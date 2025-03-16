圖／江長芳

長舌婦是用來指多嘴多舌、喜歡說長道短，以及搬弄事非的婦人，當今的社會男女平等共創美好家園，夫妻雙雙都忙於工作事業和家庭，這樣無聊之人的確是少之又少。尤其是美國有明確的章法，無論是有意無意地編造或者傳播謠言，都是犯法。若中傷他人而造成傷害，則會被起訴犯罪還要賠款甚至坐牢。

二○○九年為了能幫助新移民 的子女，周末我開了一家教育學院，在那裡幫助那些新移民補習英文、國畫、中文和中國民間舞蹈。課餘時，我常常聽到那些住在長青市區的學生家長，當他們在等待接送孩子時，議論一個叫婁燕的長舌婦。都說她不僅是長相凶悍，而且嘴巴更兇，滿口黃話；她好吃懶做，遊手好閒，成天串東家逛西家搞是非。

他們還說，她到處吹噓她父母是土財主，她以貧富來分賤民和好人，還自稱是有錢人家的千金，從小過慣了衣來伸手、飯來張口的富貴人家日子。她張口閉口離不開錢字，笑貧妒富。她以不會做家事為貴，又以不工作為榮，更以懶惰為傲，她說這些都是有錢人的象徵。

這一天，我在獅子城「中國超市」巧遇一名學生家長安娜，安娜前幾天和家人出去滑雪，摔傷了腿，走起路來痛得有點拐。我們剛在超市內站了下來，還沒聊上幾句，突然聽到一個沙啞的大嗓門叫喊聲：「哎呦，妳的腿怎麼搞的？不知道的人，會以為妳老公在床上把妳怎麼了？哈哈哈。」

隨著她走近，安娜還伸手在她的臀部使勁地掐了一下，聽著她的聲音，我看到一張鼻子眼睛都擠到一堆的大臉，她皮膚灰暗，滿臉透油，衣冠不整，一頭亂髮的女人，張著一口大黃牙的大嘴，毫不忌諱地大聲調笑著安娜。

我在旁邊頓時張口結舌，片刻都說不出一句話來，想不到如今的美國社會，還有如此不文明的人，會在公共場合大聲地用這種低級無聊的黃色段子來開玩笑。停了片刻，她看沒人搭理她，只得沒趣地自己拖著人字拖，撇著八字腳走開了。等她走遠了，安娜告訴我這就是大名鼎鼎的婁燕，我笑了一下說：「還可真讓我跌破眼鏡領教了。」

幾周後的一天下班前，從前台轉給我一通電話，說是有個人要問一個很緊急的問題。我剛接過電話，一個沙啞的大嗓門像機關槍掃射似地開腔了：「我叫婁燕，我們教會的一個女人叫朱津芬，她威脅我說要去法院告我誹謗她。」

我問道：「如果妳沒有誹謗，那她為什麼要告妳呢？」她答道：「哎呀！我就是在教會聽到有人傳說她和教會的一個學習組長凱文，兩人在他車上卿卿我我，很不正常。」

我又問：「妳是親眼看到他們做什麼了嗎？」她答：「沒有，我是聽別人在傳說，我就好心把這話傳給她先生讓他注意，這有什麼關係？再說對津芬來說，外面有人喜歡她，可以警告她老公更要對她好一點。」說到這裡，婁燕哈哈哈地大笑起來，她的笑聲讓我不寒而慄，她真有臉如此堂而皇之、大言不慚地散布謠言。

她接著又說，津芬應該有則改之，無則加勉吧！美國是一個民主自由的國家，嘴巴長在我身上，我有我的自由。再說外面都在傳說她的負面消息，我是為了他們好。結果這個不知好歹的東西，硬是把我的好心當成了驢肝肺，反咬我一口，說我造成了她精神上很大的壓力，氣得吃不下飯，還影響她的睡眠。

她又說她先生知道後，也十分惱火，氣得第二天都沒去上班，讓他們原本就緊張的夫妻關係更是雪上加霜。她要告我並索賠一百萬美元的精神損失費。要想人不知，除非己莫為，身正不怕影子歪，我看津芬是心虛了，窮瘋了，看我有錢想敲詐我。

聽到這裡我真的聽不下去了，婁燕不但沒意識到自己不負責任地散布傳言，給他人造成傷害，還變本加厲地繼續抹黑他人，她那股幸災樂禍的態度，讓我很反感。我對她說：「首先妳不瞭解事實的真相，就不該聽信那些流言蜚語；再者這些和妳毫無相關的傳言，妳不該不負責任地添油加醋到處去散布。還有是妳更不該煽風點火去告訴她先生，影響了人家的夫妻關係，自己卻得意忘形地開著這種不著調的低級玩笑。」

我又冷冷地告訴她：「回家去捲上鋪蓋出門避風頭吧！我幫不了妳這樣的人。」掛了她的電話，我打心眼裡感到厭惡，這世界上怎麼會有這麼囂張的長舌婦，如果人人都像她一樣，整個社會將會變得烏煙瘴氣，人們的生活會過得不安寧。

這一年的下半年，我們接到了一個離婚案，看似一個並不複雜的案子。我們的客人鄭先生是一個勤懇工作、孝順父母、對子女負責，以及對家庭忠誠老實的人，真是琢磨不透像他這樣的人還會離婚。透過接觸瞭解到他還是一個做事合情合理、有情有義的人，那又為什麼要找律師來打離婚官司呢？原來這件事又和婁燕有關。

二○○○年，婁燕的社區搬來了一家來自台灣的夫妻， 女的名叫毛範妮，她和婁燕一樣，也是個踢到醬油瓶，絕不會伸手去扶的好吃懶做女人。物以類聚，人以群分，她一搬過去立刻和婁燕一拍即合，兩人以姐妹相稱，天天膩味在一起了。

婁燕自作聰明地向她傳授自己各種做人的歪理，她口口聲聲地說上帝創造女人就是來享男人福的。老公就是勞工，她們在家就要充分利用上帝給她們的特權來掌控和操縱男人。我們女人為他們生孩子已經很辛苦了，為什麼還要我們來養？範妮崇拜婁燕，她說的這堆逆倫，太合她的口味了。 她甚至在婁燕的慫恿下，去她自己父母那裡騙財產，愚蠢的理由是她的孩子是她從肚子裡生出來的，可以百分百保證是她家的骨肉。而嫂子是個外人，誰能保證她生的孩子到底是誰家的骨血？所以自己父母的財產，都應該由她的兒女來繼承。

在婁燕多次洗腦似地灌輸奇談怪論之後，範妮首先毫不猶豫地辭去了工作。也是在婁燕的調教下，範妮待在家也不再洗衣燒飯、做家事，就連孩子的生活和學習，統統都要等先生下班回家，再給他們洗澡、餵飯和輔導功課。家裡的洗衣機裡，她的髒衣服常常泡到發臭，家裡的沙發、椅子和地上，到處都堆滿她的髒衣服，範妮卻像著了魔似地過著日夜顛倒的日子。

白天孩子們去上學時，範妮呼呼大睡；晚上不是與婁燕煲上幾個小時的電話粥，電話沒電了充著電繼續聊，不然就是通宵達旦地追韓劇 。很快地，她們倆好到如同一人，不分彼此。她們一同買菜，一同進出，一同吃喝，就連買一隻雞都要分半隻給婁燕。

在婁燕的調教下，範妮得寸進尺，在家享起老公的清福，過起了闊太太的生活。就連年邁的公婆來探親，也要聽範妮使喚，要他們幹這幹那，甚至伺候她在床上吃喝拉撒。範妮如寄生蟲般的日子，過得愈來愈肆無忌憚，就連自己的個人衛生也懶得注意，她身上一股臭味也不嫌丟人，硬是把自己養得肥頭大耳、虎背熊腰，她還覺得自己長得富態，十分美麗。

範妮這樣使喚公婆和丈夫，日子竟然過得心安理得。她一面感謝婁燕的教導，一面變本加厲地懶上加懶，後來乾脆一連幾周都不洗澡，連過夫妻生活都要收費。因為她的懶貪髒以至於後來他們夫妻關係惡化，分居長達九年多。

時間一久，範妮的先生實在是忍無可忍了，和她經過九年無數次口角後，婁燕又獻計了。她對範妮說：「我就不信我們兩個聰明的女人，會鬥不過這個傻男人？」於是她明明知道鄭先生要上班養家，硬是來一個叫範妮離家出走，把兩個孩子都丟給鄭先生照顧，想要在生活上難倒鄭先生，無奈的鄭先生只得找了保母幫他接送孩子。

婁燕看這招難不倒他，於是又獻一招。她十分清楚孩子的爺爺奶奶酷愛孩子，就教唆範妮聯合她無知的母親和野蠻的妹妹，去給孩子的爺爺奶奶施加壓力，頻頻打電話威脅他們要把他們孫女孫子的學習和生活統統毀掉。婁燕還讓範妮到她先生常出入的教會和工作單位去騷擾他，用自己三寸不爛之舌對鄭先生進行汙衊，企圖造謠以輿論壓垮鄭先生。

在範妮多面的折磨下，鄭先生瀕臨崩潰，範妮此刻感到家裡的氣氛愈來愈緊張，覺得自己的家就像個爛攤子，無法收拾了。範妮心想，這意味著自己遊手好閒的日子也開始動搖了，於是她內心有點恐慌。

婁燕一看苗頭不對，怎肯認輸，她一面給範妮打氣，一面又出一個損招。她讓範妮在他們夫妻分居十年以後換上三點式性感小內衣，每當新聞聯播時間，就衝出來趴在孩子和鄭先生面前擦地板，鄭先生被她如此惡心反常的舉動，嚇得躲在自己房間內不再看新聞。

婁燕出的最損的一招，是她利用鄭先生是個基督徒，讓範妮偽造她可以通神，用神的旨意來逼迫鄭先生恢復他們的夫妻生活。這愚昧、低級的招術輪番登場，逼得夫妻感情早已破裂的鄭先生落荒而逃。婁燕一看事情沒有按照她的計畫進行，但是她絕不認輸。

後來婁燕索性自己親自「赤膊上陣」，整天去範妮家打轉，用極盡詆毀鄭先生的言語、捏造事實，長時間地疲勞轟炸他們兩名年幼的孩子，又給他們洗腦，說他們長得醜、短腿和大屁股都是遺傳了他們的父親。又造謠說她親眼目睹在他們不懂事時，鄭先生天天無緣無故地毒打他們，更離譜的是婁燕帶著孩子們到教會大門口去乞討舊衣服，說他們父親從來不養家，全靠媽媽乞討來養育他們。

教會的同仁紛紛質疑，範妮為什麼不能自己去找工作來撫養孩子？而範妮的回答是自己年齡太小了，又是富家千金不會工作等。婁燕不厭其煩、滔滔不絕地極盡所能挑撥離間，已經到了令人髮指的地步。

（上）（寄自加州 ）