小時候我最愛陪媽媽上菜市場，買各樣食材和零食。走在擁擠喧譁熱鬧之中，觀察大人們的交易互動，學習媽媽如何與朋友和商販聊天，頗覺有趣。長大赴美留學，每周開車去超市買菜，形成一種既定的公式流程：走訪貨架，購物裝籃，買完結帳，開車回家。總覺得少掉了某一種在菜市場與人交流的人間煙火味。後來，我終於在美國的跳蚤市場裡找回了那種與人互動的樂趣。

夏秋時節，每逢周末，最令我嚮往的地方就是在新澤西州 中西部的金塊（Golden Nugget）跳蚤市場。市場位於德拉瓦河畔（Delaware River），背面被青翠的山谷環抱著。開往市場的沿途充滿了大自然風光，美不勝收。足以教人忘卻過去一個星期裡所有的忙碌與憂煩。

在這跳蚤市場裡，賣的多半是舊貨與骨董，偶爾也有全新的貨品。稍稍用心，或許能找到驚喜，買到寶貝。但若想買得划算，端看個人眼光和討價還價的能耐。小販們個個能說善道，殷勤地與顧客打招呼，招攬生意。逛市場的人臉上也都掛著客氣與愉悅。市場裡有五花八門的貨物，充滿生機與活力。從入口處，一眼便能看到許多吸引眼球的物品：強力磁鐵、玩具、漂亮首飾、各式衣物、放大鏡、望遠鏡、顯微鏡、牙科診所的工具、舊的樂器、各種鑰匙……甚至還有一些該被禁售的東西，如犀牛角和舊式槍枝武器。

在這跳蚤市場裡還可以見識到多元文化的產品。我很驚訝地看到一些中國陶瓷骨董、袁大頭硬幣，還有一個畫著一匹駿馬的小屏風。此外，還發現日本的浮世繪、一個木製的俄羅斯 娃娃玩具、以及非洲布基納法索（Burkina Faso）的傳統圖騰雕刻與面具裝飾等。

我抱著無所求而逛的心情走訪每一個攤位，很快就結識了一些年長的小販，聽他們娓娓訴說自身的經歷與心境。跳蚤市場裡的攤位雖然多但總是供不應求。這些長者卻樂意每次花三十美元租下一個攤位，只為參與盛況，不在乎賺錢。縱然沒有多少進帳，卻還是風雨無阻，爭取擺攤，既能湊熱鬧，又可打發時間，更因為他們最愛的是與人交流。鼎沸的人氣與溫馨的人情或能加強他們的存在感和幸福感。我也樂意被如此的氣氛深深感染。

突然聞到食物的香味，探頭望去，原來不遠處正在賣玉米和熱騰騰剛出爐的點心。此時，我的耳際卻聽到由後方傳來一句「你好」，一個大鬍子老美正用一種帶著美國腔的中文向我打招呼。他在試探我是否聽得懂中文，並期待我的反應。原來他只會這一句中文，卻敲開了與我交談的窗口。這位大鬍子是來自農夫市場的約翰大叔。他笑口常開，聲音宏亮，又見多識廣，樂於助人。他的攤位擺放的是花園工具與廚具。他有化工博士的學歷，曾經從事過多種不同的職業。他喜歡以哲學的高度俯瞰人生，並詮釋當下的社會時局。

在約翰大叔的斜對面有一對母子。他們的攤位就像是自家的車庫拍賣，都是自家用舊的物品。大叔私下透露說，他們是孤兒寡母，生活挺艱難。我聽懂了他含蓄的意思，便前去捧場。我跟那對母子買了一個蝴蝶標本。在聊天中，得知他們經濟條件不好，但仍希望能賺夠錢，好去歐洲玩一趟。他們雖窮卻還是有著夢想。

我一轉身突然看到海倫。她和我一樣，也是這跳蚤市場中的常客。有一回，我看到海倫因為小腿抽筋而痛苦地呻吟。我扶她去坐在椅子上，教她將腳尖往上翹起，才幾分鐘就得到緩解。她對此非常感激，以後每次相遇，她都會很客氣地與我攀談。海倫是個園藝愛好者，擅長種植花卉蔬果。我正好也對種植蔬果感興趣。所以經常向她請教。

人的交往是建立在互信的基礎上。走到市場的邊隅，我看上了一台天文望遠鏡。賣主名叫彼得。他瘦削的臉頰上掛著一副深度眼鏡，頗有書卷氣質。他不厭其煩地向我解說如何使用天文望遠鏡。當我發現身上的錢不夠時，不好意思地對他說等下一次再買。彼得卻很慷慨地提議讓我把望遠鏡先帶回家使用，如果我滿意，下周再回來付錢，否則就拿回來退。他對我這個素昧平生的陌生人竟如此信任，讓我既驚訝又感動。

我在跳蚤市場中遇到的朋友大都是一些淳樸的人們。來逛市場的人多是中產階級的普羅大眾，冀望能撿選一些既便宜又好的貨物。在此擺攤的小販多半屬於低收入 戶，他們之中極大部分代表了美國中低層的百姓，卻活著像是人生的藝術家。他們之間擁有很密切的人際關係，真誠和善，樂於助人。他們追求的不僅是利益，更想收穫生活中的愉悅。徐志摩說：「無論你遇見誰，他都是你生命該出現的人，絕非偶然，他一定會教會你一些什麼。」在跳蚤市場裡，人人是老師，處處是課堂。（寄自新澤西州）