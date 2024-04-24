在訓練成為獵人的其中一課，是獵人餐。料理的部分已經由部落媽媽完成，盛裝成一整個長桌的各式佳肴。但眼前沒有任何盤子與餐具，我站在豐盛的食物面前困惑，看著旁邊一疊濕漉漉的姑婆芋葉子，像是剛洗好的模樣。

吃飯還要人教，究竟是怎麼一回事？布農族的獵人小馬說，不要小看獵人餐，有的人真的不會用手吃飯。

我一聽，眼睛瞪大，回想不起來自己最近一次用手拿取食物放進嘴巴，是什麼時候？

「你為什麼不讓小孩用手吃飯？這樣他們怎麼會知道食物的形狀？」小馬分享，當部落的老人家這樣問他，關於下一代的生活教育，為何沒有包含用手取食，彷彿面臨一種文化傳承的斷層。

我想起自己身邊的朋友，大多都是把小孩放好，手機架好，就開始餵食。吃飯不像吃飯，更像是吃手機，看影片，吃遊戲。用餐完的小孩，腦中烙印的不是食物的形狀，更多是聲光效果的回放；入口後，滋養身體的食物究竟長什麼樣子，不知道。

用聽的沒有太多感受，小馬帶頭示範，我跟著拿起一片洗乾淨的姑婆芋葉，嘗試動手抓飯、抓配菜，拿回面前，一手一口地餵自己，我才明白，什麼叫食物的形狀。

因為不習慣，比起餐具，用手取食似乎動用更多的肌肉控制；不是不熟悉自己的手，而是不習慣手指也會被放進嘴裡。嘴要張得比平常大，還要一定程度的仰頭，好讓食物更易入口。光是身體配合「進食」，調整結構，心理狀態就會改變；尤其吃得不流暢，會需要投入比平常更多的專注。

入口前，多了溫度、質地、觸感的各種資訊，抓取的力道太輕或太重，導致抓碎食物，或中途掉落；不得不改變食物的形狀，重新捏塑，像手先幫身體咀嚼了幾下，也拉近食物與身體的關係。

每一口飯的形狀都變得不一樣，不像用湯匙或用筷子；過程中，我不斷調整抓取的方式，與手指聚合的結構；飯粒卻依然掉個不停，吃到最後，不像是吃飯，而是在吃自己的手。

有多久，沒有機會可以吃到自己的手？近日有感疫情 逐漸落幕的氛圍，亦同樣令人感謝。

不僅品嘗食物，同時一道品嘗自己的手；好似我把食物順利放進嘴裡之前，我的手也一起幫我品嘗了食物的外層；隨後我也一併嘗嘗，嘗過食物的手的滋味。

不只跟食物更親近，也不只用眼睛認識食物形狀。在那烤火的夜晚，每個人都用不同的方式，吃著相同的食物；但所有的食物，在每個人的手中各自形塑，還未進入身體中，就已經長得不盡相同。尤其自己在吃的過程中，遇到比較難抓取入口的，也會忍不住偷偷看別人是怎麼幫自己配飯配菜地吃；每個人進食的習慣不同，如何選擇搭配，也成了有趣的觀察。

究竟什麼是文明？顧火，一邊添柴，剛剛吃過食物的手，現在當著我的面，彷彿正嘗了嘗木頭。