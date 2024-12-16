一次奢華而尷尬的面試

決定終止博士學位攻讀、拿個碩士學位走人的時候，已經是在康乃爾大學第二年的春天。許多事情接踵而來，比如要準備碩士論文的主題、實驗、寫作和答辯；或者另外找一個學校讀書；或者找一份工作，無論在美國還是回國。

但最現實的選擇還是在美國找工作。我學的機械工程自動化專業，最合適的去處是化工廠、衛星發射等地方，不幸的是這些職位都只招美國公民。在機械與航太工程系的佈告欄裡看到紐約某家銀行要招工程系碩士畢業生的廣告，我毫不猶豫地把簡歷投遞出去。不久就收到面試的通知，激動之餘，被人提醒要買一套西服，於是跑到伊莎卡的商店裡買了一套自己財力能負擔的、將近百元的西服。那還是美國朋友邦妮幫我挑選的，她看著平生第一次穿上西服的我說：「你看上去真像一個在職人員了。」

當初選擇赴美讀書，一個很大的原因就是害怕工作、害怕找工作。自己這個象牙塔裡待久的人，對社會心懷恐懼。而當時的中國更面臨著種種變革，比如大學畢業不再包分配，工作單位不再分配住房等等。然而該來的還是要來，二十八歲的我終於要面對人生的第一次工作面試。

出乎意料的是，這家銀行的面試安排十分「奢華」。先是給我們（還有一個泰國 男生也得到同樣的面試機會）訂了從伊莎卡去紐約價值近千元的機票，又安排專車把我們從拉瓜迪亞機場直接拉到曼哈頓的公司總部。我們懵懵懂懂地到了總部辦公室，已經快到中午。有位秘書來告訴我們底下幾個小時的流程，大約有幾位面試者會和我們面談，中午會安排一頓午餐，下午的最後環節是一場筆試，筆試之後會有專車送我們到機場坐飛機回伊莎卡……我當時想當然地以為這是標準安排，甚至還抱怨這短途飛機實在是太小、一路也顛簸得有點嚇人。

重頭戲是面試本身。我對所面試的職位一頭霧水，因為自己從來不曉得學工程的還可以在銀行找職位，當然更不知道這些投資銀行都是龐然大物，所做的業務更是五花八門，需要的工作人員也遠遠超出金融、經濟和商業等學科畢業生的範疇，工程專業學生的數學和程式設計基礎正成為許多職位需要的技能。我本著初生之犢不畏虎的精神，提醒自己一定要自信、要保持微笑。

第一位面試者是位年輕的美國白人，對著我的簡歷聊天之後，問了我一個正兒八經的問題：德國和哪幾個國家接壤？這個問題對於學過世界地理、但從未到過歐洲、又沒有任何準備的我來說，只能是瞎蒙。我憑藉粗略的印象，說了「法國」「奧地利」「瑞士」幾個國家名字，對方倒也頻頻點頭，雖然我完全不能理解這問題跟一個求職者的知識水準和學習能力有什麼關係。

正當我惶惶惑惑之際，第二位面試者給了我信心：因為對方是一位亞裔，而且更像一個華裔 。對方簡略介紹了他自己，說明職位對數理基礎要求比較高。我感覺這個比前面的地理知識考察更靠譜，鼓足信心介紹自己，並且自信地告訴人家：我不僅在康乃爾成績出色，在曾經就讀的中國科學技術大學也是中國大陸的重點理工科院校，五年本科和三年研究生院更是給我們打下了深厚的數學和物理基礎。

對方呵呵而笑，然後就問：「既然如此，那你能給我解釋一下微積分的基本原理嗎？」我像被抓了現行的小偷般支支吾吾，用支離破碎的英語向他解釋，不斷地在回答中摻入「You know」之類口頭語，最後面紅耳赤地說自己不是數學專業，微積分也是多年前學的課程，自己也不知道許多數學術語用英文怎麼說……。

對方神色微妙，又拋出了第二個問題：「你能告訴我怎麼計算從1到N的平方和嗎？」我的腦袋轟然炸裂，拚命在記憶的海洋裡打撈高中時候曾經學過的那個數學公式，最後也只好滿臉尷尬地說：「十年前的我，一個高中生，是可以馬上告訴你計算公式的。但是對不起，年代久遠，我已經忘記這種基礎數學知識了。」對方又道：「我不是要你死記硬背數學公式。我希望你能把這個求解過程推導給我看。」我又拿筆在紙上寫寫畫畫了一番，卻最終毫無頭緒，如同溺水的人試圖抓到一根稻草般掙扎近十分鐘之後，只好老實承認：「我推導不出來。」華裔面試官抖了抖我的簡歷，皮笑肉不笑地嘲諷道：「你還說你的數理基礎比較強……」尷尬時候，人常說希望有地洞可鑽，我當時算是切身體會了這句話的涵義。

遭此打擊，我簡直不知道後面的面試是怎麼熬過去的。只記得到了筆試環節，人力資源的小姐小心翼翼問我是否還要繼續。我問她如果不做筆試題，我有什麼選擇？她說必須等其他人完成筆試，然後一起安排去機場。我想想自己在這陌生的城池無處可去，也無心無力無時去逛，於是道：「那我也做做你們的筆試題吧。」

下午四點多，我和泰國人一起坐車去機場，又一起坐小飛機飛回了伊莎卡。十二個小時之內，我飛到紐約，在一座現代化辦公大樓裡，企圖向完全陌生的人推銷自己，並以慘敗告終。這是一次終身難忘的面試，不僅讓我見識了銀行招聘流程的「財大氣粗」，我也是第一次走進一幢令人畏敬的辦公大樓，對成為一個Office Guy有了一些具體而微的認識。這是一次慘不忍睹的面試經歷，在隨後的兩三個星期裡，讓我對找工作幾乎信心全無，再度認真考慮回國的可行性。

一個多月後，又有一次去紐約的面試機會，不同之處在於這一次我自己花錢、坐了五個小時的灰狗，又坐了好幾站地鐵 ，才風塵僕僕地到達面試公司的大樓。更不同的是，這次的面試都是程式設計問題，過程也只有大約一小時，而我基本都給出了令對方滿意的答案。回到伊莎卡後不久，我就收到了這家公司的書面錄用通知，一顆懸著的心也終於可以暫時放下來。

更為搞笑的是，我在這家公司工作了十多年之後，因為種種原因跳了槽，而跳去的第二家公司正是當初讓我體驗人生第一次、也是唯一一次奢華又尷尬的面試經歷的這家銀行。當然，職位不同，時代不一樣，我也已經在紐約住了十來年，經過2008年金融危機和利率操控醜聞的這家英倫銀行也今不如昔，再沒有回復往日的傲人氣派。

多年之後，我慢慢明白，當初面試的職位大概是一個交易員之類的薪水高尚、壓力也很大的職位，是以才有那種看似不靠譜的地理知識考察的問答，而這顯然不是一個跟我這種「典型理工男」個性相匹配的職位。人生旅途，充滿變數，知識學歷很重要，但也往往取決於決心、勇氣和運氣，更有一種叫做命運的東西，冥冥之中左右著我們的方向和歸宿。（寄自紐約）