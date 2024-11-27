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人生中印象最深刻的職場面試，一次是大學剛畢業的時候，一次是來美求學學業結束之後，在迥異的文化環境中體驗社會新鮮人初出茅廬的滋味。和完全不同背景的兩組團隊共度生命中最單純美好的青春時光，如今回想起來，非常難能可貴。

●毛遂自薦求職信

當年臨近大學畢業時，年輕氣盛，對未來充滿信心，捨棄傳統找工作的途徑，我直接提起筆來寫了一封洋洋灑灑的毛遂自薦信函給當年宏碁 董事長施振榮先生。求職信寄出去時，其實我心裡沒抱很大期望，揣想施先生日理萬機，哪裡有時間讀一封大學剛畢業的小菜鳥的信。沒想到，兩個禮拜之後，宏碁的人事室秘書通知我，財務總管理處恰好有一個助理職缺，主管要親自面試，問我有沒有興趣。聽到這個好消息，當真比中了樂透還開心。為了在面試時求好表現，那幾天我特別惡補了打字技巧，還把讀書時所修的管理學、行銷學教科書又重新拿出來溫故知新一番。

面試當天，財管處的主管很親切與我話家常，減輕了我內心許多忐忑。具體聊了些什麼，已然淡忘，只覺得，和想像中一本正經嚴肅的面試不同，更像是與和藹的長者聊天，氣氛輕鬆愉快。談話結束之後，他們隨即表示歡迎我加入這個團隊，共同為這家正要起步成長的電腦集團公司努力。

幾個禮拜之後，我便來到當時座落於台北市建國高架橋旁的現代新穎大樓報到，開始了社會新鮮人的生活。在那個年代，電腦科技尚不十分普遍，但由於本身為高科技公司，辦公室每個人桌上都配備了個人電腦，感覺非常時髦摩登。雖說是掌管母公司與所有子公司財務資料及負責規畫投資管理等龐雜事務，占地不大的財管處除了一位副總、一位協理、三位主管之外，員工只有寥寥數位，而且以女性居多，所以每個人的工作量都很大，一人身兼數職。

有趣的是，當時必須與遠在歐洲及其他海外分公司的同事聯繫，在溝通工作計畫之餘也同時分享了他們身處異國打拚生活的點滴。有一次派駐德國的經理返國休假，給大家帶回來的伴手禮是後來在市場上大賣的金莎巧克力。那精緻的包裝、特殊的造型及將堅果與巧克力巧妙融合的美味口感，讓每個人大為驚豔，之後過了數年才於市場上看到它的蹤跡，我們成了品嘗這來自異鄉美麗甜點的先驅。

我所待的部門掌握公司所有財務狀況、金融往來，是整個集團的重鎮，有時施振榮與其夫人也會出現。施先生一點架子也沒有，對待部屬非常寬厚仁慈，他的妻子葉紫華女 士不施脂粉打扮素樸，兩個人的親民作風與苦幹實幹的精神吸引並留住了許多認同其理念的忠心幹部，平凡的一對夫妻卻創造了一則不平凡的企業傳奇。我很幸運能在步入社會最初那段日子，進入很多人夢寐以求的工作環境。這份經歷讓我學會了團隊間的分工合作及溝通管理的竅門，也磨練了許多待人處世的技巧，受益良多。這麼些年過去，有時候不免揣想，當時如果沒有出國留學而是選擇守住這份差事，人生的局面想必又是另一番景致。不管如何，踏入社會的這一步腳印結結實實累積日後許多層面的資糧，成了最紮實的墊基石。

●異鄉職涯初體會

離開台灣來美求學，畢業之後，開展了異鄉職場生涯。第一份工作的老闆是位女強人，經營廣告行銷及媒體公司。當時面試時，這位女老闆紮著馬尾，臉上薄施脂粉，有著清秀的臉蛋，看不出來已經在商場上叱吒奮鬥多年，並已經歷了兩次婚姻。我們一見如故，往後共事多年時間裡，她像個大姊姊般提攜照顧我，且主動為我申辦了工作簽證 及永久居留。離開這份工作後，我們仍然如朋友般保持聯繫。

有一次餐敘，她攜伴前來，將穩定交往的新對象介紹給大家認識。我看他們郎才女貌十分般配，不禁脫口而出：「計畫什麼時候結婚？」沒想到他們兩位相視大笑。現在回想起來，當時我真是小女孩的天真，誰說交往的終點就是婚姻？尤其經歷過人生風浪的中年人，能夠彼此珍惜、包容，就是一份難得的緣分，走入婚姻未必是更好的選擇。

之後我和她皆輾轉搬了家逐漸失去聯繫，不曉得她和新對象最後有沒有修成正果，還是維持一種彼此都感到舒服的關係。她是我在異鄉人生行旅中的第一位貴人，至今難忘她幹練豪爽與溫柔甜美兼具的特殊氣質。

在申辦工作簽證時，還發生了一段溫馨的小故事。那年聖誕節，我寄了一張卡片給當時為我辦理職業移民的律師，除了普通祝福感謝文字之外，也書寫了一些感性的詞語表達關懷。節日過後，我們在律師樓碰面，他告訴我，每年節日都會收到許多賀卡，內容大同小異，唯獨我的那張聖誕卡片與眾不同，可以感受到透過紙背散發的溫暖與真情，是他收過最令人觸動的節慶賀卡。現在，隨著智慧手機的普及，充滿著手寫熱情與溫度的卡片幾已式微，人與人之間的交流藉靠點指之間的一張貼圖或是一幀社群平台流傳的圖片，雖然無遠弗屆沒有地域限制，卻少了一份專屬於彼此的真摯情意。

感恩一路上栽培提攜我的這些貴人朋友們，讓年少揮汗努力衝鋒陷陣的職場生涯充滿著閃閃發亮的光輝，那些人與事都成了生命中美好而永難忘懷的珍貴回憶。（寄自加州）