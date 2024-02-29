施明德(左)與野夫。（圖片提供∕野夫）

5.

我不是那種容易埋下斧頭放棄仇恨的人，我一直認為，吾族之所以代復一代永遠不乏屠伯和人型獸，是因為作惡行兇沒有代價，或者被時光和淡仇者赦免。社會整體轉型，當然需要和解，沒有和解就沒有合族的未來。施明德 這種曾經身負奇恥大仇的人，早在上個世紀九○年代就率先提出「大和解」的理念，這是他作為兩任黨魁應有的遠見和度量，也是他教徒世家基因中的慈悲和仁愛。

但是，以德報怨，何以報德呢？

和平轉型固然是一族之萬幸，也是手握刀柄迷戀權力者，機關算盡無計可施之後的理性妥協和退讓。獨夫之所以能獨掌樞機，乃因還有萬千的毒人為之荼毒生民。這些從來視生命如草芥的鷹犬，以服從上諭為藉口，以養家糊口為托詞，天良泯盡而只知效忠輸誠於飼養者。當他們的主子棄刀言和之後，他們轉瞬血盆洗手，就能一笑而過；從此隱身於煙火人間，當初的凶殘化為淡忘的浮雲，永遠不被問罪清算，甚至不被刻入史冊以讓後世警醒且知恥——那這樣的轉型，真正實現了正義嗎？

施明德先生看著我逼視的眼睛，語重心長地回道——我們必須面對真實的歷史，歷史的真相是，我們並不是通過革命和戰爭贏得勝利的。民間的抗爭和國際的非議，形成的只是壓力。事實上台灣執政黨走到那一刻，並不是完全失去了暴力維持的能量。當他們願意開放黨禁，且承諾未來的票選輪替時，我們所有的同仁都只會接受。每個人的生命都是生命，革命者流血是手段而不是目的。我們既然接受了這樣的有序轉型，組黨競爭，就意味著我們事先承認了對手黨的合法性，也預示著整個民間社會都提前達成了對該黨往日惡業的原諒。我們不能在競選上台之後，再去一一追究所有曾經的幫兇。如果那樣，那既不符法理，也不孚誠信。民主社會正常的黨爭，就會繼續淪為血腥的命爭，人民就會繼續綁定在仇恨的鐵枷之上……

6.

那一夜，初冬的台北涼意毫無。他卸下西裝禮帽如掛起戰甲，病後之身竟然難得地與我們端起了酒杯。金門高粱，他二十出頭就在那小小島嶼開始痛飲的烈酒，至今依然還能點燃他的談興。也許正是在某次沉醉之後，這群烈血豹膽的少壯軍士，開始了他們改變自己乃至於改變一島命運的密謀。那真是刀頭舔血的使命啊，每一個罪名在軍管戒嚴時代都足以致命。一敗再敗，毫無勝算的以命相搏，最終，他竟然如他最後的回憶錄所名——《能夠看到明天的太陽》。

這是他那時剛剛完成的著述，可想而知，台灣有多少出版社渴望搶到這樣的書稿。但是他跟我們說——我不需要正式出版了，我自己印刷了兩百部，每部定價兩萬。願意花如此昂貴書款購買的，才是我真正的讀者。這一部是唯一贈送給你的，因為我們曾經相似的命運。

他鄭重地在酒桌上簽字給我，我帶給他的禮物，正好也是我的新著——《活著為了見證》。兩個書名異曲同工，都有著自我激勵拯救的寓意和賦命。我們拿著彼此的書合影紀念，他已鬚髮蒼蒼，我也雙鬢夾霜了。隔著整整一輩，隔著遙遙一海，他已經看見了他們的太陽，而我，當然還得繼續去見證。

我說我剛去綠島拜謁了你的獄舍，他笑問與你那邊的相比如何？我說一個師父教的，幾乎別無二致。周董也是過來人，我們說起各自一些細節，在如此和平清夜，頓時發出老囚劫後重逢般的哈哈爆笑。好像我們與這個世界，真正達成了某種程度的和解。

臨別之際，我說我作為純粹的個人朋友，真想邀請你和周董去我家鄉鄂西看看，那裡山河表裡，也算是民國故地。他略顯沉重地說——我當然願去中國看看，只是你知道我的平生追求和主張。如果兩岸還需要台胞證和陸胞證才能互通往來，我就不能去……

話說到此，我才突然意識到他的堅持，以及婉拒背後的深意。我們深深相擁，然後再拱手抱拳，施禮作別在街面的霓虹下。我們目送他攜夫人健步遠去的背影，消失在台北的市聲燈影後。那時我就在想，這一面大抵便是最後一面了。

這個兩度榮獲諾貝爾 和平獎提名的男人，這個振臂一呼百萬影從的在野領袖，他已經完成了他一生的使命，再也不會重返政治舞台的聚光燈下了。他曾經反抗的黨、創立的黨及其退出的黨，乃至於後來新生的黨，都未必還能容下他那荷戟舞干戚的霸氣英姿。他注定是孤獨的英雄，是民國百年最後一代古典大俠；此後的華族史書，再也難見這樣的人物了。

生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。宋朝一個奇女子的詩，彷彿真是為今日之他所寫，他依舊是那個永遠不肯過江的男人。

謹以此文，敬輓這位杯酒訂交的大兄。嗚呼，尚饗。（下）