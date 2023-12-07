「秋光如蜜」。

一張淺黃色紙條塞在門縫底下，和外面小徑石板地的太陽光一起硬擠進門縫，阿王眼尖，由雙人床上鋪一躍而下，拾撿起紙條大聲念出「秋光如蜜」。

女生宿舍裡一片哄然，字是毛筆寫的，無論坐臥站立哪個角度，女孩們都能看得清楚那四個中楷字。

誰的？是誰人塞給誰的？軍事單位，都是男人，未婚女孩幾乎都在這宿舍裡，有人塞紙條告白了，大事啊。大夥互相調侃，可是沒有人承認和自己有關。這是星期天的早上，不論編制內或編制外的女雇員都急急換去睡衣，準備大洗衣服或去看免費的早場電影，或回家看爸媽，或去見哪個我們不知道的誰。我穿著新做的長袖條紋洋裝，站立女生宿舍的門口，我要去哪兒呢？秋的太陽撫吻著我的衣裳，咖啡 色和白色混印的條紋就是我的秋天。

我順著石板小徑走，晨光灑在一旁青青綠意的草地，好看的草兒們胖胖地匐伏，抽長出黃色小花、白色小花、粉紅色小花。

我的心情愉悅，管他去哪裡，我可以隨路步行，就走走。

我想著「秋光如蜜」。我想著昨天。

「波光瀲灩如果寫成春光瀲灩是不是也可以？」我點頭。

「可是現在是秋天，秋光瀲灩也可以嗎？」我沉吟，說：「瀲灩是指水多到會滿出來，秋天的湖水河水都被夏天曬蒸發了吧？水不多，不瀲灩啦。」他點頭。

「那秋光要怎麼樣？」他問。「你就想想吧。」我答。然後，我把寫中楷的七紫三羊送給他。

「七紫三羊」他念竹筆桿上的字。問：「很貴吧？」

「當然。」

「為什麼毛筆名字叫七紫三羊？」

「不知道。」

然後，那工整的「秋光如蜜」出現了。我真的驚訝他有這樣的天分！他只是一個傳令兵。

曾經他問我：「妳十九歲？」「嗯。」他只是笑。我沒問他幾歲，我幹嘛問？但他是民國三十六、七年在家鄉江蘇被抓兵抓到台灣的，有人說。他應該很老了，二十九？

走向大門會遠遠看到男兵的宿舍，平日我們將那裡當禁區，但今天有點怪，一輛憲兵吉普車停在宿舍門口。大事？星期天耶，有什麼公事？一個憲兵坐駕駛座上，宿舍裡有男人大聲質問的聲音，出來一個憲兵，又出來一個憲兵，都戴著鐵頭盔配著子彈帶、手槍，然後，一個高個子穿白襯衫的男人被後面的憲兵推了出來。他的襯衫似乎是新的，秋陽之下，濛濛白得耀眼，長褲倒是昨天的卡其褲，令我驚訝的是他交疊的手腕，上著，上著手銬！

我就呆傻吃驚地望著這一幕，這時我看到一個憲兵手中兩個大牛皮紙袋，有一個袋口露出一截竹桿筆，筆頭上一個紅圈圈細繩。駕車憲兵望了一眼紙袋，說：「理光照相機呀。」拎袋子的憲兵說：「還有雙筒望遠鏡呢。」

這是怎麼了呢？這是怎麼了呢？

他一腳邁上吉普車，忽然，他轉頭，好像是望向我，他是望向我嗎？他好似有些尷尬，又好似無可奈何，微微笑著，進入吉普車，坐下。

後來我離職，再也沒有見過他。後來，谷歌 大神告訴我：「有一種紫色毛的兔子，用七成紫兔子毛和三成山羊毛加在一起製成的毛筆便叫七紫三羊。」

現在我才知道。

現在他知道了嗎？