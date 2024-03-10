世界各地市場的味蕾奇遇（下）

洞里薩湖水上市場。（圖片提供∕趙橋）

柬埔寨洞里薩湖水上市埸

旅遊的途中也會見識到一些很特殊的市場，細看了吳哥窟千年傳奇的廟宇和石雕後，我們來到了東南亞最大的內陸湖——洞里薩湖（Tonlé Sap），高棉語意為「大湖」，以獨特的生態系統和水上文化而聞名。

洞里薩湖的面積可因乾季和雨季之差別有極大的變化。雨季時湖水擴張，形成一片廣大的水域，最大面積可達一萬五千二百六十平方公里，乾季湖水收縮，露出一片廣大的沼澤地。湖的周邊住有從越南、緬甸而來的三百多萬的漁民，靠捕漁為生而臨水而居，組成了可觀的水上村落。水上的交通相當繁忙，載著旅客的大小船來來去去，穿梭於漂浮的由木板、茅草、鐵皮搭建的簡陋水上屋子。學校、教堂、菜市場、警察局、診所和商店，都井然有序地漂浮在湖中，眼前所見是一片寫實又毫無修飾的水上人家生活。生活條件艱苦的居民做些遊客生意，不時看到划著小船的婦女兜售商品，林林種種的有飲料、當地特產、小紀念品等，還有捧著一串香蕉求售的，小朋友也登上遊覽船為遊客做肩膀按摩，賺些小費。各種小貨船穿梭在煙波浩渺的湖面，散發出水上市場特有的魅力。

我們停靠一處較大的水上商店及餐廳，兩位討生活的小男孩，脖子上掛著蠕動的小蟒蛇向遊客微笑，讓大膽的遊客接手拍照。這裡的魚獲很豐富，餐廳的露天廚房正在處理一條活蹦亂跳剛捕獲的大魚，四周環繞著土黃色的湖水，空氣中瀰漫著濃厚的魚腥味 。因為擔心衛生環境不佳，我們只點了一串碳烤魚塊，湖魚有些泥土味，但是很鮮美。離開時，我回首看著那些皮膚黝黑、明眸大眼的柬埔寨小孩，心中湧上難以表達的惆悵和無奈，也期望這群天真且質樸的小朋友能迎來更美好的明天。

嘉義布袋鎮魚市場

有一次回台灣探親，家人帶我到南部著名的嘉義布袋鎮魚市場。聽到要去魚市場，感覺那裡就是地上溼答答的，不時還會飄來生鮮海產的味道。但是走進這個觀光 魚市場後，我完全改觀。只見整齊亮麗的攤位上擺的各式海鮮，像是準備送入廚房的寶藏，讓人驚豔連連。我目不暇給地見識了各種陌生且五顏六色的魚類、海螺、海膽、扇貝、肥美的季節紅蟳（螃蟹）、章魚、魷魚……等形狀各異的海鮮一字排開。在這裡不僅可以看見許多漁販叫賣新鮮魚貨的場面，也能品嘗當天從漁船上卸下來的最新鮮漁獲。

在市場的路口處有油炸海鮮攤販，來一串炸花枝丸、蚵嗲（牡蠣餅）或鹽酥蝦，吃得滿嘴的油酥芳香後，再來個鮪魚手捲壽司，那新鮮魚味與美乃滋醬的酸甜交融，瞬間帶來一股清爽的口感。來此必定是大啖海鮮，在一家小有名氣的餐館坐定，先來份雙拼的冷盤——和風涼拌魚皮及鯊魚煙，清脆又爽口。蚵仔是本地養殖的牡蠣，汆燙恰到好處的蚵仔沾上五味醬或山葵芥末，肥美多汁滑潤。清蒸午仔魚，加上蒜、薑、樹子等調味料清蒸，肉質軟嫩，油脂豐富。店家自做的飽滿豐富的手工蚵捲，幾乎是每桌必點的美味，用豬網紗包裹蚵仔、絞肉、韭菜、生薑與魚漿後，下鍋炸到外酥內軟。烏魚子炒飯是餐廳的招牌料理，簡單的炒飯能如此好吃，粒粒分明且軟硬乾濕適中，大方的店家放了大把切碎的的乾烏魚子，吃得滿口豪華感。

紐約的雀兒喜市場

每次有朋友來紐約市旅遊，我這位紐約人也會充當在地的導遊。有兩個必去的熱門景點，漫步由廢鐵道改建而成的空中花園步道「高線公園」（High Line Park），然後再去鄰近的雀兒喜市場（Chelsea Market）閒逛嘗美食。市場的前身是餅乾工廠，著名的Oreo餅乾誕生地，工廠遷外地後，外觀為紅磚牆的大樓搖身一變成了美食和購物的綜合市場，被稱為「紐約人的廚房」。大樓保留了前身的工廠老舊風格，市場內仍有鐵製地板，工業用風扇，外露的管線。迷人的上世紀早期風貌，成為外來觀光客打卡拍照的著名景點。市場內有不少特殊的食品店，有一家專賣義大利 麵，櫥窗類各色的麵食，讓人看得眼花撩亂，不知不覺中就會掏錢買些回去嘗嘗。喜歡布朗尼的人不可錯過市場內一家著名的專賣店，一塊塊小巧可愛的布朗尼有多達十幾種口味，胡桃、咖啡、櫻桃口味頂受歡迎。還有一家茶葉專賣店，有頂級的阿薩姆紅茶、錫蘭紅茶、英國花茶、德國水果茶……等等數百種進口茶葉。喜歡喝葡萄酒的人，一定會駐足一家有來自世界各地各個年分美酒的酒莊，專業的店員為顧客解答有關酒的疑問。