年，當時她身在紐約，那還是上個世紀的故事。

我與陳昱的相識要追溯到初中時光，我們同班於基隆市立二中，我的座號是三十號，她是三十一號，兩人緊鄰而坐，朝夕相處。那三年裡，我們一起學習、成長，建立了深厚的友情。兩人都學業優秀，學校在每次月考後，總會在公告欄上公布成績，並張貼成績最好的學生照片。我們經常名列前茅，輪流占據第一名或第二名。我與她最大的不同是，我必須努力不懈地取得佳績，她則天資聰穎，過目不忘，似乎總是輕而易舉地脫穎而出，我們惺惺相惜。

後來我們一起去台北參加高中聯考，學校的老師們雖然樂觀其成，卻有所保留，謹慎評估我們最多有可能考上北二女。放榜結果，我們雙雙進了北一女，在綠苑裡又同學了三年。雖然我在平班，她在禮班，也都各自有了新朋友，但仍然時常互訪，持續著年少時的友誼。

大專聯考結果，我們的分數不約而同考進了台大圖書館系，再度成為同班同學，一起上課，參加舞會和其他校園活動，享受難忘的新鮮人生活。

大一結束後，我決定轉系進入外文系，開始了一段充滿挑戰的補課之旅。

課餘時，我常去耕莘文教院三樓的自修室讀書，也參加那裡許多天主教大專同學會的活動。那段忙碌卻充實的日子，讓我體會了社群的溫暖與純真，我邀請陳昱來耕莘文教院聽天主教的講座，而她也毫不猶豫地接受了洗禮，並參與聚會。我們的友誼和共同的信仰，使大學生活更加美好難忘。

大學畢業後，陳昱去了美國田納西州 深造，我去了俄亥俄州 。我們各自成家，在異鄉艱辛打拚，慢慢失去了聯繫。直至二○二五年二月，我們終於在她台北的家中重逢。當年身材高䠷、氣質優雅的清秀佳人，如今略顯消瘦。五十年未見，再次握手相擁時，我內心有著深深的觸動與感恩。

我們曾經年少無知，卻有最純粹的友誼，如今歲月在彼此身上都刻下了痕跡，但當年互相扶持、不知愁的日子，仍是最珍貴的回憶。我發現半世紀的斷層並未減少我對她的愛與思念，經歷了人生的高山低谷，重逢時難免有「人生若只如初見」的感慨，但她的笑容溫暖依舊，彼此的心没有隔閡，彷彿又回到了當年。

我們一起翻看舊日的黑白照，其中有一張她受洗時的照片，她手持蠟燭，頭披白紗，站在右邊的是已經作古的馮允文神父，左邊是我，三人都洋溢著喜悅的笑容。還有一張大學四年級同學會送舊的團體照，我們穿著漂亮的洋裝，手裡各自握著一朵玫瑰。

那天，她還給了我一些咳嗽藥，因為我正咳嗽，回去服用了幾次，果然見效。雖然我們無法重拾過去的時光，但未來仍有相見的機會，起初的友誼與愛串連起時空，銜接了昔日的相知與今日的相惜，像柔和的月光，灑在彼此心間。這份情誼没有「秋風悲畫扇」的惆悵，而是充滿「但願人長久，千里共嬋娟」的祝福。（寄自加州 ）