怎樣才算得上很會吃（下）

▋在吃的方面見識高超與品味出眾

他知道獅子頭的肥肉與瘦肉皆要肥歸肥瘦歸瘦，用刀先切條再切丁，最後再稍稍剁細的此種講究。他當然知道滷肉飯的肉也必須是切的而不是絞的。又滷肉飯的米，最好用老米。總之，滷肉澆上去，飯要涵得住它，不能令它流到碗底。

還有，品味高的店家，滷汁絕不澆得太多！

白斬雞的雞，除了要用土雞；在湯鍋裡煮，要注重火候。煮上一陣，要撈出在空氣中涼一涼，而不是像燉雞湯那樣進到水裡就一逕煮到底那種。

雞撈上來，要放冷。更好的是，以電風扇吹它，令它快些冷卻。也有放進冰塊旁，使雞的表皮快些收縮。總之，等下斬時，雞皮下貼肉的汁液會結成如「果凍」般，是最美味的。

坊間的倫教糕，越來越凋零時，他還會找到僅存的一兩家，不時買上一些，在喝茶時與朋友同享。

當然倫教糕的淵源，與有些人常叫成「倫敦糕」的來由，他也會道出原委。

香港 的牛肉，如此的嫩，曾是大家吃廣東食物的樂趣。他說這種加了如小蘇打粉的「嫩肉精」，是為了讓平民老百姓很易入口的坊間手段。但經過歲月，就像味精一樣，早就該被避吃了。

你去看，許多台灣的「香港美食通」，說起香港美味，往往皆是最頂尖的餐廳、最頂尖的師傅、最在五十大、一百大的排名榜上之店。其實香港平民所吃之風景，他也該洞察；如果早式微了（像飲茶的茶樓變少了，點心常是工廠代工大批量的出產。像粥粉麵飯之不長進、味精狂擱。像清湯牛腩中的「牛腩」因客人一多常把最柴的瘦肉切給客人，那些帶白膜的牛腩只能偶跟在香港本地有名食家後面才吃得到一碗……），那這些香港通也該順手拈來的道出不少來由。

買饅頭、包子，很重視是老麵發酵的。老麵的分辨，原本極易，不需招牌上強調，只要看包子表面的麵皮有不規則的疙瘩突起。此我們做小孩時觀看北方家庭或坊間小鋪早就熟練的「目測」法也。

坊間的麵包，亦是同理。麵糰的發酵，絕對逃不過他的法眼。哪家的法棍、哪家的可頌、哪家的巧巴達，只要是他吃的，絕對就是好吃的。

他也很愛講餐館一入座，桌上放的四樣小菜，如果總是皮蛋豆腐、辣椒小魚、滷水花生、油燜筍之類，很容易讓人猜想這館子會不會太不長進？所以他說，這種無精打采的小菜，又說什麼也非要放在桌上的陋習，是很容易教顧客看輕店家與服務生的。還不如別放。

他也知道不只是把苦瓜和鹹蛋混在一起吃（像有人凡點苦瓜菜，必點「苦瓜鹹蛋」）。他知道皮蛋和豆腐不是必然配成的涼菜。他也知道凡冷菜就自然而然備出花生小魚乾的孤陋。而義大利 麵並非一定用進口的「成麵」（即各家牌子已把雞蛋和麵粉結於一道的乾麵條）。還不如用現擀的自家當地麵條。也就是說，在台灣做義大利麵，根本就可用台灣當地現場擀出來的麵條，而那照樣是「義大利麵」。

也有的館子，冷菜太出色了，好像說，幾乎客人都可以不用點熱菜了。這也是一種「讚美」。當然，通常他的熱菜也會很有水準。永康街的「秀蘭」便是如此。莊敬路巷子裡、信義國中正對面的「南村小吃店」的冷菜，即滷菜，也是極出色。只吃冷的豬頭肉、海帶、豆乾，也頗香美，但炒青菜、熱的麵條等熱食，照樣美味極了。

冷菜的高下，是很明顯的。台式的館子，冷菜也是饕客最看重之物！像鹹蜆仔、像粉肝、像鯊魚煙、像涼筍，甚至像鵝肉、像韭菜紮、像白切五花肉等。遇到冷菜厲害的館子，我常每種都點。

江浙館的冷菜，像醉雞、油爆蝦、熏魚、涼拌蘿蔔絲海蜇皮、㸆麩，蔥㸆鯽魚等，也是很豐富，但如做得不夠好，還不如少備些。

要是他只有三幾樣，其中有一味「嗆蟹」，那他必須是藝高人膽大，否則出不了好東西！

北方鋪子，則有涼拌白菜（會擱一些花生米，也有涼拌苤藍）、雞絲拉皮等。

▋很會幫人建議館子與點菜

有朋友下星期要宴客，問他該選哪家館子，以及點哪些菜，這時他的絕活就顯露了。

有些館子，過去很出色，但近年顯得很陳腔腐朽，這怎麼辦呢？他會斟酌這宴客者的喜好，譬如他們還是想吃這樣老味道的館子，並且仍樂意吃口味重一點，於是他仍決定建議這家。菜色中的砂鍋魚頭仍舊點，並且把缺點寫在括弧裡。並且甜品中的酒釀湯圓，由於是此店絕活，所以綜合言之，這家餐館最後還是會賓主盡歡！

因為他知道，這幫朋友還是喜歡酥炸肥腸、喜歡乾煸四季豆、喜歡宮保雞丁、喜歡麻婆豆腐、喜歡蘿蔔牛腩、喜歡炸銀絲捲，喜歡蔥㸆烏參、麻辣腰花、八寶鴨、東坡肉、蟹粉獅子頭。

▋呈現台北之好，需用巧勁

台北那些你最愛的事物，如何把它介紹給多年未來台的好友，這是「要有感覺」的。

那些親友，早來過台北多次，最好又最有名的餐館，他們早就享受過也讚嘆過。所以你提供的佳處，必是你考慮過他們的需要，又在心中醞釀了一下而迸出的靈感。於是你會說：「明天你到了，我看也別進什麼豪華大餐館，咱們多一點時間安靜的好好聊聊。下午先到我的工作室坐一下，喝一杯淺烘焙的咖啡，吃幾個全球華人社會已然很不易有的燒餅（這是台灣的強項）。然後很輕鬆的在我工作室外頭的公園群散步一下，再找一家店在戶外喝一杯氣泡酒。等到晚餐，我帶你吃一家很隨便、很便宜、很容易吃的北方小麵食，主要吃一點泡菜、吃一點酸豇豆炒肉末、吃一小碟豬頭肉、吃一點韭菜盒子什麼的，這樣，你晚上早一點回旅館休息，第二天一大早我們就出發去太魯閣吧（或我們就去參加金馬獎評審大會吧）……」

有時你招待朋友，會說：「我們兩個人都愛壽司，但你是日本 通，又常去日本，所以你來台北我就不帶你吃日本料理了。牛排或者高檔的西餐，我看也未必入得了你的眼。所以我為了帶你吃館子，真是絞盡了腦汁。左思右想，覺得最好的方法，就是吃簡略版的。這最不會出錯。剛好，台灣還只是小格局小格局的那麼成長，所以還出不了丹麥Noma那樣有模樣的米其林最頂級的餐館，正好令許多只做自己擅長小東西的小店弄得還不錯。所以，我只敢帶朋友吃台北的小東西。說得籠統點，就是『吃小吃』了。」

若是帶朋友環島吃小吃，當然可以很精采。只是到了台東的長濱，不妨吃一、兩頓西餐。這種天涯海角時候的西餐，其實最珍貴，也最有意思。

說到環島小吃，最需要「世故」！也就是選城鎮停腳必須懂得割捨。像在中部停腳，選了彰化市，就只好不停台中市、不停鹿港、不停員林。否則就把路途拉得太遠了。同理，在南部，如果果斷的饕客會說：「咱們嘉義市吃過後，就直奔屏東。台南、高雄都不停。如此，屏東吃完，便專心在南迴公路略看著風景，直奔台東再歇腳吧！」果決，是長途旅行玩得順暢的極要緊原因。

▋好友來台，要請他吃飯前典型的對話

A：「有沒有特別想吃的？」

B：「都好，您安排吧，都成！」

A：「我帶你吃一家小餛飩，再吃碗乾麵，您看行嗎？」

B：「太好了。」

A：「要不嘗一家台灣坊間的『自助餐』，可以挑好幾樣青菜，吃一尾魚，吃幾小塊紅燒肉，吃一塊滷豆腐……吃完飯，他的甜湯是綠豆湯……」

B：「哇，真棒。」（他也可能說客氣話）

A：「再就是，吃一籠蒸餃，吃一個牛肉捲餅，一碗綠豆稀飯。小菜呢，酸豇豆炒肉末、雪菜百葉、蓮藕片、榨菜丁四季豆，這也可以。」

B：「哎唷，台北太豐富了！哪裡需要非得吃日本料理、吃米其林、吃西洋fine dining啊。」

A：「其實從早飯開始，也是好方法。像燒餅油條啊，像清粥小菜啦，像餛飩麵包子啦，像米粉湯，切大腸肝連喉管嘴邊肉啦。當然也有咖啡再加黃油土司水煮蛋這種，雖然少，也很精采。」（下）