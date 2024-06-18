陰陽——生之哲學（下）

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中國人的命運觀

談中國人的命運觀，可以從民間廣泛流行的「五術」談起。

「五術」是山、醫、命、卜、相。除醫外，其他四者都直接關聯於「改運」，基本都屬方士之學，也常被溯源於《易經》。人們因對未來不確定而求諸於此，以為透過陰陽五行的去與補，就可改運。

這類道術林林總總，基本是你有所求，我就有所應。以「相」而言，面相、手相外，也摸骨相，連刻印的印相、命人名或店鋪名的「名相」都講究。論「命」則有「紫微斗數」、「子平八字推命術」、「星平會海」等。

這些都在推斷人的命運，也都以術數強調因果的關聯，它舉天人感應，很實務性地作用於人間——儘管不信的人看來，這裡充滿著神祕主義的色彩。

風水

以陰陽五行的消長來改變命運，不只用於個人運勢，還用於家族，甚且家族的「風水」就直接決定著個人命運。

以為改變風水即可改變命運，幾乎只在中國或它影響下的文化才這般強調。談風水，氣的流動是重點，「氣」指的是地理的內在之氣，看風水，又稱看「地理」，看的不是表象的地形起伏，是地氣內在的流動，所以講「脈」，你能生為帝王，是因祖居風水在「龍脈」，脈被截斷，運勢也就去了。

卜、相、命、風水之學看來難登大雅之堂，卻是上至公侯將相、下迄販夫走卒都關心的事，司馬光反對陰陽堪輿，但為先人營葬，迫於輿論仍得請堪輿師，朱熹則直接相信此道。中國的祖靈、天道乃至於泛靈信仰，總將現前的生命與山川大地、宇宙大化合在一起，而陰陽五行，就以「氣脈」將兩者密切相連。

中醫的身體觀

運勢外，氣脈也直接影響身體，由此而有了中國的身體觀，它包含中醫與道家修真，它們將人體視為小宇宙，以陰陽五行之生剋解釋人體，養生治病都不離此。經典醫書如《黃帝內經》、《難經》等固都在此鋪衍，名醫能神而化之更就因通透此理。

相對於西醫之作對照式的控制實驗，以數據歸納出身心的運行法則，中醫則將生命的能量、物質的屬性、運行的方式置諸陰陽五行，在其中作分合排比的推演。千百年來中國人就靠著中醫治病，面對疾病、戰亂，乃至於瘟疫，印證出它一定的有效性。

方法學上有「運作論」之說，意謂理論系統能內在自圓，最終又能得到外在印證，就說明這系統是有效的，其中的概念運作並不須在現象世界裡有其一對一的實物對應。就這樣，中醫所講的氣脈是不是能被證明像身體的其他器官般有其「具象」的物質存在，其實並不如某些人想像得那麼重要，更何況，「如人飲水，冷暖自知」，許多人的確都感受到了氣脈的存在。

丹道修真：氣脈的修證

談氣脈，更得談及中國的修仙。修仙是不待死後，就將生命轉至另一層次。這轉化如蛹之化蝶般，「羽化成仙」，生命成為另一種更高樣態的存在

修仙，主要是透過「煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛」來完成，最終「煉虛合道」，而「與日月同光，與天地同壽」。

修真成仙的法門，基本分為外丹與內丹。

外丹，是指服仙丹即可轉化身心，位列仙班。這很物理性的觀點與作為，間接促成了中國科學，尤其化學、冶金的發展，早期仙道較偏於此。

內丹，則是透過臟腑與氣脈中五行的相生相剋，讓陰陽在自體中冶煉，最終轉化成另一層次的生命，唐之後它較外丹興盛，成為主流。

內丹修行體系龐雜，由於涉及更高的生命層次，派別間並不好判準。但求仙是中國自來的夢，古時以巫通於天人，到仙則與天合一，它是將生命這小宇宙修成與大宇宙一般能量的「實證」作為。

正因建基在陰陽五行的氣脈身體觀上，中國的修仙帶有濃厚物質轉化，也就是質能轉換的味道，談的，不是離於此岸的寂滅涅槃，也非抽繹現實的抽象世界，是活生生從人到仙、出入於大化的「真人」，直扣的是這文化體對生命「活生生」的超越指向，映現的，仍是活脫脫的「生之哲學」。

修仙，讓天人有最實然的連接。如果說《易》是對現象的陰陽變化總結，「仙」就是體得這陰陽變化的終極實證。

為人處世與機運

命理、中醫、修真是陰陽觀念接於諸事之顯性或高明處，而其實，在行為價值上，它更無所不在。

就此，老子從「反者，道之動；弱者，道之用」立言，將之作了最徹底的體現。「聖賢不死，大盜不止」、「美言不信，信言不美」「弱之勝強，柔之勝剛」，這類「正言若反」的陳述深深地影響了中國人的為人處世，成為生命在面對進退、全其身心時的實然圭臬，如《菜根譚》就多此言：

恩裡由來生害，故快意時須早回頭；敗後或反成功，故拂心處莫便放手。

「生」之文明

總之，「家國天下」固是中國社會結構之本，但在這結構上讓氣血流動的卻是以陰陽為本的「生之哲學」；它滲透於中國文明之諸相，映照的是中國生活中最實然的部分。談中國，聚焦於倫理，只及於骨架，說陰陽，才真觸及血肉。中國人儘管將儒家置於檯面，真生活卻就滲透著道家觀點；文人固在老莊哲思中尋得悠遊空間，從統治階層到黎民百姓，更就以陰陽生剋作為現前立身乃至於面對不可知未來的參照。以此，生命乃能不僵於一處，有其生機。這是在「應然」的儒家架構外，更活生生的中國。

當然，事事若講生機、講變化，也仍有其流弊。只求借勢而用的帝王之術，其弊乃不僅是江湖之流的詐術而已。所以說，中國文化其高者固常在此，其低者也常因於此。

但無論如何，談陰陽，就是體認到萬象間那生生不息的流動，《易經》舉「天行健，君子以自強不息」，中國雖多災難，既以此「生生」為鵠的，最終，也就成就了幅員廣大、族裔繁盛的「生之文明」。（下）