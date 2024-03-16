我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

郊野的孤挺花

王岫
孤挺花。（攝影∕王岫）
孤挺花。（攝影∕王岫）

原想到安康郊野的台大農場，看看三十年前記憶中的稻禾和荷塘；沒想到那裡幾已變成一片廢棄農田，且已禁止人進入了。

只好到旁邊小山路走走。沒看到荷花，倒是在巷弄民宅前，看到一位阿婆黃昏中正在澆花。近似七、八十歲的她，種了不少盆栽，蘭嶼秋海棠特別多，但唯獨把兩株孤挺花種在隔壁沒有屋簷的洗石牆下的地面上。

想來阿婆是有經驗的綠手指，知道孤挺花愛日照；沒有屋簷，春暖的夕陽，能讓孤挺花更加鮮豔，不致像許多花種，一到下午後就垂頭喪氣的。

人說孤挺花的花語是「喋喋不休」，想來這僅是指其盛開時，花朵綿密擁擠成簇，好似在互相講話，聊個不停。其實我倒覺得孤挺花有個靜默孤獨而躲匿的心，台北植物園的孤挺花就是長在最不明顯的靠荷塘小島的邊緣區；遊客若非駐足，經常不知其存在。她的名字，不就是有個「孤」字嗎？她應該也是把所有與其他花種的競豔心事，學會放下，只挺立地和自己的夥伴，在角落綻放自我而已。阿婆大概了解她們，所以把她們另外安置在隔鄰的洗石牆下。

現在已少見的洗石牆作為背景，拍下的孤挺花，竟然覺得像彩繪在牆上似的，與房舍結合成一體了。郊野的阿婆，好像也知道擺設的意境之美。

植物園

上一則

自然現象

下一則

迷戀傳統市場

延伸閱讀

日79歲翁誤踩油門 東大寺前暴衝撞上遊客1死1傷

日79歲翁誤踩油門 東大寺前暴衝撞上遊客1死1傷
日本東大寺外汽車撞2人 來自台灣62歲男性頭部重創不治

日本東大寺外汽車撞2人 來自台灣62歲男性頭部重創不治
玫瑰傳愛「不環保」 環團揭1原因：可以改送向日葵

玫瑰傳愛「不環保」 環團揭1原因：可以改送向日葵
西雙版納植物園活植物超過1萬種 傳承傣族民族醫學

西雙版納植物園活植物超過1萬種 傳承傣族民族醫學

熱門新聞

老人止嗆咳的法寶

2024-03-08 01:00
清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02
在董事長劉揚偉的帶領下，鴻海不僅持續朝向ESG邁進，更快速朝向「以人為本」的目標前進。（記者蕭君暉／攝影）

鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心

2024-03-13 07:00
布達佩斯中央市場的美食。（圖片提供∕趙橋）

世界各地市場的味蕾奇遇（上）

2024-03-09 01:02
新貓友Lumi。（圖片提供∕張硯北）

我的新貓友

2024-03-11 02:02

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜