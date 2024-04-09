我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

傾聽

林育靖
圖╱林信義
圖╱林信義

兒時看《媽祖》電視劇，最愛見到千里眼和順風耳大顯神通，世事都逃不過他們的超能力──當千里眼以手靠前額、雙眼忽然睜得銅鈴大、又像伸縮望遠鏡般拉長，一舉一動盡收眼底；當順風耳以手攏大耳、吸塵器般迅敏的抽納氣流，再微細的聲波也隨之灌入耳腔。他們如此威風，卻不跋扈張狂，隨侍媽祖左右，需要時跳出來收集資料，然後退下，讓媽祖做評斷。

如果善惡都能那樣精準地被掌握，該有多好，但即使是本領高強的千里眼和順風耳，也有失誤的時候，例如只查點了片段，斷章取義，冤枉了好人，縱容了壞人，斯文卻狡詐的公子多逍遙一些時日，外剛內柔的姑娘多嘗受幾番委屈，幸而故事總是完滿的，媽祖最終不會錯怪或是錯放，不是不報，時候未到。

因為人間始終無法達成此般公平的境界，所以我們寄託，祈願千里眼和順風耳的出巡，提醒人勿以惡小而為之。媽祖轎下鑽過成千上萬卑微的心願，千里眼和順風耳呀，要明察秋毫。

只是千里眼和順風耳大概也沒猜到，先是話筒捎來不可思議的遠方消息，接著一躍雲端，無邊無際的視野，凡夫俗子亦毫無窒礙的觀賞地球彼端世界，我說你聽，你演我看，任何事都不會錯過。

然則當我們看得愈遠、聽得愈多，會不會漸漸忘了自己真正的模樣，而心靈深處的輕喚低吟，彷若水缸中金魚獨語，開闔開闔，再無暇傾聽？

雲端

上一則

兒子學醫二三事

下一則

文藝青年打造護國神山——台積電創辦元老曾繁城的徬徨少年時及半世紀半導體人生（中）

延伸閱讀

白沙屯媽急行回鑾 二度福佑重傷小姊妹

白沙屯媽急行回鑾 二度福佑重傷小姊妹
白沙屯媽祖抵朝天宮 逾20萬人湧入

白沙屯媽祖抵朝天宮 逾20萬人湧入
大馬超商「阿拉」襪子惹議 業者：中國供應商錯放產品

大馬超商「阿拉」襪子惹議 業者：中國供應商錯放產品
白沙屯媽隔18年再駐駕鎮瀾宮 可望為搶救的2姊妹祈福

白沙屯媽隔18年再駐駕鎮瀾宮 可望為搶救的2姊妹祈福

熱門新聞

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因陸夯劇《繁花》，人氣與銷售雙重提升。（本報系資料照片）

用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

2024-04-02 02:02

最壞的打算

2024-04-05 02:01
非洲傳統菜市場內出售可食的土塊，聞起來有點水果香味。（圖片提供．萍萍）

市場裡的人生體驗

2024-04-05 02:02
筆者在洛杉磯參加一個學生的女兒出閣婚宴。（圖／作者黃思義提供）

人生何處不相逢

2024-04-05 02:00

候機室失竊記

2024-04-02 02:00
圖／123RF

日常生活的微光

2024-04-03 02:02

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練