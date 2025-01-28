她和往常一樣早到，開了律師事務所的門後，開始一天的工作。事務所只有她一個員工，除了接待客戶兼翻譯、處理文書工作外，聽電話、泡咖啡 ，甚至搞清潔衛生都是她份內的事。

叮咚！事務所的門被推開，一位男士踏了進來。她有些愕然，通常十點後事務所才有客人，抬起頭，她的心突然撲通撲通地加速跳起來，那個日夜在她腦海裡縈繞的人就站在她面前。「早安，我是James，我上星期和律師預約，對不起我來早了⋯⋯」她記起了上星期五的一通電話，當時，她覺得聲音是如此熟悉，但名字卻對不上。「真的是他！」此時她的心裡不斷重複著這句話。

八年前，她和他上同一所大學。第一天上課，在全班同學自我介紹時，她就注意到他。漸漸地，他的頂尖成績使他成為班上的明星學生，身邊不乏圍繞著向他請教的男女同學。他的外表並不是很英俊，但全身散發出令她無法抗拒的魅力。上課時，她偷偷地瞄著他；下課後，她又悄悄遠遠地尾隨著他到另一間教室，由於選課不同，她又匆匆回到她自己上課的教室。

一次分組做專題項目時，她和他居然同組，她興奮得幾天不能入眠，她把全副精力都花在這項目上，每天就盼望著放學後在討論時見到他。她覺得他開始注意到她的存在，一次還稱讚她的見解很獨特。她開心之餘，卻對其他組裡的女同學非常排斥，見到她們買飲料零食之類給他時，嗤之以鼻，認為是犯賤討好他。

學期結束後，她心裡一陣空虛。晚上，她寫了一封長信，準備在校園裡碰到他時給他。第二學期開學，她和他有兩門相同的課。她又天天見到他，但那封信卻一直藏在背包裡拿不出來。「女追男，他會不會瞧不起我？」她自問了千百遍，那封信也修改了千百遍，但少女的矜持令她無法踏出第一步。畢業後，由同學的口中知道他和一個富家千金結了婚，做了上門女婿，在岳父的公司工作，女方還為他辦了綠卡 。

「哎呀！原來是妳。」對方無頭無腦地說了一句莫名其妙的話，但她卻感覺到無比甜蜜，「原來他還記得我！」他還是當年的他，談吐舉止仍和從前一樣迷人。寒暄之後，他說出今天到來的目的。原來他歸化入了美國國籍，還改了名字。結婚後，妻子和他由於家庭背景相差太遠，同床異夢，終於鬧到要離婚的地步，他今天來就是想向律師諮詢離婚手續。

晚上回到家裡，她打開抽屜，拿出那封當年已經看過無數次而變皺的信，讀了幾遍後，毅然打開早上記下他電話的記事簿，撥了電話：「鈴⋯⋯」他沒接電話，她遲疑了一陣子後又再撥。「Hello！」當她聽到他的聲音時，卻驚慌失措地掛了線，然後她呆呆地坐在床沿，久久不能自已。（寄自加州 ）