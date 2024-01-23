勝益走進會場，看見前妻茹薏以未亡人身分穿梭在弔唁的人群中，像隻黑色花蝴蝶。那一身緞面繡花旗袍，將她襯得優雅大方。

勝益的兒子以孟享的養子身分坐在最前排。隔著走道，另一邊坐著孟享的前妻及兩個兒子，像三座石雕靜默不語。

勝益早料到茹薏會是這身打扮，旗袍是她的最愛。為了挽回茹薏的心，五年前勝益回台灣，刻意到名家設計的旗袍服飾店，帶回一整皮箱的旗袍。離婚時，茹薏將衣櫃清空，將他買的這十多件旗袍及搭配的首飾全打包一併帶走。

離婚官司正進行時，孟享動用關係幫茹薏找到名律師。阮囊羞澀的勝益，這場離婚官司打得極盡屈辱，最後，茹薏得到兒子的監護權，兒子跟著媽媽住到孟享的豪宅，勝益還得每個月支付兒子的撫養費。

茹薏有交際手腕，念的又是名校音樂系，主修聲樂。還沒畢業就在僑社各種場合演出。勝益雖然只是在台灣駐外的某單位當個小職員，卻總是積極為茹薏爭取機會亮相，尤其是在雙十國慶的晚宴領唱國歌，要不是勝益有內線，哪輪得到茹薏上台？

孟享在商會頗負盛名，會長、理事長等什麼頭銜都幹過，貿易事業跨越美、中、台，偶爾在社區學院兼課，他更喜歡大家稱呼他教授。茹薏的論文請他過目，他讚嘆茹薏的歌聲彷如天使 ，幾度以長輩的身分安排茹薏在商會活動中唱壓軸。這兩人談起戀愛就是任性，全然不顧僑界人士的蜚短流長，更不在乎破壞原本幸福美滿的兩個家庭。

勝益最初是以伴讀的身分來到美國，他放棄在台灣的高薪工作，只為成全前妻茹薏的心願，到美國拿個學位，以便將來在音樂界有個立足之點。他當茹薏的司機，照顧兒子的生活起居，到處當義工，活躍於中文學校及僑社各種場合，目的也單純，只為捧紅茹薏，讓她有機會上台演出。

此刻，茹薏正站在台上為亡夫獻唱告別曲，黑色旗袍上別的鑽石胸針閃閃發亮。這閃光從勝益的眼角掃過，他突然憶起當年回台灣跑遍各家名店，為茹薏量身打造的每件旗袍，這些旗袍，幾乎耗盡他當時的所有積蓄，他天真地以為旗袍能挽救他的婚姻，沒想到鑽石的魅力更勝一籌。大家不都說鑽石恆久遠，愛情永流傳嗎？

茹薏的歌聲渾厚悠揚，就是少了那麼一點哀傷。勝益聽著聽著，不禁悲從中來，雖然心中憤恨難消，但畢竟他與孟享也曾經是朋友一場。他偷偷瞄一眼前排那三座石雕，孟享的前妻在僑界也是混了幾十年的人，人緣特好，她哪會是省油的燈？歌聲結束後，不知還有多少遺產官司要打呢！只是這些，都與他無關了。（寄自內華達州 ）