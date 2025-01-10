右起：吳文一、簡宛、我與簡學舜，於2014年合影。（圖/典樂提供）

八○年代初在海外求學，課餘之暇最閒適的樂事莫過於一手握杯茶，一手捧看世界日報。那時簡宛已成名，我常在世界副刊上讀到她的文章，並對她敬佩有加。我於 2008 年出了第一本書，於是有機會加入海外華文女作家協會。女作協每兩年辦一次年會，自入會後，每屆年會我必定參加。但與會人士眾多，看到心儀的作家，頂多跟她們打個招呼，能合拍張照片留念就竊喜了。

2014年，女作家張純瑛擔任海華女 作協的執行長，選在廈門舉辦雙年會。那年我與同伴吳文一報到後，一轉身就遇到簡宛與她的妹妹簡學舜。簡宛親切地拉著我一起進入大廳，邀我同桌吃晚餐。接下來兩天的座談會，我都跟簡家姊妹坐在一起。當年張會長邀來了文壇巨擘余光中及席慕蓉擔任主講嘉賓，兩天的會議，節目緊湊、內容豐富精采，讓我獲益良多。

年會結束時，張純瑛接任會長，並選出荊棘擔任新執行長負責主辦 2016年的年會。當晚照常有惜別晚宴，我與文一想找同住在北加州 的一群朋友同桌吃飯。進入餐廳，看到文一已與她們坐在一起，我正要往她們的桌子走去，簡宛一把抓住我，要我過去與她同桌。還記得她當時笑著對我說：「你們北加 州的人平時就常在一起，妳不如過來跟荊棘與姚嘉為聊聊天吧！」

在我心目中，簡宛、荊棘與姚嘉為都是早已成名的作家。我對她們仰慕已久，能見到她們，跟她們說幾句話，就已心滿意足，當然不會主動跟她們同桌。沒想到那年回到家後意外接到荊棘的電話，邀請我擔任她的財務理事，協助她辦2016年的年會。荊棘之後，姚嘉為接任執行長，邀我任秘書長，就這樣，我為協會服務了四年。說來全是因簡宛促成的同桌之緣，不但拉近了我們之間的距離，也增加了彼此間的信任度，才有日後同為協會服務的機緣。

為了增進文學姊妹之間的情感，每屆年會之後，協會必辦旅遊。2014年年會後，安排大家到福建北部的泰寧縣旅遊。一路上，我仍然與簡家姊妹同行。泰寧位於福建與江西交界的武夷山脈的支脈杉嶺的東南方，那裡崇山峻嶺，風景自是奇秀。該處有以奇麗的水上丹霞聞名於世的世界地質公園大金湖、寨下大峽谷及上清溪；還有懸空建在岩壁上的甘露岩寺等風景名勝。我與文一、簡家姊妹一路同行，一起行走寨下大峽谷，一起搭船遊大金湖，一起在上清溪乘坐竹筏。

簡宛為人體貼，臉上永遠掛著溫暖的笑容。與她十幾天的相處，蒙她一路關照，我如沐春風。旅遊結束後，自是依依不捨，期待下次雙年會時再相聚。回美後，聽說她有記憶衰退的跡象，而且惡化很快。此後她再也無法出席女作協的雙年會。回想跟她相處的那十幾天，她不但關心會務，對出席的會員也都叫得出名字。頭腦非常清楚，一點都看不出有記憶衰退的現象，怎會突然就患上失憶症呢！

2018年，姚嘉為舉辦年會時，我任秘書長，簡宛的小妹簡學舜任公關，我們都屬於工作團隊，因此聯絡非常頻繁。可惜即使是簡宛最疼愛的小妹辦活動，她也無力參加。去年四月回台灣，與學舜相聚，她說簡宛連她都不認得了。我當時就心存不祥之感，沒想到害怕的事情還是發生了。雖知簡宛已臥病多年，但她的離去仍然令人不捨，忍不住掉下傷心淚。心情非常低落，於是重看當年照片，發現從年會報到的歡迎晚宴到泰寧旅遊結束，幾乎每張照片我都與她合照。那次的旅遊是多麼開心，如今好景難再。

簡宛人如其名，為文簡潔有力，為人溫婉體貼，宛如人間清流。張純瑛曾說過，沒有人會不喜歡簡宛。而我有幸與她同遊十幾天，留下許多合影與美好的回憶，夫復何求！（寄自加州）