年輕人躺在櫻花樹下閲讀。（圖片提供∕邱秀文）

春天來臨，舊金山 金門公園和沿途街道櫻花盛開，不時見到有人倚樹沉思，有人歡聚在樹下賞花。滿枝粉白櫻花開得既柔美又燦爛，在風中搖曳飛舞，轉眼間卻飄落入土，這是日本文化中的「物哀」（mono no aware），指的是對事物的美好感動之餘，無常的哀愁也油然而生。在賞花時，感受花開花落的詩意。

之前曾在華府小住，適逢櫻花季，來自國內外的觀光 客大批湧入，忙著打卡，到處人聲笑語沸騰。其實，一味追逐花枝的繽紛美麗，便會忘記了享受與花共度的時光。外在的浮躁，反倒損傷花朶綻放的本意，也影響了人與自然的和諧。

當春假過了，成群訪客走了，終於能夠在粉柔的櫻花潮畔，感受到一種寧靜自得。有年輕人躺在櫻花樹下，拿著書與櫻花同享閲讀。一陣風來，櫻瓣落入書頁，他就把葉片夾入書中，留下與櫻花容顏同在的回憶。也有人只是躺著，悠然愜意地望著垂櫻伴鴨。這樣的躺平，應是人們最嚮往的慢活吧。

賞花也像是一種修行。人在喧囂中如能顯現澄淨的精神意志，就像去掉了繁枝贅葉而露出花木的本真一樣，展現真實的自我。投入賞花，在花間行走，讓自己成為自然的一部分，既成全了自己的心靈放空，也愛惜了花木。

在安靜的櫻花樹下行走，身心輕快歡暢地與春天同行，似乎才是賞櫻的初心。溫柔的天地相伴，細微地體會自然的純真與友愛，呼吸一口帶點甜味的清新空氣，是最有品味又最有效的養生樂活良方。 （寄自加州 ）