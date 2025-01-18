小說家瓊瑤揮手向世間告別，轉身瀟灑離開。（本報系資料照片）

瓊瑤 走了，以很瓊瑤的方式，翩然離去，縱留生前生後事，任後人評說。

雖未載入文學史冊，文學繞不開瓊瑤。文學是光，瓊瑤是燈。獨書愛與情六十載，書上滿是字，熒屏滿有聲，持持續續影響了幾代人。

一向遲鈍的我，接觸瓊瑤算是晚的了。那時我還在就讀高中一年級，大陸的高中原本就是學生的嚴峻時代，我又進入了全校最嚴苛的班。至今回想起來，被千挑萬選入尖子班不是我的幸運，而是我的劫難。

尖子班的班主任是一位中年老師，男性，單身。無有家室兒女拖累，以學校為家，人稱全心全意撲在教學工作之上。班主任留著寸頭、身穿中山裝 ，不苟言笑，面容陰鬱，目光犀利，同學見了他如同老鼠遇見貓，相隔十幾米就作抱頭鼠竄狀。班主任設置了怪異的班規，比如男生一律留寸頭，女生長髮不過肩，中午必須全體趴在課桌上午休，等等諸如此類。同學們不敢反抗，只背地裡給他起了個綽號「老邪」，恰好班主任姓黃。

高一不分文理科，我的成績兩級分化，簡直是冰火兩重天。語文成績名列前茅，特別是作文，幾乎篇篇都成為範文，在全班朗讀；數學和物理分數則徘徊在及格線，頻頻暴雷。黃老邪，不，黃老師教授的正是代數課，於是我成了他的眼中釘。

一次的課堂上，黃老師講解習題之時話鋒一轉，開啟了冷嘲熱諷模式：「話說班裡有一位女生，不務正業，仰仗著讀了幾本瓊瑤小說，寫幾個風花雪月的詞彙，就把尾巴翹上了天，不知道天高地厚。」對號入座，說的不是我還有誰？全班同學的眼睛齊刷刷望向我，探照燈一樣，正在苦思冥想解題的我措不及防，恨不得鑽入桌子底下。

天地良心，在大陸奉行「學好數理化，走遍天下都不怕」的那個時代，我寥寥無幾的課餘時間都用來補習數理了，無奈榆木腦瓜不開竅，怪我嗎？我的怨氣只在心頭，不敢在口頭。黃老師含沙射影的諄諄教導對我唯一的影響是：瓊瑤是誰？瓊瑤激起了我的好奇心，這個出自於《詩經》中的美麗名字，卻受我牽連，讓她因我無辜受辱。

瓊瑤作品真是琳瑯滿目，占據了書店 整整一個牆面的書架，僅僅是書名就使得我心境蕩漾、心猿意馬。書籍的價格對於中學生而言，本本不菲，我只好厚著臉皮當上了「蹭書一族」，好在與我同好者不乏其人，大多數是學生一族，混跡其中也不顯得突兀。

初讀瓊瑤，我明白為何瓊瑤因我受累了，遠隔一個海峽、年長一個時代的女作家，原來曾經和我一樣上學偏科，不通數理。自從被班主任黃老師當眾嘲諷之後，我被同學們戲稱為「小瓊瑤」，真是不敢當，借我三個膽子，我也不敢和老師談情說愛。

我在書店席地而坐，從《窗外》找尋《一顆紅豆》，觀賞《庭院深深》裡的《金盞花》與《幸運草》，我雖然沒有花錢，但也花費了珍貴的就餐時間；無論是下起了《煙雨濛濛》，還是颳起了《翦翦風》，我風雨無阻，從《彩霞滿天》的《幾度夕陽紅》看到《月朦朧鳥朦朧》，流連忘返；書店裡概不禁菸，不乏菸民吞雲吐霧，我常常在《煙鎖重樓》中不由自主滿眼《蒼天有淚》。

可惜好景不長，尚未在膽戰心驚中完整閱讀幾本，終於有一天被書店老闆一聲怒喝驅趕：書店不是圖書館，租個小人書看還得付費！我和那些揩油的同類懷揣著孔乙己的憤怒訕訕離去，告別瓊瑤，即使《心有千千結》，也不得不《聚散兩依依》。對我而言，瓊瑤真是高山仰止般的存在，別說一個字一個字寫作這些書了，即使全集完整閱覽一遍也得耗費許久。

一念成讖，後來即使有了機會，我還是沒有讀完瓊瑤作品。

頂著個名不副實的「小瓊瑤」名號，浮光掠影地閱讀瓊瑤，瓊瑤就像是一盞燈，給處於密不透風黑暗中的我帶來了一絲光，指點了一條康莊大道：不讀大學也有光明前程，寫作也可以賺錢謀生。有此想法，如夢初醒，我驚覺生活的校園不過是《失火的天堂》，妄圖攻克下理科不過是《夢的衣裳》和《一簾幽夢》。因此，我在高二文理分班時刻，一意孤行選擇了文科，後來一條道走到黑，大學也就讀中文系，中文成為我一生的職業，至今未變。

瓊瑤照亮了我，最終還是誤導了我，她的經歷不可複製，平凡如我，賣文，不足以維生。此為後話。

高中時代，我還把「小瓊瑤」的綽號視為榮耀，因為女同學尤其是文科班女生爭先恐後推崇瓊瑤，以不識瓊瑤不讀瓊瑤為恥。而到了大學時代，畫風突變，瓊瑤竟然被諧音為「窮聊」。特別是以文學青年號稱者，卻不由自主與瓊瑤脫鉤，避之不及，似乎留戀瓊瑤作品就成為淺薄矯情的代名詞。摒棄了瓊瑤，文壇總得有繆斯女神，於是張愛玲的迷戀者異軍突起，當代作家書目不約而同選擇錢鍾書、陳忠實、王安憶、余華、賈平凹、還有後來獲得諾獎的莫言。

原本以為，時代的浪潮潮起潮落，瓊瑤這個前浪被後浪拍打在岸邊，無可奈何花落去。這可是低估了，到了九○年代，瓊瑤又似曾相識燕歸來。讀書的人日漸稀少，就在屏幕上繼續言情，你儂我儂，卿卿我我。《還珠格格》橫空出世，萬人空巷，順利網羅一代人，還不僅僅是一代，如若沒有收視率以及背後的盆滿缽滿，電視劇怎會一而再再而三翻拍？瓊瑤憑藉一支筆，生花妙筆，一己之力打造出品牌的帝國大廈。大廈矗立不倒，超越了半個世紀。

窮盡半生，難望其項背。昔日的「小瓊瑤」只是蜷縮在瓊瑤的燈影之下，一直仰望著瓊瑤文字的明明暗暗，談及瓊瑤作品時吞吞吐吐。但是，不得不承認，我和我同時代的人，女性，為數不少，即使被現實的風刀霜劍幾番擊打逼迫，始終擺脫不了瓊瑤思維所施加的烙印。比如相信人世間的終極美好，「問世間情為何物，直教人生死相許」，信仰一般盲目，如同有神論者口中的鬼神，眼睛從未目睹心裡卻執著地堅信不疑。還有，看重精神高於物質，在已經物欲橫流的時代，即使精神也會被售賣成了物質，待價而沽。依然有一類人，逆風而行，撞了南牆不回頭，而顯得格格不入。

我猜想，瓊瑤歸屬為這一類。瓊瑤終究不同凡響，不走尋常之路，她以她的告別與告白，以她的翩然一筆給豐盛如同滿漢全席盛宴的人生劃上了最後的句號。對於有些人而言，初讀瓊瑤不經意，再讀已是書中人。而對於瓊瑤而言，初寫故事不經意，再寫已是書中人。瓊瑤寫下的字，寫下的故事，無論看書人信與不信，無論口碑是非功過，瓊瑤身體力行，遵守了自我承諾：火花一般燦爛，雪花一般翩然。