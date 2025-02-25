酋長示範狩獵工具吹箭。（圖/蘇彩菁提供）

從厄瓜多爾（Ecuador）的小鎮特納（Tena）回來近一年了，但那對姊弟的身影，不時在我腦中浮現。

小女孩約五、六歲，黝黑的皮膚，慧黠的眼神，長髮隨意地綁個馬尾，鬆散的髮絲在臉前飄來飄去，赤著腳，手腳上沾滿了泥巴。一群外來人圍著她看，她依然自在地在自家屋後泥地上跳躍、翻跟斗，偶爾跑過來，對訪客指著搭在大樹上的木屋和後面的叢林，用她的語言及肢體動作介紹她的家，並表達歡迎及善意。大眼睛的弟弟略顯害羞，在後院叢林中穿梭，撿樹葉、樹皮玩。一會兒見他從林中鑽出來，拉著長長芭蕉樹皮當成玩具，開心地繞圈子。姊弟倆在自家的叢林世界裡無憂無慮地嬉鬧著。

三月，南半球的冬天。清晨七點微雨，我們從厄瓜多爾首都基多（Quito）出發前往特納。攝氏十多度，氣候宜人。不久車窗外的房屋街道人群逐漸隱去，車子駛離了基多市區，往山中爬升。途中行經一加油站，有幾家小店舖，下車伸展身體。山風吹來一絲清新涼意。我們已被小溪、叢林和瀑布圍繞，進入了安地斯山脈（Andes Mountains）。

中學地理課本讀到：「安地斯山脈位於南美洲西岸，全長約八千九百公里，寬約三百公里，海拔高度三千六百六十米，總面積五十萬平方米之上，是世界上最長的山脈，橫跨七個國家。」生於海島的我，眼界中台灣玉山已無比雄偉，仰慕安地斯山脈為神山，高不可攀，遙不可及，不敢奢望能親眼目睹。多年後，我竟然能站在心目中的神山山腳下，心情激動，感恩自己的福氣，感慨人生的可能性。它經歷百萬年歲月，依舊巍然屹立於南美，默默守護孕育於山中的子民。

車子在山中盤旋，四個多小時後抵達了安地斯山腳下的小鎮特納。它位於鬱蔥亞馬遜 雨林入口，終年雲霧裊繞，身處雲霧雨林之中。

大巴士將我們放在納波河（Rio Napo）渡河碼頭，納波河全長一千零七十五公里。從厄瓜多爾安地斯山脈東坡流出，向東往下流至秘魯，後轉向東南，穿過茂密的熱帶雨林，和亞馬遜河交匯。

我們上了唯一的交通工具——小木船，它將我們帶到河中小島下榻處。吃完簡單午餐，終於盼來此行的重頭戲，探訪熱帶雨林中的原住民 。

出發前，嚮導叮囑我們要換上酒店準備好的及膝長筒雨靴，我心中略微不服，難道我穿的防水高筒登山鞋還不夠嗎？乘上小木船，沿著河道划行約半小時，下船進入熱帶雨林。踏上凹凸不平、滿地爛泥及水坑，一步一腳印踏出來的小徑上，不時泥漿濺起，或陷入泥沼中，很快長筒雨靴黑色外衣，變裝為淺土色的新款式。這是我初識雨林的見面禮。感謝嚮導的細心，並慚愧於自己的無知和傲慢。

厄瓜多爾有十四個原住民群族，人口估計約為一百三十萬，約占該國總人口的7.7%。約有三萬名原住民居住於特納的亞馬遜雨林地區。

有一半印加血統的嚮導，對原住民有充分瞭解及感情。他說，有些原住民拒絕與外界接觸，對外來者不友善甚至仇恨。但這位部落酋長心胸開闊，接受外界參觀，自豪原住民文化傳統，願意讓外界瞭解大山下、雨林中的子民的信仰、風俗習慣和日常生活。但因不用現代通訊工具，聯絡不易，好不容易才約到今天的拜訪時間。

抵達時，酋長穿著傳統服飾、赤著腳於屋前歡迎我們，引大家進入一間用棕櫚樹皮為屋頂、竹子為牆所搭建的房屋內，空曠屋內掛了芭蕉及曬乾的草藥。屋子中間堆了用來生火的乾柴，酋長夫人示範原住民婦女如何背負重物，及用木頭做成的器皿搗碎木薯。她也是部落的接生婆。

酋長說克丘亞語（Quechua），由嚮導翻譯。他先介紹他們的文化及信奉的蕯滿教，而酋長亦是位蕯滿。

「蕯滿教」這個陌生又似熟悉的詞彙。在東方遼闊壯美大草原上，蕯滿唱著、舞者，讚美母親神靈、山川神靈、祖先神靈、大地神靈⋯⋯。禮讚自然，敬畏天地的蕯滿教是策馬奔馳、逐草而居的蒙古游牧民族的信仰。這世間最古老最深層的信仰，在地球另一端的南美洲大山腳下的亞馬遜雨林中的原始部落中，同樣被虔誠地遵從著，世間亙古不變的道理，不畏時間的考驗，遍地生根。

蕯滿酋長是族人與靈性及自然世界溝通的橋梁，兩者之間進行調解，與自然保持平衡。並透過占卜、儀式和草藥治癒人身體上的疾病。他是整個部落「身、心、靈」的領袖。

酋長對叢林中的各式植物如木薯、芭蕉、蔬菜、香科、染料、及不同功能的草藥等都瞭如指掌。加上狩獵、捕魚，雨林充分供養部落生活所需。他示範如何使用長茅和吹箭打獵，男隊友們興奮地上前練習使用吹箭。

最後酋長端出一大木碗的奇哈酒（chicha），奇哈酒採用產自安地斯山的麥牙玉米、藜麥等釀造而成。奉上奇哈酒是對賓客最尊敬的款待。大木碗酒傳給每位賓客共飲，最後剩的酒，由嚮導一口飲盡，酒碗見底是表達誠摯的謝意。

隊友問及新生代原住民是否願意固守部落傳統文化生活？酋長對此持開放態度，部落已有子弟到首都基多上大學了。但酋長堅持要將傳統文化繼續傳承下去。

有位隊友問題尖銳，直接指出部落如何面對現代文明衝擊？

厄瓜多爾於上世紀二○年代開始開採石油 。1972年在亞馬遜雨林地區發現了一系列油田。石油工業逐漸成為該國最重要的產業，占總出口的一半以上，成為稅收來源的三分之一。

豐沃的油田吸引世界各國前來雨林鑽油，於是砍伐森林、用炸藥爆破土地，導致大量石油外洩，也造成土壤、河川、水源的污染。

酋長憂心忡忡地說，原住民千年來守護雨林這塊神聖的土地，但外來人不斷掠奪破壞，已對與雨林共存的原住民，產生了嚴重的威脅。

這群敬畏天地萬物的大自然的兒女，面對勢不可擋的外來文明衝擊，將何去何從？令人深思。