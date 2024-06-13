黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（上）

黎東方教授夫婦收丹妮爾(右)為義女。（本報系資料照片）

第二次世界大戰從1939打到1945，迄今已經過去差不多八十年了，並沒有「是非成敗轉頭空」，其間很多「是非」，還有人在「秉筆直書算舊帳」，蓋懲前所以毖後也。

歷史學家黎東方教授生於1907年，於1998年謝世。最近網上傳出一分文件，是黎教授的影視錄音：二戰期間1942-1945美國給了我們什麼？回答FB網友問。訪問黎東方（第六版工作帶）。「一寸山河一寸血」製作小組提供。

影視錄音不知成於何時？但影像和聲音都非常清晰。全文是這樣的（為了存真，原文未加修飾）：

再有一點不同，給英國的物資，給蘇聯的物資，美國人負責任把東西送過來，至於怎麼樣用這些物資，英國人自己當家，蘇聯的人自己當家，給中國的物資不交給中華民國政府，也更不交給蔣介石，交給美國派來的那個史迪威將軍。他派史迪威將軍，名義上做蔣介石的中國戰區的參謀長，但是他絕對不聽蔣介石指揮，而且這個人，他把物資拿去他支配，他留下一大部分在印度，預備他自己打緬甸用，給中國的東西很少很少，所以我們得不到美國什麼好處。

這全世界滑稽的，造大飛機場，讓大轟炸機能夠下來的飛機場，不是用機器造的，是中國老百姓挖啊挖出來的，托石頭滾子滾出來的。所以用很多農民工人，這個農民來做工要發工錢，也發得很少啊，可是幾十萬人的工錢就很多了，每天發，老百姓沒有看過那麼多錢啊，就到小街上吃館子啦，吃麵啦，陽春麵啊，牛肉麵啊，這樣麵館都發了財啊，又想到對不起太太呀，買幾尺花洋布，給太太做一件新衣服啊，西洋布也貴啦，那麼每個人買得很少，加起來就很多，小鎮立刻東西賣光，那麼鄰居的縣分就把東西運來，就抬高物價了，這個是市場經濟啊，這個小地方的物價漲了，帶動了附近的大地方，就慢慢地帶動了全國。

另外一個原因使我們通貨膨脹。（財政部長）宋子文上台以後，他想從美國買黃金、金條啊，運到中國來，跟美國政府講好了，用（租借方案的）五億美金，動用二億，買相當的美金金條，到重慶來，同時在重慶公開的賣這些黃金。那宋子文的錯誤呢，不等到這些金條運來再賣，先賣，他想早一點壓這個通貨，所以就是每三萬法幣可以三個月以後給你們一兩黃金，我哥哥也花了三萬塊錢買了。

結果過了三個月啊，美國的金條不來，求他好難喔。這金條我們是賣給你了，沒有飛機裝啊，宋子文講，拿船也可以呀，那船很危險啊，我們自己派飛機來好不好？不好不好，我們用你們美國的民航機好不好？不好不好，要我們美國的軍用機有空再給你們運，就拖，後來拖到根本一點沒來了。再去問他，那個部長講，說不是你們講好了要用兩千萬美金的黃金嗎，不是都給完了，宋子文說，不是啊，給你寫好來的，借這個兩億美金啊，他說沒有吧，我記得是兩千萬，他說，我的部下，來來來那個次長，不是你同我講的中國要兩千萬美金的黃金條嗎？他說是啊，宋子文就把那個拿出來說，摩根索先生，這是你親筆寫的兩億。摩根索臉紅了，就大罵他的次長，那個次長，是美國共產黨黨員。

還有美國的阿兵哥，在中國用美金啊，說是中國政府怕美金把我們中國的金融市場給搞亂，說我們來換法幣給你好了，美國人說也請你們墊啊，以後還。抗戰完他這個錢沒有還，後來跟他要索還的時候，說每一個時間的法幣和美金的價格也不同，有官價、有黑價、有黑市，那麼我們的意思，照那時的官價算，官價常常變，美國人不肯，要照黑市，結果始終沒有說好。一直到抗戰完了，結果算下來，我們替他造飛機場的錢墊了，替他付薪水的錢墊了，還有八億六千萬的租借物資的錢，也還是欠我們的。但是美國政府對不起中國的政府，是鐵一般的事實，尤其是國務院這個帳算不清楚，因為西方的文化同我們中國文化不同，西方的字典裡面沒有相當於中國的「義」這個字，仁義道德的「義」，英文裡面沒有這個字，英文裡面有Justice，有Righteousness，沒有這個「義」字，有Loyalty，但是也不能完全翻譯成「義」。

到最近我們才發現，不跟日本索賠，蔣介石也是冤枉的，他派的代表在日本跟日本人拍桌子，大鬧要賠償，是美國人後來通知蔣介石，美國政府叫蔣介石不要日本賠償，因為我們需要把日本重新建設起來，抵抗蘇聯。你中國需要錢將來我們美國給你，美國給了沒有啊？這個美國的政府也覺得不好意思，說我們這樣好了，我們好朋友不必算得那麼清楚，我們承認是我們美國還欠你們中國的錢，我們在太平洋島上很多東西，有些島上有槍，有些島上還有小船，你們去拿好了，我們就答應了。好了，就拿太平洋很多島，幾千個島都有東西，答應了。那麼有沒有拿回來？我們沒有船去運啊，後來一直到了韓戰以後，美國才來美援，那些美援不是送給我們的喔，借的喔，要加利錢還，總而言之，我們政府交到了美國政府，總算領教了不少。

中國「領教」美國的還不止這些。羅斯福和邱吉爾為了促使蘇俄早日出兵打日本，在《雅爾達密約》中把外蒙古送給蘇俄。那是一百五十六萬四千餘平方公里的土地啊！羅、邱告訴史達林，你們拿去好了，沒有問題，蔣介石不會反抗。國家沒有力量，蔣介石當然不能不給。從此中華民國地圖的形狀，就從一片海棠葉變成一隻老母雞。老母雞，當然就任人宰割。

國與國交，唯利是從；自古皆然，於今為烈。十九世紀英國首相帕麥斯頓曾說：「A country does not have permanent friends, only permanent interests.」直譯就是國家沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。後來，英國另一首相邱吉爾說得更清楚，「國與國之間沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」這句話幾乎成了不成文的「國際法」。

尤有甚者，現在世局激盪，國際間對峙激烈，美國國務卿布林肯 在2024年2月慕尼黑國際安全會議上更語出驚人，他說：「If you're not at the table, you're on the menu.」意思就是，你不吃人，人家就吃你。也就是不為刀俎，即為魚肉。更深一層解釋，「不做美國的朋友，就是美國的敵人」。作為一位超級大國的首席外交官，布林肯所暴露的弱肉強食的世界觀，陰森而冷酷，教人不寒而慄。