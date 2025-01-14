詹天佑，把中國放在鐵軌上跑動起來（下）

京張鐵路在四年後的1909年8月11日建成，10月2日通車，施工時間比原定縮短了兩年；而建造成本亦比原來預算 節省三十五萬兩白銀。鐵路上有四條隧道，其中八達嶺隧道長一千零九十二公尺，採用豎井方法挖掘，另外有二百公尺鋼架結構的懷來大橋，此外還有盡是懸崖峭壁的八達嶺段，詹天佑使用了「人」字軌道攀斜，解決了地勢險要、坡度過大而資金有限的問題。京張鐵路的成功建造，不單是中國近代工程史上的重要成就，對中國正掀起民間自辦鐵路的風氣，起了很大的激勵作用。

京張鐵路建成後，詹天佑獲宣統賜工科進士，任留學生主試官等職。1910年，任廣東商辦粵漢鐵路總公司總理兼工程師，1912年兼任漢粵川鐵路會辦，負責興建粵漢及川漢鐵路。

民國成立後，1913年詹天佑獲政府委任為交通部技監，1914年6月，出任漢粵川鐵路督辦，是年十月獲頒授二等嘉禾勳章。1916年，獲香港 大學頒授榮譽法學博士學位。1919年初，受命往海參崴和哈爾濱任協約國監督遠東鐵路會議的中國代表。

第一次世界大戰結束召開「巴黎和會」，詹天佑致電中國代表反對國際共管中國鐵路。受命代表中國出席國際聯合監管遠東鐵路會議。二月，往海參崴、哈爾濱赴會。會議中，日冒嚴寒赴會，夜研文書議案，唯恐主權受損，他以崇高國際聲望，與赴會中國代表共同努力取得了中東路沿線由我國駐軍護路權，防止了列強以護路為名、武力奪取中東路，並爭得了我國工程師在中東路的工作地位。詹氏因操勞過度，心身俱疲，舊日腹疾復發，不得已請假就醫。1919年4月20日到漢口，21日入仁濟醫院，24日因腹疾嚴重、心力衰竭逝世，終年五十八歲。

他的臨終遺囑語不及私，向國家陳述三事：一、振奮發揚工程師學會活動，以興國阜民；二、慎選人才管理俄路，以揚國光；三、就款計工，唯力是視，腳踏實地建成漢粵川全路。並稱，上述三事乃天佑未了之血忱，如得到國家採納，則天佑雖死之日，猶生之年。

詹天佑畢生盡瘁中國鐵路事業，包括：唐山鐵路、灤河大橋、京津鐵路、萍醴鐵路、新易鐵路、京張鐵路。中國當年自建鐵路，他無役不與，所以被稱為「中國鐵路之父」。

大陸國家負責人習近平2019年12月30日在「京張高鐵」開通致詞時指出：「1909年，京張鐵路建成﹔2019年，京張高鐵通車。從自主設計修建零的突破到世界最先進水平，從時速三十五公里到三百五十公里，京張線見證了中國鐵路的發展。」其中「自主設計修建零的突破」，就是由詹天佑實現的。

零的突破，是詹天佑的歷史，也是中國的歷史。

詹天佑提倡：必須敬愛妻子，才能忠於事業

在詹天佑那個年代，有社會地位或事業有成就的男子，納妾是極普通的現象，但詹天佑終生奉行「一夫一妻」制。1887年3月27日，二十六歲的詹天佑和十九歲的譚菊珍在雙方父母的主持下於澳門 結婚。夫妻感情極好，他們生了八個孩子，五男三女。因為詹天佑工作的關係，他們的八個孩子都出生於不同的地方，鐵路修到哪裡，詹天佑夫婦就把家安在哪裡。

詹天佑認為男人必須敬愛妻子，不愛妻子的男人，也必定不會忠於事業與朋友。他非常反感聽到夫妻爭吵、離婚這類事情，一旦聽說誰家夫妻不睦，他總認為錯在男人。平時，他反覆告誡部下要尊重愛護妻子。京張鐵路上，職工大多十分尊重妻子，家庭普遍和睦，夫妻吵嘴打架的事情很少發生。

詹天佑言傳身教，他的後代都很有成就，如三子詹文耀、四子詹文祖均畢業於北京交通大學，五子詹文裕的長子詹同濟畢業於北洋大學，是著名的鐵路工程師，次子詹同渲畢業於中央美術學院，是著名的漫畫家。

（撰寫本文，曾參考《學習時報》、焦麗萍的文字）（下）