莫內畫作〈睡蓮〉池的實景，在莫內花園內。（圖∕取自維基共享資源，Avi1111∕攝影）

一個寧靜的夏日午後，我又來到了紐約大都會博物館 ，這座世界著名的藝術殿堂，總是吸引了無數藝術愛好者前來朝聖。如同以往，我直奔二樓的819號展示廳，細細欣賞印象派寶庫的畫作，看到印象派大師莫內（Oscar-Claude Monet, 1840-1926）的畫作，心中又是一陣激動。莫內的畫作，以其清新淡雅的風格和對光影的精妙捕捉，展現了一個個令人陶醉的夏日場景。

首先映入我眼簾的是〈Garden at Sainte-Adresse〉（聖阿德雷斯花園），創作於1867年。這幅畫作展示了莫內對光與色彩的精湛掌握，並體現了印象派畫家們對自然風景和日常生活的熱愛。面對這幅畫，我感受到了畫中洋溢的美麗夏天的氣息，海天一色的背景讓人感到無限的寧靜和廣闊，彷彿能聽到海浪輕輕拍打海岸的聲音。畫中的人物悠閒地坐在花園中，享受著夏日的美好時光，這種海風輕拂的場景讓我忘卻了紐約熱浪 來襲的煎熬，沉浸在這幅畫作的細節之中，體會到了一種不同的美麗和寧靜。

莫內的每幅畫都是斑駁的光影的傑作。站在〈Vétheuil in Summer〉（維特伊的夏日）的前面，近到足以覆蓋我的視野。這幅畫描繪了塞納河畔的維特伊小鎮，展示了維特伊的田園風光，遠處的小鎮建築與綠意盎然的自然景色相映成趣。莫內運用了亮麗的色彩和柔和的筆觸，捕捉了夏日陽光照耀下的景象，讓我彷彿置身於那片田園之中，享受夏日的美好時光。

走進822展示廳，迎面而來的是莫內的〈睡蓮〉系列畫作，這也是我最讚嘆的莫內畫作，那是一種無法言喻的寧靜與美麗。每一筆都散發著自然的靈動，柔美的彩色線條看似隨意，卻給人一種流動的感覺，彷彿池塘中的睡蓮在我眼前輕輕搖曳。站在畫作前，我深深地感受到「接天蓮葉無窮碧，映日蓮花別樣紅」的意境。畫中的睡蓮靜靜地綻放在水中，悠然地和倒影結合，沒有任何紛擾，每一幅畫作都散發著夏日的清新與寧靜，那是一個充滿詩意的世界。

〈睡蓮〉系列也是莫內對夏日最深情的描繪，不僅僅是對自然景象的描繪，更是對光影變幻的深刻感受。池塘中的睡蓮優雅地浮在水面上，綠葉和花瓣在陽光下閃爍著柔和的光芒。這些畫作不僅僅是對自然景物的再現，更是一種心靈的投射，讓人在欣賞之餘，也能感受到內心的祥和。寧靜的池塘水面反射著天空的藍色與白雲的倒影，環繞著綠意盎然的蓮葉和清雅優美的蓮花，傳遞出一種恬靜與清涼，也讓我置身於一個遠離喧囂的世外桃源。

我沉浸於這些美麗的睡蓮畫面中，坐下來閉目冥想，不知不覺中發現自己竟然走入了莫內的畫中，來到了莫內的故居—距離巴黎不遠的吉維尼小鎮（Giverny），一切是那麼地夢幻又真實。我沿著涓涓細流的小溪漫步，溪水清澈見底，兩旁是一片綠意盎然的竹林，幽靜深邃，令人心曠神怡。清新的空氣中夾雜著竹子的清香，微風拂過，享受著這份與世隔絕的恬靜。我穿越莫內親自設計和打造的優雅花園，尋找莫內畫中有名的睡蓮池，那片他傾注無數心血的睡蓮池塘，真實地展現在我的眼前。眼前的池塘波光粼粼，水面倒映著藍天白雲，那片片浮動的蓮葉，半開的睡蓮花，四周環繞著茂密的綠樹，樹葉在微風中輕輕搖曳。我坐在池塘邊，靜靜欣賞莫內畫面呈現的綿密小點聚成的倒影，在水波裡搖晃消融，每當陽光灑在水面上，光影隨著波紋變幻，那標誌性的拱形小橋橫跨睡蓮池的一隅，彷彿一幅幅活生生的〈睡蓮〉畫作在眼前展開。我放下所有的煩惱，靜靜地感受與自然和諧共處的美好。

莫內曾說：「除了繪畫和園藝，我別無所長。」他專心照料的花園，池中的睡蓮在盛夏時綻放，成為他畫作的常見題材，也療癒了無數人的心靈。