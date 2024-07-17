夏天是個「冰與火」的季節，火熱和冰冷展開新一輪的風雲際會。也有詩篇、歌曲、音樂、舞蹈、藝術創作，從中激盪出來。

如果拿起一支彩筆，畫一張〈夏天〉，必定需用大量的紅色，因為紅是火的顏色，代表著熱血、危險、鮮花、愛情、戰爭。也需用大量藍顏色，因為藍是冰的顏色，代表著天空、海水、寧靜、自由、和平。

我是太平洋的島民，基因裡有亞熱帶的元素。每年一過端午節 ，我的心情就很東南亞 ，並且有點夏威夷，心中有一種輕快柔和的節奏和旋律。每到夏天，我的耳邊常響起那一首少年時代最喜愛的西洋歌曲〈夏日時光〉（Summertime），每次一聽到這首歌，我心中就浮現出令人心曠神怡、生氣蓬勃、一片火熱而冰涼的夏日景觀。那一年的夏天我迷上了西洋歌曲，想藉此多學習英文，但是聽了一個夏季，學到最多的並非是英文，而是更令人著迷心醉的青春、快樂、夢想和愛情。

地處亞熱帶的台灣，夏季炎熱，為了解熱，各種涼飲和冰品也應運而生，其中包括我童年時最喜歡吃的「剉冰」（刨冰）。

童年回憶裡，到了夏天，最引人注目的就是路旁的冰果攤，攤子正中央擺放著一台剉冰機。剉冰如一座座光彩奪目的冰火山，底層的刨冰如雪花般晶瑩剔透，上面鋪上粉圓、仙草、愛玉、芋塊、紅豆、綠豆等各式配料，再澆上五彩繽紛的糖漿和煉乳，就完成了一件美味又美麗的藝術品。

童年夏日最普及的涼飲是菊花茶、甘蔗汁、冬瓜茶、青草茶、酸梅湯等，這些是我在夏天時的最愛，喝了這些涼飲，如同深深吸入一口清新的空氣，頃刻之間就能消除夏日暑氣、體內熱氣和心中火氣。

台灣也是水果的天堂，五花八門的水果，爭妍鬥麗。熱帶的標竿水果，是椰子和鳳梨。凡帶有這兩樣口味的飲料、果品、點心，吃在我口中，無論在哪一個季節，都有一種家鄉夏天的味道。

夏日的夜空，星辰羅列。每一座星辰，都有一段美麗的神話。在西方，金星是愛神維納斯，火星是戰神馬爾斯。在東方，有織女星、牛郎星、七仙女星。夏天也有一種催眠作用，如同一種魔咒，令人身不由己，而墜入情網。夏天的花草樹林裡，似乎躲藏著一些愛的精靈，像邱比特一樣，和世人開一些愛情的玩笑。莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》就是描述這種發生在夏日的魔幻和浪漫。

在少年記憶裡，最令人懷念的，是屬於青春、浪漫、夢想的那些冰與火交織的夏天。（寄自加州 ）