詹天佑，把中國放在鐵軌上跑動起來（下）
京張鐵路在四年後的1909年8月11日建成，10月2日通車，施工時間比原定縮短了兩年；而建造成本亦比原來預算節省三十五萬兩白銀。鐵路上有四條隧道，其中八達嶺隧道長一千零九十二公尺，採用豎井方法挖掘，另外有二百公尺鋼架結構的懷來大橋，此外還有盡是懸崖峭壁的八達嶺段，詹天佑使用了「人」字軌道攀斜，解決了地勢險要、坡度過大而資金有限的問題。京張鐵路的成功建造，不單是中國近代工程史上的重要成就，對中國正掀起民間自辦鐵路的風氣，起了很大的激勵作用。
京張鐵路建成後，詹天佑獲宣統賜工科進士，任留學生主試官等職。1910年，任廣東商辦粵漢鐵路總公司總理兼工程師，1912年兼任漢粵川鐵路會辦，負責興建粵漢及川漢鐵路。
民國成立後，1913年詹天佑獲政府委任為交通部技監，1914年6月，出任漢粵川鐵路督辦，是年十月獲頒授二等嘉禾勳章。1916年，獲香港大學頒授榮譽法學博士學位。1919年初，受命往海參崴和哈爾濱任協約國監督遠東鐵路會議的中國代表。
第一次世界大戰結束召開「巴黎和會」，詹天佑致電中國代表反對國際共管中國鐵路。受命代表中國出席國際聯合監管遠東鐵路會議。二月，往海參崴、哈爾濱赴會。會議中，日冒嚴寒赴會，夜研文書議案，唯恐主權受損，他以崇高國際聲望，與赴會中國代表共同努力取得了中東路沿線由我國駐軍護路權，防止了列強以護路為名、武力奪取中東路，並爭得了我國工程師在中東路的工作地位。詹氏因操勞過度，心身俱疲，舊日腹疾復發，不得已請假就醫。1919年4月20日到漢口，21日入仁濟醫院，24日因腹疾嚴重、心力衰竭逝世，終年五十八歲。
他的臨終遺囑語不及私，向國家陳述三事：一、振奮發揚工程師學會活動，以興國阜民；二、慎選人才管理俄路，以揚國光；三、就款計工，唯力是視，腳踏實地建成漢粵川全路。並稱，上述三事乃天佑未了之血忱，如得到國家採納，則天佑雖死之日，猶生之年。
詹天佑畢生盡瘁中國鐵路事業，包括：唐山鐵路、灤河大橋、京津鐵路、萍醴鐵路、新易鐵路、京張鐵路。中國當年自建鐵路，他無役不與，所以被稱為「中國鐵路之父」。
大陸國家負責人習近平2019年12月30日在「京張高鐵」開通致詞時指出：「1909年，京張鐵路建成﹔2019年，京張高鐵通車。從自主設計修建零的突破到世界最先進水平，從時速三十五公里到三百五十公里，京張線見證了中國鐵路的發展。」其中「自主設計修建零的突破」，就是由詹天佑實現的。
零的突破，是詹天佑的歷史，也是中國的歷史。
詹天佑提倡：必須敬愛妻子，才能忠於事業
在詹天佑那個年代，有社會地位或事業有成就的男子，納妾是極普通的現象，但詹天佑終生奉行「一夫一妻」制。1887年3月27日，二十六歲的詹天佑和十九歲的譚菊珍在雙方父母的主持下於澳門結婚。夫妻感情極好，他們生了八個孩子，五男三女。因為詹天佑工作的關係，他們的八個孩子都出生於不同的地方，鐵路修到哪裡，詹天佑夫婦就把家安在哪裡。
詹天佑認為男人必須敬愛妻子，不愛妻子的男人，也必定不會忠於事業與朋友。他非常反感聽到夫妻爭吵、離婚這類事情，一旦聽說誰家夫妻不睦，他總認為錯在男人。平時，他反覆告誡部下要尊重愛護妻子。京張鐵路上，職工大多十分尊重妻子，家庭普遍和睦，夫妻吵嘴打架的事情很少發生。
詹天佑言傳身教，他的後代都很有成就，如三子詹文耀、四子詹文祖均畢業於北京交通大學，五子詹文裕的長子詹同濟畢業於北洋大學，是著名的鐵路工程師，次子詹同渲畢業於中央美術學院，是著名的漫畫家。
（撰寫本文，曾參考《學習時報》、焦麗萍的文字）（下）
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