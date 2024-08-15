就是他，害阿斗笨到今天

圖∕林崇漢

中國歷史上有不少很棒很能幹的皇帝，也有不少昏庸，甚至傻到冒煙的皇帝……

能幹的皇帝很容易想到那麼幾個，但講到傻皇帝，相信很多人第一個想到的就是小名「阿斗」的劉禪。

不過，關於他為何那麼「笨」，真相可能會讓人驚掉下巴。

●力扛二十九年

是的，我們從小就會使用的「扶不起的阿斗」這歇後語，絕對是用來諷刺人又笨又傻又無可救藥的最貼切詞語。

直到有一次，偶然看到三國時代各君主的在位時間表，著實嚇了一跳，因為，這個被叫作「阿斗」的劉禪劉後主，在位超過四十年（223年-263年），竟是整個三國時期的君主中，在位時間最長的；即使與中國歷代各皇帝相比，排名也接近前十。（註1）

這才覺得事有蹊蹺，開始翻查這人的相關資料，竟發現了不一樣的劉阿斗。並且，我可以確信，阿斗的笨，不是真笨，是被「黑」成笨的。

再來看一個數字，心裡就有底了。

受到《三國演義》影響，心儀諸葛亮的讀者，多半會認為，劉禪「必定」是在諸葛亮的輔佐下，才能撐那麼久。

事實上，在劉備過世，劉禪繼位十一年後，諸葛亮也死了，那是234年的事，如果阿斗真扶不起，按理說，諸葛孔明一死，蜀漢必定也撐不了多久，但是然而又可是……猜猜諸葛亮死後，蜀漢在阿斗一人主政的情況下撐了多少年？

答案是，將近三十年（二十九年）。

也就是說，他獨撐大局的時間，還超過三國在位時間第二長的孫權（二十三年），直到263年才向魏國的鄧艾投降。

就假設諸葛亮強到不行好了，那麼，在沒有諸葛亮輔佐的情況下，劉禪竟還能「獨自」撐起蜀漢的大旗長達三十年，如果這叫「扶不起」，那麼中國歷史上扶不起的皇帝，還真是一抓一大把，劉禪得拿號碼牌，到隊伍後面排隊去。

●習鑿齒搞的鬼

劉禪最被人視作昏庸的一件事，來自「樂不思蜀」這個成語。

陳壽在《三國志．蜀志．後主傳》寫劉禪的「正文」中，並沒有提到「樂不思蜀」的故事，但在裴松之引註時，引用了由東晉史學家習鑿齒所撰寫的《漢晉春秋》中，提到了「樂不思蜀」的事。

這件事的真實性我相當懷疑，不只因為習鑿齒是東晉時代的人，與三國中間還隔了個五十年的西晉，同時，《漢晉春秋》的內容也以「逸事」為主，並非嚴肅的史料，連唐代史學家劉知幾《史通．外篇．卷十八雜說下》也認為，「習鑿齒之徒，皆採為逸事，編諸史籍，疑誤後學，不其甚邪！」大意是，習鑿齒拿（娛樂性為主的）逸事當正史，很不可取。

「樂不思蜀」的故事大概是，劉禪在投降魏國之後，被實際掌權的司馬昭封為安樂公，司馬昭設宴招待他。

宴會上，分別表演魏國和蜀國的歌舞，原蜀國官員看得很尷尬，只有劉禪看得很高興，沒有一點點亡國之恨。

司馬昭看到這樣的情形，就對魏國的一位大臣賈充說：「人之無情，乃可至於是乎！雖使諸葛亮在，不能輔之久全。」大意是，這人太無情了，就算諸葛亮沒有死，也沒法長久扶持這樣的國君啊！

「扶不起的阿斗」就是這樣來的，但司馬昭這句話，卻讓我更相信劉禪的笨，根本就是被習鑿齒「抹黑」的。

道理很簡單，生於西元211年的司馬昭是西元239年（二十八歲）接新城鄉侯時開始接觸政事，當時諸葛亮已去世五年，劉禪早就是蜀漢國君了。

從司馬昭開始接觸政事到滅掉蜀漢，有二十四年的時間，足夠一個剛出生的嬰兒都大學畢了業還出社會工作兩年了，其間都沒諸葛亮什麼事，司馬昭怎會不清楚？

再想想諸葛亮死後劉禪撐了多久時間，近三十年啊，比諸葛亮輔佐他的時間（十一年）還多出近兩倍。習鑿齒編這個故事，編得很不合常理，不是無知（沒熟讀三國歷史），就是壞（惡意抹黑劉禪）。

相信習鑿齒會瞎編故事的其實不只是我（和劉知幾），在《三國志·魏書·二十八·王毌丘諸葛鄧鍾傳第二十八》中，劉宋時期的裴松之在引註時，也評論到「如此言之類，皆前史所不載……疑悉鑿齒所自造者也」，擺明習鑿齒真有「自造（編）」故事的壞習慣。

我們繼續順著習鑿齒編的故事看下去，司馬昭接著問劉禪：「你還想不想蜀國？」劉禪答道：「此間樂，不思蜀（我現在快樂得不得了，不會想蜀國）！」

很多人在笑劉禪「樂不思蜀」的話顯得無情，但在我看來（好吧，先假設這故事是真的），那不更反襯出劉禪當時實在是不得已而說的嗎！在人家眼皮底下，如果你再思蜀，很有可能謀反了。

舉個例子，五代十國中的南唐後主李煜在被宋太祖滅掉後，被拉到首都軟禁，第二年，宋太宗即位。

想家的李後主感慨之下，寫了「故國不堪回首月明中」（〈虞美人〉），其他啥都沒說。人家宋太宗就上綱上線了，「故國？顯然你還不認同本皇，你不是想造反吧！」就用牽機藥讓李後主領了盒飯。這首〈虞美人〉就此成為李後主一生最後一篇作品了。

對阿斗來講，被魏國滅了，人家問你快不快樂，你只能強顏歡笑，要不還能怎樣，難道還想來個說走就走的旅行！

阿斗當年心裡是否想挽回大局，不得而知，但不管他是不是真想東山再起，都得先保住一條命！命都沒了，再豐滿的理想，現實也變成枯骨一副了。

●隱居在山中

先不管有沒有「樂不思蜀」這回事，劉禪畢竟曾是蜀漢的國君，如果登高一呼，蜀地百姓還是有可能會揭竿而起，於是在洛陽待了一段時間後，司馬昭仍然不放心，又把劉禪遷到現在的河南 省鶴壁市，看看劉禪遠離自己後，會不會表現出他的異心。

今天的河南省鶴壁市附近有個萬柏山，那邊有個旅遊點阿斗寨，就是當年劉禪被軟禁的地方，原本叫「中山寨」，而這「中山寨」有個傳說，雖未見史書記載，但可見出劉禪的保命智慧。

有一次，司馬昭派人假意去看他，結果看到劉禪在門上刻了「中山寨」三個字，部下回報給司馬昭之後，司馬昭一看，這「中山寨」字面意是劉禪的最大志向就是只想做個寨主。

如果反過來讀，就是「在山中」，也就意味著，劉禪已經決定隱居在山中，不問世事了。（註2）

司馬昭此後對阿斗相當放心，劉禪也得以安享餘年。

●心如明鏡

另外，本文一再提醒，如果阿斗真的笨，諸葛亮死後，如何還能撐二十九年。

雖然《三國志》沒有詳述二十九年間蜀漢國內的民生狀況，但從一件事，倒是可以看得出阿斗不但不笨，而且思維清晰，進而可推斷出，這是他能獨自維繫蜀漢命脈的重要因素。

西元258年，因為鎮軍將軍陳祗病死，宦官黃皓開始干預政事（黃皓早就想干預朝政，但一直被陳祗壓制出不了頭）。

262年，大將軍姜維看見黃皓肆無忌憚的把控朝政，很為蜀漢的復興漢室大業擔憂，便向劉禪告狀，希望皇上將黃皓處死。

《三國志》卷四十四〈姜維傳〉註引《華陽國志》有這麼一段：（姜）維惡黃皓恣擅，啟後主欲殺之。後主曰：「皓趨走小臣耳，往董允切齒，吾常恨之，君何足介意！」

大意是，在姜維要求處死黃皓時，劉禪回他，黃皓不過是一個小人（皓趨走小臣耳），「我也不喜歡，你就不用太在意了。」

但是，為了安撫姜維，劉禪還是讓黃皓向姜維認錯。

從面對黃皓這個宦官在朝中為所欲為，劉禪都能對姜維說「黃皓是一個小人，我也不喜歡」來看，說明劉禪的心如明鏡，思維清晰，且能明辨是非善惡。

他沒有殺掉黃皓，我個人猜測，就是為了攘外先安內，在朝堂上求和諧為首要，畢竟那個時候，時局已亂，戰禍不斷，站在客觀角度來看，劉禪不想這時動殺機，就是為了保住抗魏的元氣。

畢竟這時候，留給蜀漢的時間也真的不多了，一年後，西元263年，蜀漢終被魏國將領鄧艾攻破而滅亡。

●明哲保身

劉禪有沒有治國長才，可以研究討論，畢竟相關資料不多，但他真的不笨。

三國末期，蜀漢本來就氣數已盡（我認為主因是想要恢復漢室，連年征伐致國力日衰所致，不過，那是另一個話題），任誰來都很難力挽狂瀾。（註3）

回過頭來看，即便劉禪沒有扭轉乾坤的大智慧，至少他在亂世中明哲保身，甚至保住蜀漢元氣的智慧還是上了幾個檔次的。

註

1：三國在位時間第二長的是孫權，在位二十三年，比劉禪還少了十八年。據維基百科，歷史上，劉禪在位時間排第十一名，僅次於宋仁宗（在位四十一年）。

2：有關「中山寨」的傳說，我一直查不到出處，但記述這故事的文章很多，故暫且稱是「傳說」。

3：《三國演義》中提到，當年諸葛亮準備北伐時，劉禪曾勸說「相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。」當自己勸說無效之後，劉禪也只能支持諸葛亮北伐。由於談歷史真相時，我不太會拿小說娛樂為主的《三國演義》為準，但《三國演義》這一段倒是可以顯示，劉禪心中也很清楚，連年征伐會導致師老兵疲、國力日衰。

（寄自加拿大 ）