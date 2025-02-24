曾經有個男孩為我寫歌

你說真愛永遠不變，可以天長地久，一生就這麼一回

我想多久叫做永遠，希望時間停留，好好讓我看你一會

多少次，無言地告訴自己，我是真的願意，真的願意，成為你的唯一

I know you’re in my life forever 我是真的願意用一生告訴你

I know you’re in my life forever 在茫茫人群中，尋找你的蹤跡

他的指尖在吉他上自彈自唱自己創作這首歌的時候，正是我倆青春洋溢的年紀。雖然我們是國中同學，但是在那個聯考大於一切的年代，喜歡對方只能偷偷放在心裡。一直到高三每周的電話接力，聊課業壓力，聊對未來大學生活的想像，聊生活裡雞毛蒜皮的小事。我們小心翼翼維持著「朋友以上，戀人未滿」的關係。直到他高中畢業上成功嶺，距離催化了愛情，加強了勇氣，他離開成功嶺的那一天，一個吻確定了我們的關係。如歌曲〈戀愛症候群〉般的故事就這樣開始了。我會對天空吃吃地笑，成為一個徹頭徹尾的詩人。我們做什麼都想在一起，一起讀書，一起準備考試，一起翹課，一起聽演唱會，一起遊山玩水。一台機車穿過了大台北的大街小巷，一列火車載我們上阿里山 看雲、下墾丁聽海。青春因為愛情更加美麗，我真的相信他唱的歌是真的，他是唯一。

但是也如〈戀愛症候群〉預言的一樣，病情嚴重的愛情到最後也有清醒的時候。我的不安全感讓他窒息，他的不忠讓我心碎。分開後，我們刻意地避開共同的朋友，不去問對方的近況。從小沒經歷過什麼挫折的我，第一次有了對生命絕望的念頭，還好身邊的親情友情拉我一把，告訴我人生還長，後面的風景我還沒見過呢。就這樣，我們在台北各自生活著。分手頭幾年有時候在公車上看到路邊相似的背影我會心頭一震，但是，錯過就是錯過了，知道對方的聯絡方式卻從不聯絡。後來，他告訴我他要結婚出國了，約我和他的未婚妻見面。我不知道我為什麼要裝大方地答應，即使我和當時的男朋友（現在的先生）也論及婚嫁，但還是有些難過，我們真的從此男婚女嫁，兩不相干了。

婚後到了美國，異鄉生活再加上兩個孩子的到來，忙碌的生活沒有太多可以緬懷青春的機會。但是無遠弗屆的臉書 讓他找到了我，我也看到了他這幾年的生活。從老師變成教授，他還是一樣彈吉他，也一樣有了一個家。

回想走過的點點滴滴，生命中總是有些人教會你一些事，當時很痛，但是也讓你長大。因為他，我懂得什麼是無怨無悔，什麼是祝你幸福。即使沒有成為歌詞裡的故事，但是，我始終記得曾經有個男孩為我寫歌。

（寄自加州 ）