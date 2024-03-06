洛杉磯 道場正熱鬧滾滾地舉辦集會。我在人聲喧騰中安靜地坐在一角。那是我慣常的應對模式——眾聲喧譁中，孤獨地守住自己的一方靜謐。

突然聽見有聲音在我耳畔響起：「謝謝妳！」

我循著聲音來源轉過頭去，一個有過數面之緣的女士，正笑吟吟地看著我。

我見過她，在台灣閉關的道場裡。但總是隔著相當距離，不曾交談。我只知道她來自遙遠的美國，是一個看上去沉默而矜持的貴婦。即使在道場中穿著一式一樣的制式服裝，仍然掩不住她一身煥發的貴氣。

「謝謝妳！」她見我一臉的驚訝，又重複說了一次。

我鐵定是一臉問號，完全無從推知她的謝謝從何而來。她笑著伸出手來，把我拉出聚會大廳，這才娓娓說起一段陳年舊事。

此前數年她到台灣閉關，正是和我打過幾次照面的那次。入關後她苦於頭痛，理所當然找上駐在閉關道場的知名氣功師。聽說此人出手必有神效，偏偏她一連求診兩個禮拜，頭痛的惡魔依然不動如山。

頭痛不肯讓步，擾得她坐立不安，日常進行的打坐、上課，她索性放棄。可長日漫漫，她無意中晃進圖書室，在群書中翻到一本讀經筆記，居然就在一則宗教故事裡覷見頭痛解方。

故事寫的是宋代的妙高禪師，為求精進，隻身隱於深山修行。此人深信「不入虎穴焉得虎子」，刻意選在懸崖邊上打坐。尋常打坐最忌昏沉，他選擇的危崖，足以讓他在昏沉之際墜落。隨時有喪命的威脅，這下總不至於瞌睡了吧？

很不幸，肉體終究是肉體，未必與高昂的鬥志相應。有一天睡神的魔力大到完全制服肉體時，禪師隨順地心引力往前一栽。在迅速下墜的當口，他想到小命從此休矣，不想半途卻有人抱住他。他問對方是誰──居然是佛教知名的護法韋馱。他一則以喜一則以驚，萬萬沒想到獨自潛隱深山，竟然有護法相隨，而且還是大名鼎鼎的韋馱。知道自己小命無虞的下一秒，他隨即生出另一個念想，忍不住便問：「像我這樣的修行人有多少？」

韋馱逮住妙高問句裡的得意，大喝一聲：「如恆河沙數！」緊接著韋馱說道：「因為你貢高我慢這一念，我二十世不再護你的法！」

妙高當下慚愧不已，不禁放聲大哭。

這個故事有個歡喜結局。妙高痛哭是發自內心的愧悔，因此足以折抵漫長的二十世。韋馱護法如故，而妙高，最終也修成正果。至今仍矗立在浙江奉化的雪竇寺，即是當朝太后斥資為妙高興建的，也是當年禪師修行的見證。

一個充滿教化意味的宗教故事。那本讀經筆記確是出自我的手筆。

可是，因為書中改寫的故事謝我？

眼前的女士雙目含笑，淺淺的笑意中帶著些許迷離。

「我在妙高的故事中看見自己。韋馱菩薩那聲怒斥好像就是在責備我──我頭痛的毛病不為別的，其實就來自我的貢高我慢。」

她沒詳述自己如何貢高我慢，我也沒往下追問。只知她後來逕自向位列無形的仙佛深深懺悔。困擾她兩個禮拜有餘的頭痛居然就此不藥而癒。

唐代神醫孫思邈著有神作《備急千金要方》，而這位可敬的女士汲引的「頭痛千金要方」居然來自宋代的宗教故事。

活過知命之年，人生路上我見過形形色色的眾生，多的是只知以教條「修理」別人，卻不知「修正」自己的「修行人」。而這位高貴的女士，卻只因一則完全不相干的故事，甘願「對號入座」，而且潛心反躬自省，真是了不起！

那是2019年夏天的往事了。2023年秋初，我再度赴美。聽說這位可敬的女士已不在人世。我忍不住在課堂上分享她「省懺治頭痛」的故事，一則紀念故人，一則也向故人致敬。

病從難處克將去。說來不難，實則大不易。