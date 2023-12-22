惜別良師益友《華章》

「同是飄零江海客，雲城今喜見華章。」這是大學者、詩人葉嘉瑩2012年賀《華章》創刊的詩句。如今《華章》以百期輝煌的成果，榮光身退。我既深為理解，可也為之惋惜痛心，留戀不捨。

《華章》是主編瘂弦帶領林楠、劉慧琴、文野長弓、林婷婷等編委一手創辦起來的，並獲得了海內外華文文學界廣泛關注和熱情支持，百期《華章》所刊載的文章，內容豐滿充實，涉獵面廣泛多樣，對華文文學的全球發展，無疑起到了極好的指引和推動的作用。正如瘂弦所說，「如果把全球各地的華文文壇加在一起，在一家親、一盤棋的理念下，我們就有足夠的條件為世界華文文學描繪一個新的藍圖，集納百川，融合萬匯，把華文文壇建設成世界最大的文壇，誰曰不宜？」洛夫在《華章》上說，「必須要有高度的民族文化自覺，敏銳的現代意識，重新認識與評價傳統，文化不是戀舊，更非復古，而是為了創新，創造一種更新的美的傳統。」林楠更指出，「移民文學的學科理論建設迫在眉睫！」瑞琳說，「他的理論呼籲，正代表了我們將要努力的方向。」她還說，「獨一無二看華章」，「小小的一片綠洲，卻與世界各地的華文文壇隔洋相呼，隔空相應。攜手共建世界華文文學的大廈。」曹惠民感嘆地說，「如今的我，擇居於姑蘇城東南隅的覓渡橋畔，」「仍願尋覓不止，猶如居於陋室之中劉禹錫，但見『苔痕上階綠，草色入簾青』。」劉俊斷言，「世界文化應該是多元共生的，華文文學有條件屹立於世界文學群峰之巔。」趙稀方大膽地稱，「不應該直接套用後殖民論述，將其（指大陸漢語文學）截然對立起來。同是漢語文學，我們可以將兩者看成是一種異質互補關係。」「並在一定程度上起到打破中心主義大一統的作用。」 群賢畢至，妙語連篇，洋洋灑灑，各忬己懷，高瞻遠矚，真知灼見。《華章》成了大講堂，大論壇，高朋滿座，高談闊論。「美哉，淵乎，大風起兮；陽春召我以煙景，大塊假我以華章」（瘂弦語）。十年百期，壯哉華章，永載史冊，山高水長！惜哉，逝乎，冷風起兮，深秋催我以沉思，寒夢令我念華章！然則，浴火可以重生，華章可出新面容，相信來年，人面桃花依舊相映紅。

完稿於2023年11月11日星期六

南昌大學青山湖區18齋

（公仲，陳公仲，原名陳公重。1934年生，南昌大學人文學院教授，中國世界華文文學學會名譽副會長、中國小說學會名譽副會長，江西當代文學名譽會長。）