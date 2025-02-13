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白色冬天

水影
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白色的雪世界。（圖∕水影提供）
白色的雪世界。（圖∕水影提供）

早晨醒來，漫山遍野一片潔白。厚厚的、勻整的雪，覆蓋了整個世界。這個白色的世界看上去那麼新，那麼完美，那麼潔淨，纖塵不染。

如果用一種顏色來描寫一個季節，春天可以是粉紫，夏天是墨綠，秋天是橘黃，冬天就是雪白。春秋的色彩比較豐富，故有「春色迷離」或者「秋色繽紛」這樣的說法，卻從來不曾聽說「冬色」這個詞。能夠展示冬天美麗的顏色，只有白色。

沒有下雪的冬天，單調而蕭瑟，光禿禿的樹枝，枯黃的草地，灰藍色的天空。然而雪彷彿是一個魔術師，讓世界瞬間變得生動美麗。黑色的屋頂堆滿了棉花般的積雪，光裸的樹枝被白雪銀裝素裹，路上的坑坑窪窪、殘枝敗葉被白雪覆蓋得平整潔白。整個世界粉妝玉琢，靜謐而安寧。

雪霽天晴時，是最美的時刻。陽光灑在積雪上，閃爍著細碎的光芒。偶爾一陣風拂過，揚起細小的雪粒，像輕盈的塵埃在空中盤旋。風吹過的雪地顯現出沙漠一般細微的波浪形，細膩如沙。在陽光和白雪的映照下，天空藍得純淨澄澈，頂著積雪的紅房子和綠松樹也變得明媚如畫。白雪使得冬天不再沉悶單調，而是如此明亮奪目。

今早的雪下得不大不小，大約有四英寸。白雪裝飾了世界，但並沒有遮掩世界的輪廓。也曾有過十幾英寸的大雪，那又是另外一番景象。真正是「燕山雪花大如席」，鋪天蓋地、恣意飛舞的的雪花，掩埋了灌木叢，掩埋了矮柵欄，掩埋了台階，甚至掩埋了各家各戶的郵箱。世界變了樣子，沒有了道路的痕跡，只有變矮了的樹木和房屋，白茫茫一片，宛若童話世界。樹上堆滿了厚厚的積雪，像是戴上了白色絨帽。房屋被裝點得如同故事書中的童話小屋，屋頂的積雪像柔軟的糖霜，窗子裡泛著溫暖的光芒，整個世界如夢似幻。

小雪的時候，疏疏鋪陳出一層不緻密的白，如同薄施粉黛，也是別有韻味。陽台上，積雪僅是一層薄薄的輕霜，透出底下赭紅色的複合地板，如同布朗尼上的白砂糖； 屋頂一層薄雪，沒有蓋全，白白黑黑的甚是分明；車道上倒是均勻地鋪上了一層薄雪，宛若銀霜滿地。草地上只有一點淺淺的白色，晶瑩發亮。

若是下雪伴著低溫，又是一番極美的「素草寒生玉佩」的景色。樹木、草地都被冰雪籠罩，到處掛滿了晶瑩剔透的冰條，冰雕雪琢，玉色流光，瓊枝珠蕊，令人宛如置身於琉璃仙界。

美麗的白色冬天也是吉祥安寧的象徵。我們搬到北方的第一個耶誕節，我跟先生正在遊車河逛鬧市，忽然，天上開始飄起雪花，接著聽見廣播裡播音員歡喜雀躍的聲音： 「這將是一個真正的白色耶誕節！」 街上的人們紛紛顯露出欣喜的表情，伸出手去接六角雪花。

白色冬天，是「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」的美麗，是「天仙狂醉，亂把白雲揉碎」的浪漫，是「蝴蝶初翻簾繡，萬玉女，齊回舞袖」的曼妙，是「瑞雪兆豐年」的吉祥。（寄自馬里蘭州）

冰雕雪琢的草地。（圖∕水影提供）
冰雕雪琢的草地。（圖∕水影提供）
冰雕雪琢的南天竹。（圖∕水影提供）
冰雕雪琢的南天竹。（圖∕水影提供）

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