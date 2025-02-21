龔則韞主講｢小說中的人性探索」

華府 作協和美華人文協會共同將在2月23日下午2點至5點舉辦雲端 實體混合講座，由北美華文作家協會總會副會長龔則韞主講｢小說中的人性探索 ——從《月亮與六便士》談到《多餘的人》｣。龔則韞演講內容始自王陽明的｢心學｣，論及叔本華的｢人生苦難｣和尼采的｢上帝已死｣，然後闡述《月亮與六便士》（作者：毛姆）與《多餘的人》（作者：韓秀）的中心思想的傳承及寫作方式的比較。

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實體演講在大華府僑教中心（901 Wind River Lane, Gaithersburg, MD 20878）舉行。

龔則韞，美國加州大學 柏克萊分校環境衛生科學與毒理學博士，在美國大學擔任科學研究員及教授。熱愛文學，作品涵蓋散文、小說、詩歌和科普，多次獲獎，著有《芳華路上》等八本中文書。（之荃）