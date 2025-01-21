劫後重生的紫藤樹在春天時怒放美麗的小紫花。（圖∕深秋紅葉提供）

二十年前，當我們搬進這座房子時，前屋主留下了一棵枝繁葉茂的攀藤植物，它把客廳外面的曬台遮擋得暗無天日，還灑落一地枯葉。

我不懂這是什麼寶貝，只知道它會把陽光擋掉，還帶來打掃落葉的煩惱。於是便決定把它處理掉，還曬台一片光明。就這樣，它的厄運降臨了。

不到幾小時的工夫，這棵經年攀藤植物就被先生用鋸、鏟、耙、鉤給肢解，塞進了回收桶。看著重見天日的大曬台，我的心情也如那一縷縷陽光一樣明亮起來。

當我們清除它時，本打算連根拔掉的，可是它的根已深深地扎進泥土了， 於是，在距離地面一方寸的高度，就有了幾個藤莖的鋸口，為它日後劫後重生提供了一個復活的平台。

不知是出於對陽光的渴望，還是對曬台的依戀，深藏於泥土下的它常常在曬台木板的縫隙間冒出一條條嫩綠的枝葉，彷彿在向世界宣示它的存在。而我每每見到那些枝葉，都會無情地把它們捏掉，以免它們會以「星星之火」之勢重新蔓延。

就這樣，年復一年，藤枝的新綠一次次地向我發出調皮的示威，而我一次次無情地把它們扼殺在新生命的搖籃裡。不過，我還是不由得為它不屈不撓的頑強生命力發出由衷驚嘆。

幾年後，我們到一位朋友家作客。在她家的後院裡，我看見一串串紫色小花正爛漫地垂掛在一片綠蔭下，我不禁驚叫起來：「這不就是紫藤花嗎？」以前，我只是在繪畫裡、照片中見過，一見鍾情地喜歡上那一串串深淺相間的小紫花，愛上那一簾簾紫色的浪漫，如今，竟然天降般來到眼前！

我迫不及待地問朋友：「能否剪一枝回家插種？」一旁的先生看了看，淡淡地說：「這不就是當年被你下令扼殺掉的那樹攀枝藤嗎？」真的？幾分鐘之內，我從懷疑到信服，繼又轉為驚喜。是啊，當年我只不過發號施令，而做事細心的先生才是真正的「劊子手」，難怪他把那攀枝藤的枝形葉脈記得那麼清楚。

回家後，我第一件事就是衝進院子，用別樣的眼光重新打量那棵攀枝藤，不，是紫藤樹。然而，我看到的是泥土上那個枯萎的鋸口，還有些隱約可見的傷痕，那些從根莖迸發出來的新綠，一再被我摧毀後留下的傷痕。惋惜之情油然而生，感嘆世事弄人，我搬進這房子後最迫不及待地要毀掉的生靈，竟然是我最鍾情的紫藤樹！

從未謀面的前屋主慷慨地留下了這樣一份厚禮，卻因為我的無知和魯莽，讓一輪輪的花季白白地錯過，讓幽雅的紫藤樹，蒙受了幾年的不白之冤。

失而復得，更覺珍貴。我們在曬台旁為紫藤樹營造了一個新家。跟往年一樣，一點點的新綠，又在不經意間，從泥土裡冒出，很快就變成一條條嫩綠，向著周遭蔓延。我把一條條脆弱的枝葉，小心翼翼地纏繞到新搭的架子上，讓她開枝散葉，重建一片綠蔭，再造一簾浪漫。

美麗的紫藤樹，憑著頑強的生命力以及不屈不撓的執著，脆弱的綠枝慢慢就長成了灰褐的枝藤，一條繞著一條，纏綿在棚架上，長出生機勃勃的翠葉，營造了一片綠蔭。四月的花季，幾串深淺相間的小紫花，終於第一次向我這個傷害過她的女主人，綻開了一張張寬容又燦爛的笑臉。

多年後，又一個四月的花季，我慵懶地坐在後院，凝望著不遠處那「劫後重生」的紫藤樹，腦海裡重播著她生命的故事。那個因為我的過失而幾乎消失的生命，如今正在嬌媚地綻放著，用她的美麗，點綴著我的家園，浪漫著我的世界。

人生的旅途上，我們曾經無意中錯過了多少可能的美麗？甚至沒有給它們一個綻放的機會，就不顧而去。可是，它們卻沒有捨棄我們。在人生的下一個轉角，又欣然地用它們的美麗再次與我們相遇。除了感恩，我們還能有什麼更多的企盼呢？（寄自加州 ）