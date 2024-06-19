「You have got a mail!」如果你和我一樣是喜歡愛情喜劇的人，你應該看過《電子情書》這部電影，湯姆漢克飾演的Joe和梅格萊恩飾演的Kathleen，兩人完美演繹出在網路世界中相遇的悸動。現實生活中兩人的工作雖然互相牴觸，也各自有男女朋友，但在拋開真實身分的網路世界中，兩人的心靈卻是相通的。結局不出所料的有情人終成眷屬，給當時正興起的網路世界平添許多浪漫色彩。觀眾們心想：我是否也能在網路上遇見生命中的另外一半呢？

不只是愛情，網路上也有許多未曾謀面但意氣相投、甚至是路見不平拔刀相助的網友，他們或許在論壇上回答你無窮盡的問題，或是路過看見你網路留言給你安慰的陌生人。這些真實世界中可能永遠遇不到、卻在茫茫網海中相遇的人，在你人生某個時期與你發生共鳴。前一陣子在台灣知名網站的一則留學生太太被丈夫嫌棄不努力的心情貼文，在同是為愛走天涯的朋友間轉來轉去轉到我的眼前。放棄台灣的所有，在異地做什麼都加倍困難的心情，我不用真的認識這位太太，也能完全體會她的心情。同是天涯淪落人，相逢何必曾相識！

然而，我畢竟是個1970年代出生的人，周遭的網友們大都是曾經在真實世界中共同生活過的親人朋友。結婚離家後搬到加州 ，時間和台灣日夜顛倒，沒有辦法及時傳遞的心情，只好一個字一個字敲在網路上，等著被太平洋彼岸的親友看見。有了臉書 後，更可以把照片上傳到網站上，讓大家知道我們都好。跨越時間空間的親情友情，靠著網路得以延續。即便是同樣生活在同一個時區，但是各自忙碌沒時間見面的朋友們，也因為臉書上的訊息分享，知道對方的近況。雖然有人說臉書上的照片都是照「騙」，臉友們多是活在同溫層的一群人，我卻覺得臉書像一本生活的日記，提醒我曾經的憤怒、孤單、悲傷、喜悅；對孩子的期待、對家鄉的思念、對自我的懷疑、對人生的困惑。網路不只記錄了生活中的吉光片羽，也留下了發生過的狂風暴雨 。

原來，我們在網路上結交的不是網友，而是自己。和老友在網路上相聚，一起回憶過去的自己。每天在帳號上發言貼文，記錄現在的自己。在網站上向其他網友學習新知，了解時代發展，期許成為一個跟得上未來的自己。（寄自加州）