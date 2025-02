曾經有個男孩為我寫歌

你說真愛永遠不變,可以天長地久,一生就這麼一回

我想多久叫做永遠,希望時間停留,好好讓我看你一會

多少次,無言地告訴自己,我是真的願意,真的願意,成為你的唯一

I know you’re in my life forever 我是真的願意用一生告訴你

I know you’re in my life forever 在茫茫人群中,尋找你的蹤跡

他的指尖在吉他上自彈自唱自己創作這首歌的時候,正是我倆青春洋溢的年紀。雖然我們是國中同學,但是在那個聯考大於一切的年代,喜歡對方只能偷偷放在心裡。一直到高三每周的電話接力,聊課業壓力,聊對未來大學生活的想像,聊生活裡雞毛蒜皮的小事。我們小心翼翼維持著「朋友以上,戀人未滿」的關係。直到他高中畢業上成功嶺,距離催化了愛情,加強了勇氣,他離開成功嶺的那一天,一個吻確定了我們的關係。如歌曲〈戀愛症候群〉般的故事就這樣開始了。我會對天空吃吃地笑,成為一個徹頭徹尾的詩人。我們做什麼都想在一起,一起讀書,一起準備考試,一起翹課,一起聽演唱會,一起遊山玩水。一台機車穿過了大台北的大街小巷,一列火車載我們上阿里山 看雲、下墾丁聽海。青春因為愛情更加美麗,我真的相信他唱的歌是真的,他是唯一。

但是也如〈戀愛症候群〉預言的一樣,病情嚴重的愛情到最後也有清醒的時候。我的不安全感讓他窒息,他的不忠讓我心碎。分開後,我們刻意地避開共同的朋友,不去問對方的近況。從小沒經歷過什麼挫折的我,第一次有了對生命絕望的念頭,還好身邊的親情友情拉我一把,告訴我人生還長,後面的風景我還沒見過呢。就這樣,我們在台北各自生活著。分手頭幾年有時候在公車上看到路邊相似的背影我會心頭一震,但是,錯過就是錯過了,知道對方的聯絡方式卻從不聯絡。後來,他告訴我他要結婚出國了,約我和他的未婚妻見面。我不知道我為什麼要裝大方地答應,即使我和當時的男朋友(現在的先生)也論及婚嫁,但還是有些難過,我們真的從此男婚女嫁,兩不相干了。

婚後到了美國,異鄉生活再加上兩個孩子的到來,忙碌的生活沒有太多可以緬懷青春的機會。但是無遠弗屆的臉書 讓他找到了我,我也看到了他這幾年的生活。從老師變成教授,他還是一樣彈吉他,也一樣有了一個家。

回想走過的點點滴滴,生命中總是有些人教會你一些事,當時很痛,但是也讓你長大。因為他,我懂得什麼是無怨無悔,什麼是祝你幸福。即使沒有成為歌詞裡的故事,但是,我始終記得曾經有個男孩為我寫歌。

(寄自加州 )