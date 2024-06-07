林老師是我在學生時代結識的一位寫作前輩，當年通訊全賴書信往來，我們兩人成了名副其實的筆友。住在偏僻村子裡的我，時不時會收到林老師寄送的書籍，這些名家著作是我的精神糧食。林老師也常在信中提點寫作技巧，對我的文章評點鞭辟入裡，讀著來信，有如沐浴在和煦春風中。

這段亦師亦友的情誼，斷斷續續維持了將近十年的時光，直到我因家務繁忙，慢慢脫離寫作圈子，雙方書信往來漸稀。隨著我的飄洋過海，新移民的日子充塞抑鬰和愁苦，異域生活太過沉重，便和林老師失去聯繫。

仔細回想，斷了音訊的諸多理由都是推托，因為失去寫與讀的共同話題，因為怕有負林老師的期許，我像個任性的孩子，放掉手中的線，任由飄揚的風箏越飛越遠。

2020年新冠病毒如洪水 猛獸一般襲捲全球時，外子和我剛從職場退下，原本對於製定的旅遊計畫充滿期待，對於將要遨遊的風光滿懷憧憬，但烈燄般的興致禁不起疫情衝擊，頓時灰飛煙滅。困囿於四壁環繞的屋子裡，眼見染病死亡的人數節節上升，我終日惴惴不安、惶恐失措，深怕「沒有明天」的大劫突然降臨自身。回顧從前，憶想這一路走來，我到底丟失了哪些值得珍惜的人與事？盤算當下，我到底還有多少想做卻還沒付諸行動的計畫？

整理舊作和再度執筆，一直是懸在我心裡的念想，換個角度審視居家避疫的日子，也許是老天爺特地為我安排的。我窩在電腦前不停地敲敲打打，把所有發表在報紙上、讀本上的文字重整建檔，時時和文字玩捉迷藏，在語詞和起承轉合之間糾葛。

從群組裡得知，家鄉的四姊夫和大外甥未能免於新冠病毒的魔掌。林老師呢？他是否安好？網路魔法無邊，找個人不過是彈指之間的事。我在臉書 打上關鍵詞，屏幕上立即跳出林老師的資訊和動態。我猶豫了一會兒，終於在他的臉書上留下問候並附上署名。有些事不能等，我做了想做、該做的事。

三十多年的失聯，時間的長度稀薄了情誼的厚度，林老師和我會掉進「熟悉的陌生人」狀態嗎？沒料到太平洋彼岸迅即傳來回應，我們從昔日的筆友變身成為新世代的網友。我們互相提醒注意防護病毒。

舊作彙整終於大功告成，思前想後，周遭竟然找不到能為我的兒童讀物寫序的人。我向林老師求援，他竟然一口承諾，歡欣地攬下編輯重責。

2022年末，台灣的防疫措施完全解禁，寓居海外的人紛紛展翅歸故里。外子與我和林老師夫婦見了面。漫漫歲月不曾在彼此之間築起樊籬，生疏與尷尬分秒退去。

我們一行四人夜宿林老師妹夫開設的「幸福天使花園民宿」，次日一道搭乘渡輪遊日月潭 ，徜徉在遼闊的山光水色中，共賞雲霧自山巔氤氳飄飛，恍惚間，我神回四十年前度蜜月的時光，依稀聽見孩子留在九族文化村的歡笑。

三位幫我寫序的人，都是林老師出面請託的，一位是我求學時期的老師徐教授，另一位是三十多年前幾面之緣的黃教授，兩人都在一來一往的電郵中，對序文斟酌再斟酌。我從臉書聯繫上林老師，又從林老師那兒找回故舊。另一位願意為我寫序的許教授是誰？怎麼這般熱心？我看著林老師傳來的電郵郵址和電話號碼，一陣狐疑。我不敢冒然打電話，只好上傳稿件並致上謝意。

返美之後，我收到許教授傳來的序文稿，終於得以解惑。許教授在序文中提及，當我畢業任教職，提筆為孩子寫讀物時，他正在大學的求學路上；1992年許教授閱讀書評書目社刊印的得獎作品撰寫論文，三十年後竟然被我請託寫序再一次重溫作品，因而跌入年輕時的回憶。原來許教授和我早就是讀者與作者的交集，他和我才是「熟悉的陌生人」。如今學有專精的他，仍然孜孜矻矻地為孩子編寫讀物，能撥冗為我寫序，真叫我受寵若驚。讀著序文，我也墜入芳華正茂的青春年代。這段神奇的交會，是意外中的意外，鋪陳出「臉書尋人啟事」番外篇。

林老師就像資料庫，總能即時提供我當年沒保存的作品；林老師實事求是，我則得過且過，我們會為了詩作要不要空行、要不要標點而爭論，他總是舉例辨證企圖說服，甚至認為我編的目錄不完善，費心重整；我躁急沒耐性，認為只是一本留給家人的紀念書寫，不必如此大費周章，他則堅持力求完美。這一來一往，可以見證林老師賣力的心血。我不是千里馬，身邊卻有伯樂，這豈只是網友的情誼，簡直就如老師又像兄長一般地指導和照護。

處於當今科技日新月異的新世紀，虛擬世界多采多姿，來自網路的朋友如同一張密密麻麻的網，若能在眾多網友中碰上知心人，自當珍惜。（寄自加州）