來自南斯拉夫的難民朋友

迪桑卡抱著她的女兒。（圖/亭瞳提供）

在一個清爽的春日早上，我決定去JC Penney為鄰居的Baby Shower聚會挑選一件嬰兒服裝。走進可愛的嬰兒服裝區時，目光被不遠處一個身影吸引，一位矮小的女士正蹲在架子旁，專注地整理一堆凌亂的衣物。她手指靈巧，一件件衣服迅速分門別類，又整齊地掛回原位。

「迪桑卡？」我輕輕叫了一聲。她抬頭望向我，眼中掠過一絲疲憊，但很快被一個淡淡的笑容掩飾過去。「我們邊聊邊幹活吧。」她說道，隨即又低頭繼續整理，動作俐落嫻熟，舉手投足間透著韌勁和責任感，這讓我瞬間回憶起她一貫不服輸的性格。

一年前，我們的初次相遇彷彿就在眼前。

那是一個清晨，陽光透過玻璃帶著暖意，折射進教室。室內，一位身著黑色職業西裝的女士從桌旁站起身來自我介紹：「我的名字是迪桑卡，我是來自南斯拉夫的難民。」

身材矮小的她，卻帶著一種與眾不同的自信。她黑色的短髮修剪得乾淨俐落，微微貼服在耳畔，襯托著那張白皙的臉龐。一雙淺藍色的大眼睛在黑框眼鏡後明亮得如同清晨的湖水。

這間小小的ESL教室裡，滿是帶著濃重異國口音、用蹩腳英文交流的學員們。然而，迪桑卡開口時，清晰而標準的英語瞬間讓人安靜了下來。她的每一個詞語，字字落地有聲，流暢得讓人無法移開目光。

站在那裡的她，昂首挺胸，嘴角微揚，彷彿整個世界的風霜都無法動搖她分毫。在這些笑容的自信和從容中，難民的身分在此時顯得微不足道。

她清脆的聲音和堅毅的氣質在小小的教室裡迴蕩著，感染了所有人，包括老師在內。這是我第一次認識迪桑卡，一個用語言和氣質為自己贏得尊重的女性。

課間休息時，我按捺不住心中的驚嘆，毫不掩飾地讚美她流利的英語。她推了推眼鏡，露出一個明朗的笑容，熱情地和我聊起了語言的異同。她告訴我，他們語言中「樹」的發音和中文「樹」很相似，而這種意外的跨文化巧合點燃了我們的興趣。我們越聊越起勁，不知不覺間已經成了朋友。

最後的ESL課程是安排去參觀圖書館 ，學習如何使用借書系統。那天，迪桑卡開著深藍色本田 車，帶著我一同前往。初夏的陽光透過車窗灑在她額前，她雙手緊握方向盤，眉頭微皺，剛拿到駕駛執照的她顯然還不太適應公路上的流動節奏。

「你知道接下來該往哪兒轉嗎？」她用略帶緊張的語氣問我。

「呃……」我環顧窗外，只看到一片陌生的街景，滿臉抱歉地搖了搖頭，「我也是個路盲，恐怕幫不了你。」

車內短暫沉默，只見綠燈開始閃爍，她手忙腳亂地打了方向盤，緊張地喊著：「啊……我會轉彎了！」接著車子拐上了一條未知的路。

「糟了！不是這邊！」迪桑卡的聲音裡夾雜著懊惱和窘迫，而一旁的我早已忍不住笑出了聲。

她索性將車停在路邊，我們坐在座椅裡，笑得前仰後合。笑聲在狹小的車廂裡迴蕩著，就像調皮的孩子在做錯事情後的肆意發洩。窗外不時有車鳴聲掠過，但在那一刻，世界似乎只剩下我們兩個人，和那份混亂中生出的默契與輕鬆。

雖然我們最終沒有找到圖書館，但那一場毫無章法的短途「冒險」卻成了我最難忘的一課，它教會我在陌生中如何學會坦然和勇氣。

幾個月後，當我再次見到迪桑卡時，聽說她已經被提拔為部門經理。這個消息並不讓我感到意外，反倒讓我對她心生欽佩。當她從店內的另一側向我走來時，步伐比之前更加自信。她穿著整潔的職業裝，面帶微笑，那是一種含蓄但充滿力量的笑容，恰似我初見她時的模樣，但這一次多了一分從容和篤定。

「你做到了！」我由衷地為她感到高興。

「還好吧，」她微笑著答道，「只是做該做的事。」這話聽起來輕描淡寫，但我知道，她能夠從一個普通的店員到部門經理，靠的不僅僅是運氣。是那些數不清的耐心與堅持，是她願意為每一次細微的工作付出努力和對工作具有的強烈責任感。

那天，我們聊了很久。她的臉上一直掛著那抹自信的微笑，以及贏來的驕傲。這微笑讓人覺得安心，也讓人明白，無論生活多麼艱難，她都會一步步走下去，帶著自己的堅定和執著。

臨走時，她希望我能夠參加周末為兒子舉辦的生日聚會，我爽快地答應，心中充滿期待和好奇。去「難民」家做客，對我來說就像踏上了一次未知的旅程。

這是一座看似平凡的公寓樓，隱蔽在濃密松樹林的懷抱中，綠色枝葉交錯，投下斑駁的陰影。推開迪桑卡的家門，撲鼻而來的，是異國美食的香氣，讓人瞬間感到溫暖心怡。客廳裡擠滿了鄰居和朋友，孩子們在角落嘰嘰喳喳地笑鬧，大人們圍坐在飯桌旁，舉杯暢談。每個人臉上都洋溢著一種久違的歡樂，很難想像戰爭的陰霾曾觸及過這裡的人們。

一位中等身材，體形健壯的男人忙碌地端盤穿行，時不時用粗糙的大手抹去額頭上的汗珠。在他濃密黑色落腮鬍的臉上，掛著憨厚的笑容。

迪桑卡過來向我介紹：「這是我的丈夫韃扣，我的家人都比我更喜歡他。他說英語時總是手嘴並用。」韃扣在一旁嘿嘿笑著，雖然他的英語生澀，但舞動在空中的雙手為人們描繪著一個個鮮活的寓意。

他們剛滿六歲的小兒子有一雙和母親一樣清澈的藍眼睛，興奮地在賓客之間跑來跑去。迪桑卡告訴我們，從今天起，兒子將擁有自己的小房間——姥爺親手為他打造的床、書桌和椅子，已經整齊地擺放在藍色的兒童房中。然而，兒子卻撅嘴嘟囔：「爸爸已經是大人了，為什麼還和媽媽住一間房？」孩子的話帶著幾分天真，引起眾人的嬉笑聲。

然而，這一切溫馨的背後，隱藏著難以抹去的傷痛。迪桑卡一家，是從南斯拉夫戰火中逃離出來的。1991年，南斯拉夫因聯邦解體陷入長達十年的內戰，戰爭慘烈，導致十四萬人喪生，大量難民逃離家園，迪桑卡一家便是其中之一。她告訴我們，作為難民，他們享受美國政府提供的低廉住房和基本福利，但終生不允許參與政府公職，這便是難民與移民的最大區別。

在今晚的飯桌上，擺滿了乳酪、香腸、烤土豆、包菜卷、酥皮餅，以及豆肉燉煮等美食。這些佳餚香氣縈繞在屋內，讓人一時忘記，圍坐在同一張桌旁的曾經是被戰火驅散的難民。

韃扣繞著桌子與賓客們逐一寒暄後，坐下與我們分享他的工作。他是一名長途貨運卡車司機，每天獨自駕駛卡車穿行在高速公路上，來往在各州之間，伴隨他的是車輪與引擎的轟鳴聲。對常人來說，每天超出十五小時的長途駕駛是一件疲憊乏味的苦差事，對他而言，卻是一種享受。

他生動地描述著車窗外的風景，彷彿在為我們展開一幅幅行駛中的畫卷：從荒涼的曠野到燈光稀疏的小鎮，窗外的世界飛速掠過，像一卷無聲的電影膠片。一到夜晚，高速公路的孤寂別有韻味：路標佇立在昏黃燈光下，夕陽的最後一抹餘暉染紅天際，夜空中的星星明亮得彷彿觸手可及。當黑暗徹底籠罩大地，公路便如一條細長的金線，消失在無盡的地平線上。對他來說，那些看似單調的道路都蘊藏著獨特的詩意。

我問：「每天開這麼久的車，你不覺得累嗎？」

他停頓片刻，認真地看著我：「怎麼會？只要是你喜歡做的事，就不會覺得累。」

說這話時，他的笑容淡去，取而代之的是一種沉著而令人肅然起敬的神情。他說，駕駛讓他感到自由，在車輪滾動的節奏中，他的思緒也可以隨之漫無邊際地遊走。生活在這個陌生的國度，沒有人相助，語言也不通，每一分錢都需要用汗水換來。而在這漫長獨處時刻的盡頭，是凌晨時分東方泛起一絲魚肚白，黑暗在黎明的光芒中悄然散去，一段旅程又即將結束，他會回到家裡，迎接他的將是妻子的笑顏和兒子撲進懷裡的瞬間。

這時，迪桑卡來到他身邊坐下，韃扣抬起手臂，將她輕輕攬入懷中。隨即，兩人向我們講述起南斯拉夫內戰的記憶。迪桑卡的語調平靜，如同一片掩藏暗流的湖面，但在那雙淺藍的眼睛中，卻透著深不見底的悲傷。她描述家鄉被戰火撕裂的場景：灰燼籠罩街道，曾經熟悉的屋頂化作瓦礫。離別時，母親和朋友的擁抱短暫而倉促，彷彿下一秒就會被硝煙帶走。

講到這裡，她停下來，輕輕嘆了口氣。「那時，我以為我們已經失去了一切。」

她的目光望向窗外，眼神彷彿穿越了時間和空間，「可後來我發現，只要活著，只要努力，就會有希望。哪怕希望微弱得如同火柴頭的光，我們也必須緊緊握住它。」

那一刻，從她藍色的眼睛裡，能夠看到的是她的堅韌，如同一根繃緊的琴弦，撥動著我內心對力量的定義。

那天的經歷，完全顛覆了我對「難民」的傳統印象。迪桑卡和韃扣的生活，是無數難民命運的縮影；他們的堅毅，是對生命最真摯的回應。

聚會在歡聲笑語中結束，離開時，我的目光停留在那個被松林環繞的公寓樓。戰爭與流離雖然曾經毀壞了他們的生活，卻無法奪走他們心中的希望與堅毅，未能摧毀他們對生活的嚮往。他們正用汗水與笑容，在異鄉重新書寫自己的故事。 （寄自華盛頓州 ）