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扯雲話（下）

喬葉（葉遊記）
夕陽西下，天空飄浮萬朵高積雲。（本報系資料照片）
夕陽西下，天空飄浮萬朵高積雲。（本報系資料照片）

雲彩廠

某天下班時分，我坐網約車，和師傅說起北京的雲——那天的雲彩也很好看。

咱們這雲呀，有時候是別處來的。他突然說。

從哪兒來的？

內蒙古有專門生產雲的雲彩廠，你不知道？

是嗎？我驚訝了。

我也是聽別人說的。說那邊有廠子就是專門生產雲彩的。根據風向，生產出來以後就能飄到咱們這裡，跟趕羊似的。

好吧。我有些信了。他那口氣，讓我很願意信。

我好想去那樣的廠子裡看看啊。

張老師說

關於雲的消息基本都來自於北京日報。我有些懷疑是不是報社裡有一份專門看雲的工作，若果真如此，我簡直都有些想要應聘了。除了跟蹤報導雲，還有配套文章介紹雲的相關知識。如近日的雲是什麼雲，為什麼會這麼美之類的。時不時的，就會看到有位名叫張明英的氣象專家被記者採訪，他是北京氣象台高級工程師，我一直以為是位女士，查了資料才知道是位男士。

以張老師的說法，北京夏季最常見的這種雲叫對流雲。如果低層中的空氣溫度明顯高於高層的空氣溫度時，大氣就處在一種不穩定狀態，低層暖空氣會做上升運動，從而形成對流。上升運動的暖空氣溫度不斷降低，當達到凝結高度後，水汽就會凝結形成雲，這就是對流雲。一般來說，對流雲根據對流強度分三個階段，初期形成的是淡積雲，這樣的雲特點是雲體較鬆散，雲頂向上凸起，底部又相對平坦，看上去很蓬鬆，好似朵朵棉花糖在天空中飄浮。如果對流不那麼強烈，這種雲朵出現時就是晴天，在蔚藍天空的映襯下，看上去更加潔白無瑕。對流旺盛時的對流雲就是濃積雲和積雨雲，雲體如山似塔地層疊在一起，此時就預示著雷雨、冰雹等強對流天氣要來。

從張老師這裡我還知道了「東北冷渦」，來自於東北地區高空冷渦天氣系統，被簡稱為「東北冷渦」，它會使高空大氣溫度明顯變低，從而使高低空氣溫差變大而造成大氣的不穩定，在不穩定的大氣層結條件下，極易產生空氣上下的熱對流，低層空氣上升遇冷……雲來了。

東北冷渦系統四季都有，初夏時節往往表現得更突出，極易產生強對流天氣，表現在空中就是雲層複雜，雲的種類繁多，且此時的北京還沒有進入三伏天，空氣濕度小，所以大氣也很透亮，能見度比較好，藍天更藍，雲朵自然也更美。因此初夏可以說是北京觀雲的最好時節。

為什麼有時候可以連續好幾天看到多姿多彩、形態各異的美雲？

張老師說，因為冷渦系統比較穩定，往往可以在原地維持三到五天。

看著伸手可摘的雲到底有多低？

張老師說，看著很低的雲其實也都在七、八千米的高空，所以濕度和能見度特別重要。南方的淡積雲美感就弱，那是因為水汽含量較大，輪廓不如北方的淡積雲清晰，視覺效果自然也會差一些。

西山那一抹晚霞

對流雲愛變且善變，往往是午後雲層逐漸增加，太陽落山前後雲層減弱，此時光線照在雲體上就可能出現豔光四射的晚霞。這種光線也有說法，叫「丁達爾效應」。我惰性大，難得早起，沒賞過朝霞。西山的晚霞卻是經常看的。確實美極。曾聽人說，徐志摩有言：「北京的靈性，全在西山那一抹晚霞」。便上心去找出處，卻怎麼也找不著。後來便也作罷了。就當這話是他說的吧，確實也像是他說的，畢竟他寫過那麼多有雲的詩句。如〈再別康橋〉裡「我輕輕地招手，作別西天的雲彩」。又如〈偶然〉裡「我是天空裡的一片雲，偶然投影在你的波心」。毋庸置疑，他是一定是愛雲的人。

突然又想起上世紀七、八十年代在鄉間的日子，也有很多雲。鄉親們走到路上，抬頭看一看天，隨口就能說出雲句：

八月十五雲遮月，正月十五雪打燈

白雲黑雲對著跑，這場冰雹不會小

早燒連陰晚燒晴，中午燒雲雨不停

天上花花雲，地上曬死人。

日落烏雲漲，半夜聽雨響。

黑雲接駕，不陰就下。

掃帚雲，三五日內雨淋淋。

雲下山，地不乾。

疙瘩雲，冷臨門。

……

優美如詩。全都是。關鍵的是常常確實很準。

很多同齡女孩的名字——是的，在我心裡，她們還是女孩的模樣。有很多女孩的名字裡都帶有「雲」，在我的記憶裡，七八十來個女孩子裡，必有一個名雲。愛雲，彩雲，秀雲，麗雲，小雲，巧雲，而叫巧雲的這個，大概率生在七月七前後。「七月七，看巧雲」。七夕前後雨水豐沛，「七月七，眼淚滴」，這雨就是織女在抹眼淚。雨由雲成，雲樣便也豐富，謂之「巧雲」。看巧雲要找一個安靜地方，比如躲在樹下頭，一邊看著雲，一邊在心裡想。心裡想什麼，雲就會變成什麼。我試過，果然如此。（下）（寄自北京）

黃花、藍天、白雲加上情人，美得讓人迷醉。（本報系資料照片）
黃花、藍天、白雲加上情人，美得讓人迷醉。（本報系資料照片）

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