冰雪山林，一片純淨。（圖∕久彌提供）

溪台是我獨坐冥思的地方，也是我少長咸集眾樂樂的地方。但那是在春秋佳日。而今一夜改觀，竟有些像「忽然一夜東風發，千樹萬樹梨花開」的盛景。

岑參說的「千樹萬樹梨花開」，那是在初雪時，雪蓬鬆地落在樹枝上，遠看就真像是開滿了花。此時若一陣風來，不僅正落的雪花會像群蝶飛舞，那枝上未粘穩的雪，也會再被吹落，詩人常形容落花如雪，如「砌下落梅如雪亂」、「簾捲落花如雪」，此時則反過來，風吹落雪如花了。但很多雪會化成水附在枝上，入夜溫度降，就結成了冰，朝陽下，就見枝條裹成了晶瑩的冰絲或冰絛，織成一個大冰網，把溪台罩在裡面。溪台的桌椅都蓋上厚厚的冰雪，那小圓桌，幾乎像端上來的一個奶油霜淇淋蛋糕。

在這山裡，此際是一徑人蹤滅，鳥也飛絕，好像整山都凝寂了。此時在溫暖的室內，握杯熱茶，漫賞這纖塵不染的瓊林冬景，安逸恬適，典雅素淨，如置身在一幅王維的〈溪山染雪圖〉中，人也似成了古時出塵絕俗的高士。

我雖有些不忍玷擾這潔白的靜謐天地，但還是會忍不住，裹上冬大衣到溪台去小作盤桓。看看夾岸皆白，仍獨自蠕動、像一條黑蛇的小溪，擬想一下，孤舟簑笠翁是什麼樣的意境。

也會趁此難得機會，去林裡返老還童，放懷恣意踏雪；檢驗松、竹、梅各自凌霜傲雪的高標；尋看，探索一下動物無法遁跡時，所留下的行蹤。

山中空氣冷冽，彷彿沒有任何物質似的清新純淨。可惜的是，冰雪山林中，不能久留。（寄自喬治亞州 ）