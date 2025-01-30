怎樣才算得上很會吃（中）

圖/甘和栗路

把飯吃成好味美味

你很會吃，不能是你住在東京、巴黎、汕頭、順德才很會吃；你住在稍微簡略的鄉鎮，像鹿港，像新竹，也要吃得相當好。

鹿港不見得有東京會有的披薩或燒肉，或順德的煲仔飯與蛇羹，但會吃的人既已住在鹿港，便自己要想辦法令自己吃得美味、吃得愉快。

這就是極多極多的台北人家，從來沒吃過一頓米其林，而你問他，他說他吃得很好的道理。

又有人從他留學過、工作生活過的美食大城像羅馬、東京等回到台北長住，雖然懷念昔日常吃到佳美味道，但今日你已然在台北過日子，你要在吃到好的餛飩、酣暢的燒餅油條、切得白白嫩嫩的水煮大腸、喝到攤子上一杯酪梨牛奶、公路邊買到盛產時四斤一百的當令荔枝等等當中，自己設法做一個吃得好又吃得愉快的台北人。而不是整天懷念那遙不可及的遠方！

所以如果你恰巧住在美國，許多你習慣吃的身邊食物一下子沒了，但你也要打起精神，自己在異地把飯菜的版圖逐漸打開。蔥油餅沒得賣，你在墨西哥超市買了冷凍的taco餅皮，自己在鍋上烙成蔥花蛋餅。你買了超市的牛小排、牛尾，照樣做成你想吃的中式口味。有時你買洋人市場的豆漿，做成你想吃的鹹豆漿，雖然擱的魚鬆、榨菜丁、油條、醋、蝦皮等，要略費周章，然一旦成了，你和你的美國客人會興奮極了。

在食材的配伍上，有相當的敏感度

會吃之人，對於食物之搭配，有幾乎像是天生就能選妥A與B配，C與D配便是最有道理或最美味的那種美學高度。

例如有些素菜不宜葷配，頓時就知道。像百合絕不可與葷料同炒。蘆筍亦不可葷炒。芹菜也不適合。甚至蓮藕亦然。

牛肉通常不大會與筍絲同炒。

筍絲莫非比較清雅？或許也。

但牛肉與蔥段同炒，如「蔥爆牛肉」，確實很合！

何以豬血湯都丟酸菜？有的還再加韭菜末。何也？「粗物搭粗物」也！那些比較「濁」的食材，人們自然找另一款「強粗之物」來互作壓制。

懂得在鄉下地方尋覓到好的早飯

我有一觀察，鄉鎮的美食，表現在早飯上。所以高明的饕客如果下榻在鄉鎮（不管是出差或旅遊），應該不輕易放過那珍貴的早餐！通常他不在入住的旅館吃供應的早餐（哪怕是五星級酒店），反而不嫌麻煩的跑至外頭的市集啦、菜市啦去找當地的鄉土早點。像東京這種大城，早餐固然豐盛；但它不是鄉下，它吃不到你在河南 鄉下、江西贛南鄉下、雲南鄉下的那種鄉土早餐。甚至也吃不到你在北港、嘉義、屏東的那種早餐。所以，要算得上很會吃，不但懂吃，他還要很懂風土人情。

像美國這個先進大國，驅車遊賞，愜意極了，但吃早飯，很沒特色！而到了鄉舊的老國，比方說，大陸，那就是早餐的天堂了。乃鄉下太多太多了。我去過不少次西安。說起西安，是古城了吧，但早就是大城，又早就建設先進，我發現早餐不易找了。直到有朋友說：「咱們到渭南去吃！」才知，好的早餐，必須帶著鄉土氣。後來又去了離唐太宗墓不遠的「袁家村」，哇，更精采了。

半夜在朋友家能為大夥整出一桌很有格調並巧思的消夜來

以我的觀察，好吃的人，或厲害的饕客，很愛做消夜。尤其是在朋友家突然興致來時！就像爵士樂 的即興演奏。

冰箱裡，有吃剩的炒茄子，看起來烏漆嘛黑的，他心生一計，問出女主人麵粉放在何處，便用水調成一碗稀稀的麵糊，以茄子沾上麵衣去炸，成了一盤簡易版臨時成軍的「茄子天婦羅」。

又冰箱裡有昨天在外頭切剩的一盤滷菜，有牛筋、牛腱、豆乾（已沒有了滷蛋、海帶），便把牛筋牛腱切成小塊，豆乾切絲，再找出剛才開冰箱時就瞄到的一兩莖蒜苗，將之切成菱形小段，與牛肉牛腱同炒，變成一盤「蒜苗牛筋」也。

倘這個家庭還剛好有剩飯，又蛋架上尚留著一兩個雞蛋的，當然，就能馬上出他一盤「滿漢全席也不換」的蛋炒飯。

有時只有剩飯，卻沒有蛋，怎麼辦？

也不是問題。先問，有沒有蘿蔔乾或老雪菜？如有，就將蘿蔔乾切得碎碎的，不用多，用油先炒，炒上一陣，再投飯，炒稍稍一下，起鍋，就算是有一盤炒飯了。同理，先投切成極碎的老雪菜（即醃得比較久、發黃的雪裡紅）去油炒，接著再投飯，如此便是另一種簡略版炒飯了。

通常先問，冷凍庫有沒有包子餃子 ？這是最簡便的。但懂吃的高手，不甘於只是把包子蒸熟、餃子下好就這麼上桌的。他會再多配一些。

像冰箱裡有一鍋剩湯，而冷凍庫有幾個康樂意菜包，他一算人數，每人只能吃半個包子，就著一碗湯，那也成。

主要這鍋湯（不管是蘿蔔排骨湯，抑是冬瓜蛤蜊湯）如能再丟一些切細的白菜，再稍加水，能每人皆有一碗，便過關了。

有時下餃子，每人只能有五、六個，這時如能放進湯裡，像是「湯餃」，再投些蔥花（或香菜末），也頓時不簡陋了。

冰箱，是愛創作消夜者，最了不起的「食材寶庫」。他一開冰箱門，就四處尋看佳材；像蘿蔔乾是寶貝，油條更是（但什麼人會在冰箱裡備油條的？）。蛋也是萬靈丹（有人還愛找鹹蛋、皮蛋呢）。半鍋冷飯也教人心感篤定。

冷凍庫裡有麵包，不管是法國棍子、是sour dough，還是土司，如有牛油，便可以頗香美的吃上烤麵包塗牛油。但真想烹調的高手，看到冰箱中的番茄、菇，或酪梨，還有蛋，往往不願善罷甘休。他會用菇炒蛋，放在一兩片烤好的麵包上，再切成四小片。也會番茄炒蛋，同樣放另一兩片麵包上，再切成小份。酪梨熟了，挖下來，也放麵包上。

烤麵包吃了一陣，喝了一陣，突然上來一小碗熱乎乎的雞湯米粉，這米粉全是米製，甚是嬌弱易斷，卻是米香可嗅。而雞湯清而鮮郁，並且芹菜丁撒於上，而東菜丁鋪於下，皆不令甚多，如此一碗，最文雅有韻也。

通常一打開冰箱，會吃的饕客已經在心中創作了。如他看到一鍋雞湯，馬上會張望蔬菜格裡有無白菜，並且馬上問：「你們家有乾的米粉嗎？」

於是，你知道，我在半夜朋友家吃過的「雞湯米粉」是這麼來的。

沒米粉時，有米，那就會吃到「雞粥」。

也偶吃到雞湯煨麵。剩的一鍋雞湯，用來吃湯麵未必最宜，做成煨麵比較無懈可擊。

冰箱中的剩菜，往往激起他的台北餐館地圖之指認。好比今天看到一碗粉蒸肉，馬上想「他們是不是吃了某某店？」看到一碗蔥㸆烏參，再細看它的賣相，會猜「會是A家或是B家？再不就是C家。絕不可能不在這三家之中！因為能做出這個好模樣，在台北，不多！」

看到半個剩的蹄膀，一看就知不錯，也絕對會在心裡沉吟「應該是某家最有可能！」

這些看在眼裡的菜，等下問主人以求揭曉，也是他的極大樂趣。

有些朋友，他家的剩菜早被我們知悉是「豐盛」型的。這種時候，常是懂吃老饕最能即興發揮他創作的「消夜時機」！

比方說，某甲很愛在館子裡狂點菜肴，那他家的冰箱在當天深夜與第二天總會有些「大可被用來『創作』的材料」。尤其是五更昌旺這道菜，他很愛點，但大家沒怎麼吃，總是打包回家。也於是朋友某乙在他家半夜做出「大腸麵線」（雖用的是白麵線）這樣的消夜，一直被視為美談。

更別說某甲愛點大菜，那是太有可能有極大部分只能打包帶回家。像蹄膀，像土雞湯，像砂鍋魚頭，像乾煎大尾馬頭魚，像紅燒海參……幾乎是不可能吃得完的！有朋友開玩笑說，某甲在外宴客後第二天，似乎心中隱隱希望某乙和三五好友在他家暢談到半夜，最後在冰箱中找出幾樣東西創作出教人永遠記在心裡的絕世消夜！

像上述的這些菜，連我都想第二天深夜邀幾個好友、帶上幾瓶好酒，把它們做成消夜，來辦一場消夜的派對呢！

甚至，有不少高手說，太多館子裡的菜，只略吃幾筷子剩下的帶回家，半夜做成消夜，其實味道還更好呢！

我完全同意。

這也道出了中式的館子菜的窘境。像砂鍋魚頭，我從來沒吃完過。也很怕打包回家，體積太大了。打包回家也未必吃。但在朋友家的消夜桌子上再吃，加了水再滾，丟進了豆腐、丟進了也是帶回來吃剩的餃子、丟進了新切的白菜絲與新切的蒜苗，哇，竟是那麼好吃！五更昌旺（有人訛寫成五更腸旺）也完全同理。在消夜桌上永遠比在餐館桌上好吃！（中）